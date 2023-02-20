План «А» у всех провалился. Как миру выйти из сложившейся ситуации?
Как вышло, что в сложившейся геополитической ситуации ни Запад, ни Россия не знают, что делать? Почему все планы провалились? Сколько ещё будет идти война? Могут ли стороны найти компромисс? Какой выход возможен? Говорим с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущий – Игорь Шишкин.
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#ДеньТВ #геополитика #Россия #Запад #противостояние #Путин #план
посмотрите сегодня У Соловья -Кедми и Соловьев отрекаются не только от Зели ,но и от Сороса!!!-обзывают тварью,им стыдно ,что он еврей и что как же так -книги в школах то сегодняшних еще одобрены им были..Евреи от евреев? Шо робится ,скоро хохлы от хохлов отрекутся ,ибо стыдоба..