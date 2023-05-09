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На что способна Армия России за рубежом. Контр-адмирал Ерёмин

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Полный анализ военного и военно-технического присутствия России в мире. Военные базы, ПМТО, двусторонние договорённости вчера, сегодня и завтра. Говорит контр-адмирал Юрий Прокопиевич Ерёмин. Ведущий – Сергей Зотов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7ErEB_3Frxk
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