Новейший комплекс “Кинжал” из послания Владимира Путина Федсобранию будет показан 9 мая

Помните, после того, как во время послания Владимира Путина Федеральному собранию был показан ролик с новейшим российским вооружением, президент отметил, что графика на самом деле не соответствует действительности, так как многие детали этого оружия до сих пор являются секретными? Так вот, совсем скоро у каждого будет возможность разглядеть новейшие ракетные комплексы «Кинжал», так как они будут находиться на борту истребителей МиГ-31К при пролете над Красной площадью во время Парада Победы. Думаю, что, вооружившись биноклями, особо любопытные смогут ими полюбоваться.

Конечно, ракеты «Кинжал» далеко не единственная новинка, которая будет представлена на Параде. Так же впервые на широкой публике появятся новейшие истребители Су-57. Бкдкт на параде и весьма экзотические примеры новейшего вооружения – робототехнические комплексы разминирования «Уран 6», армейские снегоходы «Беркут – 2» и многое другое.

Как говорил Владимир Путин в том же послании Федеральному собранию. Страна сделала новый качественный рывок в области ВПК. И в этом каждый сможет убедиться во время Парада Победа. Многие образцы военной техники, которые будут на нем представлены, абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире. И это повод гордится своей страной.