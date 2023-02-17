Идём на прорыв
Правительство РФ готовит новую концепцию технологического развития РФ до 2030 года. В окончательной редакции документ планируется утвердить в марте этого года. О далеко идущих целях и задачах, отражённых в документе, говорят названия разделов, в которых доминирует выражение «устойчивый технологический суверенитет», прорывные технологии впервые ставятся во главу угла роста экономики.
Такой посыл предполагает смену привычной модели взаимодействия науки и производства. Теперь учёным предстоит так выстроить свою работу, чтобы, не забывая о фундаментальной науке, в первую очередь сосредоточиться на прикладных исследованиях, позволяющих удивить весь мир мощным технологическим прорывом России. О серьезности намерений говорит солидное финансирование научных исследований – 1,5 трлн рублей на ближайшие три года.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, отвечающий за подготовку концепции и воплощение её в жизнь, главную задачу видит в том, чтобы создать так называемую институциональную сшивку. Для этого, по его словам, придётся заключать, например, сквозные технологические соглашения между правительством и компаниями-лидерами, создавать механизм, в котором была бы и научная, и производственная составляющая. Такой подход у нас в рыночной экономике применяется впервые. Речь идёт, по словам Белоусова, о создании линеек новых системообразующих продуктов, масштабных промышленных мегапроектов, которые и будут интегрировать науку и производство, государство и бизнес.
За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях.
Если всё начинать с нуля, то задача кажется невыполнимой. Но, как оказалось, у нас есть современные наработки, технологии будущего, и причём не только в оборонке. А главное, по оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, созданы все необходимые инструменты для получения практических результатов, сформирован единый календарь управления наукой.
Новая технологическая эра начинается уже сейчас в научно-технологической долине на Воробьёвых горах при Московском государственном университете. Флагманский кластер «Ломоносов», в котором недавно побывал Путин, построен за счёт бюджета города Москвы. Здесь разместятся научные лаборатории и инновационные компании, в которых будут работать несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе талантливых ученых и выпускников вузов. Со временем откроются ещё восемь таких подразделений, охватывающих все прорывные сферы науки и техники. В них и будут рождаться передовые технологии. В Европе такие кластеры рядом с крупными университетами создаются давно. С их участием удаётся резко увеличивать темпы экономического развития, повышать производительность труда, улучшать качество жизни, которое сегодня во многом зависит от научно-технического прогресса.
У нас в стране первопроходцем в создании прорывных технологий считают инновационный комплекс «Сколково», открытый в 2010 году. Но за десять лет его работы ожидаемого научно-технического прогресса, увы, не произошло.
После череды коррупционных скандалов и увольнения председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, который во время работы в правительстве РФ «прославился» тем, что вместо закупки отечественных самолетов «подсадил нас всех» на Boeing и Airbus, казалось, что дни нашего аналога «Кремниевой долины» сочтены. Масла в огонь подлили новости о бегстве из страны крупнейших мировых компаний Samsung, Siemens, Microsoft, Cisco и Boeing, завязанных на «Сколково». Но побежали далеко не все. Слишком привлекательными оказались условия работы в России. Резиденты «Сколково» пользовались удивительно благоприятным налоговым режимом, не платили налоги на прибыль, имущество и землю, а также НДС до выхода на прибыль в $10 млн. Во время спецоперации на Украине Минфин США включил в санкционный список фонд и технопарк «Сколково», но добить «жертву» не удалось. В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (он же председатель попечительского совета «Сколково») заявил о необходимости переформатировать работы фонда, чтобы встроить их в актуальную технологическую повестку дня.
Уже в конце декабря прошлого года на заседании попечительского совета «Экосистема «Сколково» Медведев сообщил, что подмосковный стартап-хаб «успешно адаптируется под новые вызовы».
В 2022 году статус участников инновационного центра получили 680 стартапов, а к концу года компаний, «приземлившихся» в подмосковном технополисе, насчитывалось около трёх с половиной тысяч.
Разработки сколковских ученых мало известны широкой публике, но одна из них – создание технологии удаления серы из нефти и её продуктов – поразила всех. Над этой темой давно и безуспешно билось мировое научное сообщество. А вот у специалистов Московского политеха и резидента «Сколково» «Максинвеста» всё получилось.
Они создали и опробовали на практике метод очистки серы при помощи электромагнитного поля. Теперь на базе «Сколково» создаётся квантовый кластер полного цикла от исследований, разработок до производства чипов в технополисе «Москва». Уже в этом году на территории инновационного центра будет запущено мелкосерийное производство отечественной компонентной базы для квантовых компьютеров.
