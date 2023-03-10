Его враги столпились вдоль границ. Контр-адмирал Ерëмин
Изучаем союзника России. Говорит контр-адмирал Юрий Прокопьевич Ерёмин, ведущий – Сергей Зотов.
01:30 Япония – опасный сосед
06:40 Северная Корея лучше Южной
09:45 Индия: иллюзия мира
14:55 Вьетнам: спорные острова и военные конфликты
19:43 Филиппинский плацдарм
23:14 24 сценария войны за Тайвань
32:33 Военные базы КНР, амбиции и перспективы
39:35 Для чего Китаю и России военный союз.
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Без военного союза России Китая Северной Кореи Ирана Индии и других стран имеющих громадные претензии к мировому глобализму колониализму по вопросам территории компенцаций за их гнобление и грабеж национальных природных человеческих культурных ресурсов ни Россия ни Китай по одиночке не смогут справиться с западом. Каждый кто против этого союза враг предатель и изменник национальных интересов своих стран и народов и заслуживает только смерти.