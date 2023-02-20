Европа не замерзла: Газ из России БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН?! | Геоэнергетика Инфо
Европа не замерзла: Газ из России БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН?! Геоэнергетика Инфо
Цена на газ в Европе упала до минимума за 18 месяцев. Европейские цены на газ упали на 85% по сравнению с пиком августа 2022 года, когда стоимость топлива превышала отметку €300 за 1 МВт·ч. С тех пор Европа успешно преодолела зависимость от российского газа. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
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