Невидимый Флаг иного Мира
https://xn--b1aqfv.xn--p1ai/voennye-pohorony/prispuskanie-gosudarstvennogo-flaga/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
Странно что,при первом прослушивании ролика я вначале слышал одну фразу, при последующих просмотров ее уже,Необнаружил????(если, только не перезаливали) ..хотя на Ютубе тоже,самое!?!?
Да, миром управляют символы, которые,Объединяют и УПРАВЛЯЮТ!
Двуногим Льстит быть, под знаками того, или иного Пастуха)))
Объединяясь под ними они Невольно “пропитываются” Идеологией под данным символом своего Стада.
Их носят ,Ими Годятся под ними в бой идут и пр…
Короче Прямое и Видимое Управление!!!!
А Стаду хоть,Кол на голове чеши))))))))))
Умора
Про Невидимый Флаг, точно не слышал.!?!А, вот Геральдика Интересна Интересна Во Всем!!!
Двуногие пропитаны Символами с ног до головы))) Незаметно втюхивая Им эти символы уже, На прямую видя Неосознанность толпы, определяют их поведение и пристрастия!!!!!!