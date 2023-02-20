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Вот это разворот! Россия запустила ДВУХкилометровые поезда

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По российским железным дорогам начали курсировать гигантские составы длиной более 2 км и массой свыше 14 000 тонн. Расскажем о том зачем они понадобились, как повлиял уход западных производителей на сферу российского железнодорожного машиностроения, об испытаниях новейшей модели российского экраноплана «Орион-25», а также о новой истории героического спасения после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fTscG19txGQ
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