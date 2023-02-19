Какое будущее нам пророчат из-за океана
Полная версия (45 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/ovxi83-dtv
Как видят переустройство мира те, кто стоял у истоков идеологии глобализма, какие методы используются для вовлечения Россию в хаос разрушения мирового порядка, кто зачинщик, а кто выгодополучатель от разрушения основ и кто стоит за ними. В эксклюзивном интервью каналу “Новый День” британский писатель, автор книги «Синдикат. История мирового правительства», историк культуры и философ Николас Хаггер. Предисловие Дмитрия Перетолчина.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