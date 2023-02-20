Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

План «А» у всех провалился. Как миру выйти из сложившейся ситуации?

21 1

Как вышло, что в сложившейся геополитической ситуации ни Запад, ни Россия не знают, что делать? Почему все планы провалились? Сколько ещё будет идти война? Могут ли стороны найти компромисс? Какой выход возможен? Говорим с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущий – Игорь Шишкин.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #геополитика #Россия #Запад #противостояние #Путин #план
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tsfTrzhVUcU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ты помнишь, как всё начиналось!!? Несколько слов о мироустройстве.
Как спецслужбы вычисляют по мобильному телефону
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Лунная мегапостановка
Глава 4. Что и каким образом
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28582 24204
    марина 46 мин. назад

      посмотрите сегодня У Соловья -Кедми и Соловьев отрекаются не только от Зели ,но и от Сороса!!!-обзывают тварью,им стыдно ,что он еврей и что как же так -книги в школах то сегодняшних еще одобрены им были..Евреи от евреев? Шо робится ,скоро хохлы от хохлов отрекутся ,ибо стыдоба..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru