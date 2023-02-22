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Невидимый Флаг иного Мира

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https://xn--b1aqfv.xn--p1ai/voennye-pohorony/prispuskanie-gosudarstvennogo-flaga/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D3trcxu2dWw
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 3155 2030
    Voyager 15 мин. назад

      Странно что,при первом прослушивании ролика я вначале слышал одну фразу, при последующих просмотров ее уже,Необнаружил????(если, только не перезаливали) ..хотя на Ютубе тоже,самое!?!?
      Да, миром управляют символы, которые,Объединяют и УПРАВЛЯЮТ!
      Двуногим Льстит быть, под знаками того, или иного Пастуха)))
      Объединяясь под ними они Невольно “пропитываются” Идеологией под данным символом своего Стада.
      Их носят ,Ими Годятся под ними в бой идут и пр…
      Короче Прямое и Видимое Управление!!!!
      А Стаду хоть,Кол на голове чеши))))))))))
      Умора

    • 3155 2030
      Voyager 9 мин. назад

        Про Невидимый Флаг, точно не слышал.!?!А, вот Геральдика Интересна Интересна Во Всем!!!

      • 3155 2030
        Voyager четыре минуты назад

          Двуногие пропитаны Символами с ног до головы))) Незаметно втюхивая Им эти символы уже, На прямую видя Неосознанность толпы, определяют их поведение и пристрастия!!!!!!

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