Послание Владимира Путина Федеральному собранию — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Через считанные минуты президент России Владимир Путин начнёт свое выступление с текстом послания Федеральному собранию.

Ежегодное обращение президента в таком формате предусмотрено Конституцией России и станет уже 16-м для Владимира Путина.

Ранее президент выступал с посланием в Кремле, но в этом году мероприятие по новой традиции проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

Оглашение послания президента в 2020 году займет 1 час 20 минут.

На мероприятие было аккредитовано рекордное число российских и зарубежных журналистов — 885 человек.

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