Контр-адмирал Ерёмин о нарастающей военной угрозе на наших северных границах
Состояние северных аэродромов, радиолокационных станций, глубоководных портов и боеготовность вооружённых сил Российской Федерации в обеспечении безопасности страны, обсуждаем с контр-адмиралом Ерёминым Юрием Прокопьевичем. Ведущий – Сергей Зотов.
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