К 2025 году с помощью инвестиционной платформ «СК Капитал» и ВЭБ.РФ хотят основать не менее пяти технологических холдингов с начальной выручкой более пяти млрд рублей с ежегодным приростом не менее 30% в год. Крупные научно-технические и производственные центры с участием подмосковного стартап-хаба займутся самыми перспективными направлениями по созданию и серийному выпуску гражданских беспилотников, кибербезопасностью, оборудованием для 5G, технологичным нефтесервисом, производством аккумуляторных батарей.
Ещё десять лет назад большой проект в «Сколково» воспринимался как нечто грандиозное и необычное. Хотя уже в то время работали известные во всем мире наукограды в Новосибирске и Томске, подмосковных Дубне, Протвино.
В отличие от «Сколково», раскинувшемся у самой Москвы на 400 гектарах дорогущей земли, им не хватало финансирования. Учёные работали на голом энтузиазме. Теперь эту несправедливость хотят исправить, с каждым годом увеличивая число территорий с повышенной концентрацией науки и инноватики. На сегодня муниципалитеты и регионы подготовили уже около двух десятков таких программ.
По научно-техническим запросам региональных экономик в стране создано 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, охватывающих 36 субъектов федерации. Эти НОЦы реализуют более 170 технологических проектов, в них участвуют 145 вузов и 140 научных организаций.
Важно, что теперь научно-технический прогресс двигают не выписанные за огромные деньги иностранцы, а доморощенные учёные, более 300 технологических компаний-лидеров. Результаты их не только научной, но и практической работы ежегодно представляются в «Сириусе» на конгрессе молодых учёных. Белгородский НОЦ вместе с Минсельхозом запустил современное инновационное производство растительного мяса на восемь тысяч тонн с перспективой увеличения на 40 тысяч тонн. НОЦ юга России изобрёл первый беспилотный трактор, который в этом году уже выйдет в поле. Экзоскелет Нижегородского НОЦа уже применяется при реабилитации людей после инсульта. Надо полагать, что таких проектов будет всё больше. Ведь теперь Российский научный фонд может финансировать не только фундаментальные, но и прикладные исследования по стратегически важным направлениям.
Передовые инженерные школы в Великом Новгороде занимаются разработками в сфере электроники, системами связи, искусственным интеллектом, к которым бизнес проявляет высокий интерес. Они участвуют и в образовательном процессе, и непосредственно заинтересованы в качестве подготовки специалистов и в их последующем трудоустройстве. Для поддержки научных кадров (инженеров, математиков, химиков, генетиков), в которых сейчас больше всего нуждается наша экономика, правительство РФ выделило 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре.
Не забыты и территории, недавно вошедшие в состав Российской Федерации. На одном из совещаний по развитию науки главе государства доложили, что налажена работа 22 научных организаций и 29 вузов новых регионов. За университетами новых субъектов закреплены 47 ведущих российских вузов.
Как кураторы они помогают им не только выстраивать учебный процесс, но и вести научные исследования в соответствии с нашими стандартами.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко насчитал более 4,2 тысячи научных организаций, которые за счёт средств федерального бюджета реализуют порядка 13 тысяч научных тематик. С одной стороны это хорошо, но есть один нюанс. В результате мы имеем, по словам вице-премьера, огромное число дробных тем, научные организации формулируют задания сами себе. Чтобы эти разработки не оказались на полке, правительство намерено объединить, где это возможно, научные организации в крупные консорциумы так, чтобы у каждого из них была головная научная организация и руководитель, который бы персонально отвечал за конечный результат. Координацией работы по научно-техническому развитию регионов занимается специальная правительственная комиссия. Ей удалось собрать средства на гражданскую науку, разбросанные в 34 госпрограммах, в одну госпрограмму по развитию научно-технического развития РФ.
Примерно 43% всех бюджетных средств, которые выделяются на науку, теперь идут на выполнение госзаданий. Но и здесь не всё гладко. Президент РАН Геннадий Красников на недавнем заседании Совета по науке и образованию предложил изменить порядок формирования госзадания с тем, чтобы отделения академии теснее взаимодействовали с институтами, дополняли их предложения новыми тематиками, корректировали параметры работ, и уже после этого заявки передавали в Министерство для утверждения госзадания. Тогда бы у нас появился новый критерий востребованности научных разработок. Более строгий подход к исследовательской работе повысил бы результативность исследований. Тогда бы и государственные ресурсы не распылялись, а расходовались с умом. Отследить всю цепочку от рождения технологий до их внедрения в производство позволит созданная весной 2022 года правительством система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Проблема слияния науки с производством во многом упирается в то, что в России не хватает лабораторий мирового уровня, базы различных приборов, чтобы ученые могли проводить эксперименты, делать открытия и давать новые знания, которые могут быть применены на практике, и не только для производства гражданской продукции, но и для оборонки. В условиях санкций Запада, когда Россия отрезана от современных технологий, оборудования, приборов, реактивов, наладить их собственное производство будет непросто. Но Минпромторг и Минобразования и науки берутся решить эту задачу.
