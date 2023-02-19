Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Какое будущее нам пророчат из-за океана

82 0

Полная версия (45 мин.) без цензуры и рекламы:​ https://nday.club/v/ovxi83-dtv

Как видят переустройство мира те, кто стоял у истоков идеологии глобализма, какие методы используются для вовлечения Россию в хаос разрушения мирового порядка, кто зачинщик, а кто выгодополучатель от разрушения основ и кто стоит за ними. В эксклюзивном интервью каналу “Новый День” британский писатель, автор книги «Синдикат. История мирового правительства», историк культуры и философ Николас Хаггер. Предисловие Дмитрия Перетолчина.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TNsxuYJ6oRM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Контактеры или Квантовый переход
Судьба русского народа решается в Донецке и Луганске
Новости Украины и Новороссии 21 марта 2019
РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ШКОЛЬНОГО ДВОРА (Отзыв на статью А.И. Юрьева «Тайны школьного образования»)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru