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НИР-7: Завод, 1963

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Сатирический киножурнал рассказывающий о промышленности Петроградского района Ленинграда.

ЛенФильм, 1963 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1e7d9Pofrbc
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