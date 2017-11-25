Выжить вопреки всему

Множество ученых и религиозных деятелей до сих пор спорят над тем, предначертана ли судьба человека или же он сам выбирает свой путь. Эти 10 историй говорят нам о том, что даже, когда смерть кажется неизбежной, всегда есть шанс остаться живым. Это просто невероятные истории чудесного спасения.Очаровательная модель Катрина Бургесс выжила в автомобильной катастрофе, в результате которой она сломала шею, спину и ребра. Также она повредила таз, проколола легкие и получила множество других ран. Ее тело скреплено 11 металлическими стержнями и бесчисленными винтами, что наверняка доставляет ей некоторые проблемы при прохождении металлодетекторов в аэропортах. На следующий день после аварии доктора вставили стержень в левую ногу девушки от стопы до колена. Он держится на 4 титановых шпильках. Через неделю, в теле Катрины появилось 6 горизонтальных стержней, которые должны поддерживать ее спинной хребет. Спустя еще неделю титановый винт прикрепил шею Катрины к ее хребту. Катрина Бургесс смогла жить без обезболивающих препаратов только спустя 5 месяцев после аварии. Сегодня она – известная модель.Аарон Лее Ралстон 1975 г.р. инженер-механик по профессии и альпинист по призванию был вынужден сам себе ампутировать зажатую валуном правую руку, чтобы освободиться. Несчастный случай произошел в штате Юта (США), в апреле 2003 года, во время занятий альпинизмом в национальном парке Каньонлэндс. 300-килограммовый валун упал на правую руку альпиниста и зажал ее. Отправляясь на подъем Ралстон никому не сказал о своих планах и маршруте, поэтому знал, что искать его никто не будет. В течение 4 дней Аарон лежал около камня. Потом у него закончилась вода, ему пришлось пить собственную мочу. Аарон вырезал свое имя на стене каньона (с датой своей предполагаемой смерти) и сделал прощальную запись на камере телефона. Потом пришло осознание, что терять уже нечего и альпинист решил бороться. Аарон резким движением попытался извлечь руку из-под камня. Но при этом сломал руку. Тупым ножом он разрезал кожу, мышцы и сухожилия, отделив таким образом руку от своего тела. После этого Аарон смог спуститься с 20-метровой стены и начал свой путь к спасению. К счастью, ему встретились туристы, они накормили и напоили Аарона, а так же вызвали спасателей, которые доставили альпиниста в больницу и нашли отрезанную руку. Рука позже была кремирована. Спустя некоторое время Аарон Лее Ралстон написал книгу “В безвыходном положении”, в которой описал произошедшее с ним. Позже был снят фильм об этой истории.8 марта 1915 года Венсеслао Могуэль, сражавшийся на стороне революционеров, был захвачен в плен и без всякого суда приговорен к расстрелу. Революционера поставили к стенке, раздался залп расстрельного взвода. Венсеслао получил 9 пулевых ранений, включая одно от контрольного выстрела, сделанного офицером в голову в упор. Солдаты ушли, справедливо решив, что революционер мертв. Но Венсеслао очнулся, смог добраться до своих и после этого прожил долгую беспокойную жизнь. Но фото Венсеслао Могуэль в 1937 году демонстрирует шрам, оставленный контрольным выстрелом, на шоу NBC, которое называлось “Веришь или нет?”.24 летняя жительница Екатеринбурга Юлия Шумакова была доставлена в больницу в критическом состоянии после того, как она вернувшись с работы, внезапно потеряла сознание. Юлия была на 32 неделе беременности. Обследование выявило уплотнение в ее мозгу, что и стало причиной приступа. Пациентке был поставлен неутешительный диагноз, с таким заболеванием люди умирают в 96% случаев даже не доехав до больницы. Врачи приняли решение производить операцию на мозге и одновременно делать кесарево сечение. Шансов практически не было. Но, к удивлению родственников больной и самих докторов, и мать, и ребенок смогли выжить.Учитель музыки из Хорватии Френк Селак является, возможно, самым везучим человеком в мире. Поезд, на котором ехал Френк, сошел с рельсов и упал в ледяную воду. Его автобус перевернулся. У самолета, на котором летел учитель, сорвало дверь. Две машины сгорели, когда за рулем был Френк Селак. В дополнение ко всему во время поездки по горной дороге Френк не справился с управлением и его автомобиль упал в пропасть. Сам водитель при этом упал на разлапистое дерево и наблюдал за полетом своего автомобиля еще на 100 метров вниз и за его взрывом. Казалось бы вполне достаточно просто пережить все эти несчастья, но Френк Селак еще выиграл 1 миллион долларов в лотерею.Этот несчастный случай произошел в июне 2006 года с Труманом Дунканом, стрелочником сортировочной станции в городе Клебурн, штат Техас. Он ехал на дрезине к ремонтному доку, но подскользнулся и упал на передние колеса. Труман изо всех сил пытался удержаться от падения на рельсы под колеса дрезины, но вместо этого был зажат между колесами вагонной тележки. В таком положении дрезина протащила его 25 метров, разрезав туловище стрелочника практически пополам. Он смог позвонить 911 и ждал помощи в течение 45 минут. Труман перенес 23 хирургические операции, утратил правую и левую ногу, таз и левую почку.