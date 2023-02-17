Правительство РФ готовит новую концепцию технологического развития РФ до 2030 года. В окончательной редакции документ планируется утвердить в марте этого года. О далеко идущих целях и задачах, отражённых в документе, говорят названия разделов, в которых доминирует выражение «устойчивый технологический суверенитет», прорывные технологии впервые ставятся во главу угла роста экономики.

Такой посыл предполагает смену привычной модели взаимодействия науки и производства. Теперь учёным предстоит так выстроить свою работу, чтобы, не забывая о фундаментальной науке, в первую очередь сосредоточиться на прикладных исследованиях, позволяющих удивить весь мир мощным технологическим прорывом России. О серьезности намерений говорит солидное финансирование научных исследований – 1,5 трлн рублей на ближайшие три года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, отвечающий за подготовку концепции и воплощение её в жизнь, главную задачу видит в том, чтобы создать так называемую институциональную сшивку. Для этого, по его словам, придётся заключать, например, сквозные технологические соглашения между правительством и компаниями-лидерами, создавать механизм, в котором была бы и научная, и производственная составляющая. Такой подход у нас в рыночной экономике применяется впервые. Речь идёт, по словам Белоусова, о создании линеек новых системообразующих продуктов, масштабных промышленных мегапроектов, которые и будут интегрировать науку и производство, государство и бизнес.

За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях.

Если всё начинать с нуля, то задача кажется невыполнимой. Но, как оказалось, у нас есть современные наработки, технологии будущего, и причём не только в оборонке. А главное, по оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, созданы все необходимые инструменты для получения практических результатов, сформирован единый календарь управления наукой.

Новая технологическая эра начинается уже сейчас в научно-технологической долине на Воробьёвых горах при Московском государственном университете. Флагманский кластер «Ломоносов», в котором недавно побывал Путин, построен за счёт бюджета города Москвы. Здесь разместятся научные лаборатории и инновационные компании, в которых будут работать несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе талантливых ученых и выпускников вузов. Со временем откроются ещё восемь таких подразделений, охватывающих все прорывные сферы науки и техники. В них и будут рождаться передовые технологии. В Европе такие кластеры рядом с крупными университетами создаются давно. С их участием удаётся резко увеличивать темпы экономического развития, повышать производительность труда, улучшать качество жизни, которое сегодня во многом зависит от научно-технического прогресса.

У нас в стране первопроходцем в создании прорывных технологий считают инновационный комплекс «Сколково», открытый в 2010 году. Но за десять лет его работы ожидаемого научно-технического прогресса, увы, не произошло.

После череды коррупционных скандалов и увольнения председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, который во время работы в правительстве РФ «прославился» тем, что вместо закупки отечественных самолетов «подсадил нас всех» на Boeing и Airbus, казалось, что дни нашего аналога «Кремниевой долины» сочтены. Масла в огонь подлили новости о бегстве из страны крупнейших мировых компаний Samsung, Siemens, Microsoft, Cisco и Boeing, завязанных на «Сколково». Но побежали далеко не все. Слишком привлекательными оказались условия работы в России. Резиденты «Сколково» пользовались удивительно благоприятным налоговым режимом, не платили налоги на прибыль, имущество и землю, а также НДС до выхода на прибыль в $10 млн. Во время спецоперации на Украине Минфин США включил в санкционный список фонд и технопарк «Сколково», но добить «жертву» не удалось. В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (он же председатель попечительского совета «Сколково») заявил о необходимости переформатировать работы фонда, чтобы встроить их в актуальную технологическую повестку дня.

Уже в конце декабря прошлого года на заседании попечительского совета «Экосистема «Сколково» Медведев сообщил, что подмосковный стартап-хаб «успешно адаптируется под новые вызовы».

В 2022 году статус участников инновационного центра получили 680 стартапов, а к концу года компаний, «приземлившихся» в подмосковном технополисе, насчитывалось около трёх с половиной тысяч.

