Выжить и остаться человеком
Андрей Ивашко и Алексей Орлов
О прошлом не надо сожалеть, нужно лишь извлекать из него уроки.
Почему происходит так, что прошлое нас не учит. Почему жизнь человека не становится лучше, счастливее, чище? Что надо сделать, чтобы человек очнулся, встрепенулся как от кошмарного сна и сказал себе: «Вот это я натворил, стоп!»… А очнувшись, начал осознанно, созидательно строить свою жизнь.
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#АндрейИвашко #АлексейОрлов #остатьсячеловеком #осознание
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Великолепная передача.
Традиции, язык, и прочее нужно уважать. Именно на этом евреи сделали конфликт между близкими фактически одного и того же народа. Сделали по заказу и по плану.
Самый интересный вопрос кто инициатор ? Украинцы или русские ?