Как вы считаете, что более опасно для жизни: получить удар молнии, выпасть из самолета или 9 дней с многочисленными ранениями пробираться через тропический лес? Старшеклассница Джулиана Кёпке прошла через все эти несчастья и осталась жить. 24 декабря 1971 года рейс LANSA 508 (Перу) попал в грозу и в него попала молния. В этот момент самолет находился над тропическим лесом на высоте трех километров. Самолет развалился на части. Ряд сидений, к одному из которых была пристегнута Джулиана, рухнул в лес в 3 километрах от основного места аварии. Остальные 92 человека, летевшие тем злополучным рейсом, погибли. Сама девушка утверждала, что ряд сидений в падении вращался, как лопасть вертолета, что, вероятно, замедлило скорость падения, кроме того сидения упали в густые кроны деревьев. После падения с 3 километровой высоты у Джулианы была сломана ключица, сильно расцарапана рука, правый глаз заплыл от удара, все тело было покрыто синяками и царапинами. Но, к счастью, травм, мешающих передвижению, не было. Отец Джулианы был биологом, она неоднократно бывала с ним в джунглях и имела представление, как выжить в лесу и выбраться из него. Джулиана смогла добыть себе пропитание, потом нашла ручей и пошла вниз по его течению, надеясь таким образом добраться до реки, где можно встретить людей. Спустя 9 дней она наткнулась на рыбаков, которые и спасли девушку. Случай с Джулианой Кёпке лег в основу двух кинофильмов. Саму Джулиану после ее приключения от живой природы не отвратило и она стала зоологом.Халид Хуссейн – 20 летний сельскохозяйственный рабочий был заживо погребен под обломками своего дома в результате землетрясения, произошедшего 8 октября 2005 года. Деревянные и кирпичные обломки зажали его в очень неудобной позе, немного могли двигаться только руки. Обе руки продолжали совершать непроизвольные копательные движения даже после его спасения, что дает возможность понять, какой ужас пережил похороненный живым человек. Халид был случайно обнаружен только 10 ноября, то есть спустя почти месяц после землетрясения. Его правая нога была сломана в нескольких местах.Кери МакКартни находилась на 4 месяце беременности, когда доктора обнаружили на теле ребенка опасную опухоль, размером с грейпфрут, которая мешала циркуляции крови у ребенка и ослабляла его сердце. Доктора решили попытаться спасти ребенка. Врачи Техасского центра фетальной хирургии плода вскрыли утробу матери и наполовину извлекли плод, чтобы удалить опухоль. Операция была произведена очень быстро, после чего плод был помещен обратно. Ребенок выжил и следующие 10 недель беременности Кери прошли без осложнений. В положенное время Кери МакКартни родила дочку, которая стала дважды рожденным ребенком.Рейс 571 Уругвайских авиалиний (известный также как “Чудо в Андах” и “Катастрофа в Андах”) разбился в Андах 13 октября 1972 года. На борту находилось 45 человек, среди них игроки команды по регби, их семьи и друзья. 10 человек погибли сразу, остальным пришлось 72 дня выживать в горах практически без пищи и теплой одежды. Остающиеся в живых люди были вынуждены есть мясо умерших, оно хорошо сохранялось на морозе. Переиграть смерть удалось лишь 16 пассажирам, остальные погибли от голода и снежной лавины. После того, как оставшиеся в живых пассажиры рейса 571 услышали по радио, что их поиски прекращены, двое из них без горного снаряжения, одежды и пищи отправились за помощью и спустя 12 дней наткнулись на людей. Выжившие пассажиры были спасены 23 декабря 1972 года. О героизме и воле к жизни пассажиров рейса 571 была написана книга и снят кинофильм.Молодая женщина сумела остаться в живых, упав с высоты 5200 м. Это произошло в августе 1981 года, когда пассажирский самолет, на котором возвращалась из свадебного путешествия Лариса с любимым мужем, столкнулся с военным. Девушка 8 минут падала, цепляясь за кресло. Ларису спасло то, что обломок упал на деревья — это смягчило удар. Единственная выжившая получила несколько переломов и ушибов, потеряла практически все зубы. Ларису нашли через двое суток. У нее был поврежден позвоночник, сломаны ребра и рука — и это помимо сильного сотрясения мозга. Впоследствии полученные травмы дали о себе знать: Ларису парализовало. В Книге рекордов Гиннесса Лариса Савицкая записана не только потому, что она сумела выжить после падения с высоты более 5 км, но и как жертва авиакатастрофы, получившая самую мизерную компенсацию. За все, что пришлось пережить из-за несогласованности действий гражданских и военных летчиков, Савицкая получила 75 рублей.Лариса умерла 13 октября 2013 года.В 1995 году китайца Пенг Шулина разрезало наполовину, когда он попал под грузовик. Рост оставшейся половины тела составил 66 см. Он перенес несколько операций, в ходе которых кожу с лица пересадили на оставшуюся часть тела. Мужчина смог не только выжить, но начал ходить благодаря специально разработанным протезам с бионическими ногами.

Источник: nashaplaneta.su