Разработки сколковских ученых мало известны широкой публике, но одна из них – создание технологии удаления серы из нефти и её продуктов – поразила всех. Над этой темой давно и безуспешно билось мировое научное сообщество. А вот у специалистов Московского политеха и резидента «Сколково» «Максинвеста» всё получилось.

Они создали и опробовали на практике метод очистки серы при помощи электромагнитного поля. Теперь на базе «Сколково» создаётся квантовый кластер полного цикла от исследований, разработок до производства чипов в технополисе «Москва». Уже в этом году на территории инновационного центра будет запущено мелкосерийное производство отечественной компонентной базы для квантовых компьютеров.

К 2025 году с помощью инвестиционной платформ «СК Капитал» и ВЭБ.РФ хотят основать не менее пяти технологических холдингов с начальной выручкой более пяти млрд рублей с ежегодным приростом не менее 30% в год. Крупные научно-технические и производственные центры с участием подмосковного стартап-хаба займутся самыми перспективными направлениями по созданию и серийному выпуску гражданских беспилотников, кибербезопасностью, оборудованием для 5G, технологичным нефтесервисом, производством аккумуляторных батарей.

Ещё десять лет назад большой проект в «Сколково» воспринимался как нечто грандиозное и необычное. Хотя уже в то время работали известные во всем мире наукограды в Новосибирске и Томске, подмосковных Дубне, Протвино.

В отличие от «Сколково», раскинувшемся у самой Москвы на 400 гектарах дорогущей земли, им не хватало финансирования. Учёные работали на голом энтузиазме. Теперь эту несправедливость хотят исправить, с каждым годом увеличивая число территорий с повышенной концентрацией науки и инноватики. На сегодня муниципалитеты и регионы подготовили уже около двух десятков таких программ.

По научно-техническим запросам региональных экономик в стране создано 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, охватывающих 36 субъектов федерации. Эти НОЦы реализуют более 170 технологических проектов, в них участвуют 145 вузов и 140 научных организаций.

Важно, что теперь научно-технический прогресс двигают не выписанные за огромные деньги иностранцы, а доморощенные учёные, более 300 технологических компаний-лидеров. Результаты их не только научной, но и практической работы ежегодно представляются в «Сириусе» на конгрессе молодых учёных. Белгородский НОЦ вместе с Минсельхозом запустил современное инновационное производство растительного мяса на восемь тысяч тонн с перспективой увеличения на 40 тысяч тонн. НОЦ юга России изобрёл первый беспилотный трактор, который в этом году уже выйдет в поле. Экзоскелет Нижегородского НОЦа уже применяется при реабилитации людей после инсульта. Надо полагать, что таких проектов будет всё больше. Ведь теперь Российский научный фонд может финансировать не только фундаментальные, но и прикладные исследования по стратегически важным направлениям.

Передовые инженерные школы в Великом Новгороде занимаются разработками в сфере электроники, системами связи, искусственным интеллектом, к которым бизнес проявляет высокий интерес. Они участвуют и в образовательном процессе, и непосредственно заинтересованы в качестве подготовки специалистов и в их последующем трудоустройстве. Для поддержки научных кадров (инженеров, математиков, химиков, генетиков), в которых сейчас больше всего нуждается наша экономика, правительство РФ выделило 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре.

Не забыты и территории, недавно вошедшие в состав Российской Федерации. На одном из совещаний по развитию науки главе государства доложили, что налажена работа 22 научных организаций и 29 вузов новых регионов. За университетами новых субъектов закреплены 47 ведущих российских вузов.

