Послание Владимира Путина Федеральному собранию — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Через считанные минуты президент России Владимир Путин начнёт свое выступление с текстом послания Федеральному собранию.
Ежегодное обращение президента в таком формате предусмотрено Конституцией России и станет уже 16-м для Владимира Путина.
Ранее президент выступал с посланием в Кремле, но в этом году мероприятие по новой традиции проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».
Оглашение послания президента в 2020 году займет 1 час 20 минут.
На мероприятие было аккредитовано рекордное число российских и зарубежных журналистов — 885 человек.
Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
Наш портал также предлагает своим читателям текстовую трансляцию выступления президента России.
Источник: https://rusvesna.su/news/1579074888
счетчик дисов интересно посмотреть
Отключат скорее всего.
Лучше бы он не чего не говорил а облил себя и все первые ряды А ЛУЧШЕ ВСЕ бензином и поджог чтобы люди порадовались хоть чуть на пару минут людям в России стало бы теплее!!!
Лучше тебя отправить на Родину в Житомир ))
Когда уже Вас отлавливать начнут Путин не сказал.
Жаль.
Да гари ты в аду у тебя и родины то нет иди на работу когда ты где что то делаешь сидишь тут круглыми сутками мерзкий упырь!