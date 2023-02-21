Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию 2023! Прямая трансляция
Владимир Путин обратится с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию.
Во вторник, 21 февраля, важное выступление главы государства перед парламентариями. Прямая трансляция ровно в полдень по московскому времени Смотрите прямую трансляцию на Правда.ру!
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andrey_kuprikov 21 февраля
Задничек
Смотрю выступление Путина. Глаза режет задник за его спиной, сиреневый фон и белая с синей вертикальные полосочки. Что, опять дура девочка дизайнер намалевала или что ? К чему это, о чем ? Какой посыл этого символа ? На ум приходит только белая тряпка с синей полосой, ставшая флагом невменяемой оппозиции. Может я и нагоняю зря, но фон мне не нравится совсем, а тот кто его организовал явно какая то сволочь и диверсант.
п.с. это кому то знак или российское “а хрен его знает”многие видят флаг ходора..
п.с. смешно ;”А эти цуки все в зале ,у которых все на западе ??слушают ,кивают .Ага потеряли так ,что и не находят…Игра?? мы их не осуждаем???
и что это как у СИ и АГЛ -каждые 5минут -аплодисменты тех самых из “НАГОДА ? Выключаю …потом ,послушаю более умных ,пока не радует
Да ,еще успела услышать про : обещание давать солдатам СВО 14 дневный отпуск раз в полгода.
Значит, поход из трехдневного превратился в многолетний.””..Ну т.е. перемирие будет ,но силы будут стоять на линиях протекторатов ,а еще и соединение всех воюющих в одну целую армию,подконтрольную одному центру тоже долго..Но главное:
-”понятно, что Россия пока не станет брать Киев и даже Харьков, ибо элементарно не выгодно ни экономически, ни политически
обнулить вооружения и экономику — это одно, а брать на кошт толпу украинствующих дармоедов, которые друг друга подставляют и поедом едят, а что уж говорить про освободителей, если вдруг — не, на фиг, на фиг такое счастье
но в виртуальном мире западных СМИ — это и будет означать “перемогу над Путиным”, мол типа не дали захватить Украину, защитили свободу и дальше друг друга поедом есть)))
п.с. Значит дед Бидон в Варшаве в 21,30 обьявит Победу (подарок ему от РФ ,ведь выступление ВВП мирное ,никаких расширений с Осетией и т.д )и перемирие …завуалированное..
Что и ожидалось в большей степени ,чем неожиданное Нечто -”Всем спасибо ,пока расходимся на занятое “
Смотрю Прессу и вижу ,что Прихожин то рядом и предлагает альтернативу -не МРОТ к 2024(выборы )19,20руб а сразу 240000 и каждые полгода отпуск -14 дней….Выбор однако и успокаивает размечтавшихся:
“Хотя большинство полагает, что ничего особенно нового президент не скажет, как не говорил и ранее, потому что у нас о главном говорить не принято, ибо все итак всё без слов понимают.
Или, допустим, он скажет, что пересмотрел свои взгляды на
главную историческую несправедливость РФ, заложенную в её создание – результаты приватизации и готов их осудить хотя бы исторически и экономически, исходя из блага Отечества? Не уверен. Хотя и хотел бы.
Кто-то назовёт меня мечтателем. Не возражаю.
Может, он признает, что теперь сам подошёл с пониманием к проблеме пенсионной реформы и готов её тоже пересмотреть?
Ага, с учётом того, что по планам Пенсионного фонда на пенсию в 2023 году по возрасту никто не выйдет.
Или он топнет ногой и заявит, что пришло время отвечать за сделанное и теперь каждому будет по вкладу его?
Не смешно.
Может он скажет что-то типа как Сталин в 1941-м: “Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!”
Сомнительно.
Или настоятельно призовёт олигархов организационно и финансово помочь СВО?
Уй. У нас же олигархов нет.
Введёт настоящую прогрессивную шкалу на налог?
Что-то я совсем размечтался. Надо и меру знать…
Так что иллюзий не строим, помня, что, как говорят в народе, старый конь борозды не портит. Но надеемся.
Но я с радостью признаю свои ошибки в прогнозах, если что не так.
А между тем звучат и другие послания.
Как здесь, где главное будет сказано в самом конце.
И о начале СВО и о её предварительных итогах.
Ёмко, но просто и коротко.
Кстати, вечно Пригожин работает на опережение.
И ещё опять же.
Почему послание?
Не слишком ли в таком названии звучит аналогия с Новым Заветом?
Прямо как у апостола Павла. Скажем, Послание к коринфянам, где сказано: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий”.
А ведь там ещё готовится некое ПОСЛАНИЕ Зеленского к россиянам, о котором предупреждал Кулеба.
И оно точно будет без любви…..
П.С. Любовь или Деньги??Как Женечке найти работу с вывозом муссора -это Везуха одному из десяти тысяч наверное ,нужно быть очень креативной ,очень толерантной..и да гениальной ,как она ,уверена ,считает..как КБ просто с локи..