Как кураторы они помогают им не только выстраивать учебный процесс, но и вести научные исследования в соответствии с нашими стандартами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко насчитал более 4,2 тысячи научных организаций, которые за счёт средств федерального бюджета реализуют порядка 13 тысяч научных тематик. С одной стороны это хорошо, но есть один нюанс. В результате мы имеем, по словам вице-премьера, огромное число дробных тем, научные организации формулируют задания сами себе. Чтобы эти разработки не оказались на полке, правительство намерено объединить, где это возможно, научные организации в крупные консорциумы так, чтобы у каждого из них была головная научная организация и руководитель, который бы персонально отвечал за конечный результат. Координацией работы по научно-техническому развитию регионов занимается специальная правительственная комиссия. Ей удалось собрать средства на гражданскую науку, разбросанные в 34 госпрограммах, в одну госпрограмму по развитию научно-технического развития РФ.

Примерно 43% всех бюджетных средств, которые выделяются на науку, теперь идут на выполнение госзаданий. Но и здесь не всё гладко. Президент РАН Геннадий Красников на недавнем заседании Совета по науке и образованию предложил изменить порядок формирования госзадания с тем, чтобы отделения академии теснее взаимодействовали с институтами, дополняли их предложения новыми тематиками, корректировали параметры работ, и уже после этого заявки передавали в Министерство для утверждения госзадания. Тогда бы у нас появился новый критерий востребованности научных разработок. Более строгий подход к исследовательской работе повысил бы результативность исследований. Тогда бы и государственные ресурсы не распылялись, а расходовались с умом. Отследить всю цепочку от рождения технологий до их внедрения в производство позволит созданная весной 2022 года правительством система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Проблема слияния науки с производством во многом упирается в то, что в России не хватает лабораторий мирового уровня, базы различных приборов, чтобы ученые могли проводить эксперименты, делать открытия и давать новые знания, которые могут быть применены на практике, и не только для производства гражданской продукции, но и для оборонки. В условиях санкций Запада, когда Россия отрезана от современных технологий, оборудования, приборов, реактивов, наладить их собственное производство будет непросто. Но Минпромторг и Минобразования и науки берутся решить эту задачу.

Речь идёт не только об оснащении новейшим исследовательским оборудованием МФТИ, МИФИ, Бауманки, МИЭТ, но и научных и образовательных организаций во всех федеральных округах. По поручению президента РФ до 2024 года в России должно быть создано 900 лабораторий. Более 700 из них уже работают, причём 240 появились в 2022 году.

Они охватывают важнейшие инновационные проекты. По одной только новой медицине открыто 35 лабораторий. По проекту «Университетские смены» поучаствовать в их работе могут не только студенты, но и школьники. Планы по развитию науки грандиозные. В ближайшие 10 лет в России должны появиться 25 университетских кампусов, в которых будут созданы все условия для учебы и научной работы. Они будут развивать экспериментальное наукоемкое производство, внедрять разработки на российских предприятиях и готовить новое поколение высококвалифицированных исследователей.

Российские разработки давно привлекают внимание мирового научного сообщества. Однако в западной прессе гораздо чаще пишут не о достижениях, а об эхе коррупционных скандалов, которые приводят к «бегству» российских ученых за границу, о нечистоплотности российской элиты. Тем самым наши недруги стремятся ударить по имиджу стартап-хабов, чтобы не допустить наши ноу-хау на западные рынки.

И всё же, несмотря на санкции и беспрецедентное давление на нашу науку, мы видим, что к нашим учёным относятся с уважением, их статьи продолжают печатать международные журналы. Россия по объёму научных исследований и разработок занимает сейчас девятое место в мировом рейтинге. Наши технические идеи и решения высоко ценятся во всём мире.

В сотрудничестве с нашими научными центрами заинтересованы в Китае, Индии, Бразилии, ОАЭ, Иране, Индонезии. С 2023 года к ним прибавятся страны Африки – Марокко, Алжир, ЮАР. Если всё задуманное удастся реализовать в кратчайшие сроки, то наша экономика в связке с наукой получит мощный импульс к развитию, а технологический суверенитет поможет преодолеть любые вызовы и дать достойный ответ на происки коллективного Запада, который уже начинает понимать, что ошибся, недооценив наши возможности.