Речь идёт не только об оснащении новейшим исследовательским оборудованием МФТИ, МИФИ, Бауманки, МИЭТ, но и научных и образовательных организаций во всех федеральных округах. По поручению президента РФ до 2024 года в России должно быть создано 900 лабораторий. Более 700 из них уже работают, причём 240 появились в 2022 году.
Они охватывают важнейшие инновационные проекты. По одной только новой медицине открыто 35 лабораторий. По проекту «Университетские смены» поучаствовать в их работе могут не только студенты, но и школьники. Планы по развитию науки грандиозные. В ближайшие 10 лет в России должны появиться 25 университетских кампусов, в которых будут созданы все условия для учебы и научной работы. Они будут развивать экспериментальное наукоемкое производство, внедрять разработки на российских предприятиях и готовить новое поколение высококвалифицированных исследователей.
Российские разработки давно привлекают внимание мирового научного сообщества. Однако в западной прессе гораздо чаще пишут не о достижениях, а об эхе коррупционных скандалов, которые приводят к «бегству» российских ученых за границу, о нечистоплотности российской элиты. Тем самым наши недруги стремятся ударить по имиджу стартап-хабов, чтобы не допустить наши ноу-хау на западные рынки.
И всё же, несмотря на санкции и беспрецедентное давление на нашу науку, мы видим, что к нашим учёным относятся с уважением, их статьи продолжают печатать международные журналы. Россия по объёму научных исследований и разработок занимает сейчас девятое место в мировом рейтинге. Наши технические идеи и решения высоко ценятся во всём мире.
В сотрудничестве с нашими научными центрами заинтересованы в Китае, Индии, Бразилии, ОАЭ, Иране, Индонезии. С 2023 года к ним прибавятся страны Африки – Марокко, Алжир, ЮАР. Если всё задуманное удастся реализовать в кратчайшие сроки, то наша экономика в связке с наукой получит мощный импульс к развитию, а технологический суверенитет поможет преодолеть любые вызовы и дать достойный ответ на происки коллективного Запада, который уже начинает понимать, что ошибся, недооценив наши возможности.
Вот читаешь эту статью,а никакой веры нет.И надежды на хоть частичное исполнение тоже нет.Одна уверенность есть.Распилят,сделают видимость…и разворуют. Если правительство раз за разом говорит о чем-то обнадеживающем,но не делает не то что ничего,а совсем наоборот,то взяться доверию,естественно,неоткуда. Я уж не говорю о не повышении пенсионного возраста и 20 млн. высокотехнологичных рабочих местах,которые превратились уже в похабный анекдот….Я говорю о ожиданиях народа…. и ни одного ожидания не обманутого.Понятия “пообещал-сделал” отсутствует напрочь. Поэтому любые обнадеживающие заявления изначально воспринимаются как осознанная и декларируемая ложь.
А чтобы не распилили, не разворовали и не делали видимость…
Есть на мой взгляд один рецепт.
Конце́ссия (от лат. concessio «разрешение, уступка») — вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора (или — совместно с концеде́нтом) объектов (как правило) недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
Пс кстати, в наши края уже второй год как заходят концессионеры, правда местная “элита” включает весь свой административный ресурс чтобы хоть что то себе оставить на…
Хотя бы возможность поездки в “тайланд”
Ты точно понял о чем говорится в статье или ты точно понял что такое концессия?
Я думаю что понял что такое концессия и, также думаю что вложение собственных средств в перспективные разработки совместно с государством уберегет бюджет от безполезных трат, а инвестора от рисков не применения профиносированной (в том числе им) перспективной разработки.
Интересная могла бы беседа получится…Но не думаю что с тобой (не оскорбляю,действительно думаю,что не приведешь аргументов)
Ну конечно.
Так как у тебя нет такой цели искать, находить и, аргументированно предлагать выходы из сложившихся корумпированновредительсковражеских отношений всех, со всеми.
Очередная статья,очередного балабола,ни о чем.
Уже лет 10 рапортует о достижениях Рф,канал на ютубе”время вперед”,слова красивые,картинки цветные-красота,но есть один вопрос-где всё это в жизни?
А ты откуда знаешь что этого нет? Когда в РФ был последний раз, где?
Обязательно надо быть? Есть конечно “инновации”-например колонку сделать платной или очень умный счётчик https://www.youtube.com/watch?v=5-G-Y0DY32I,но вот почему-то ни компьютеров,ни мобильных телефонов,ни даже автомобилей нет.Вот например гляньте на очередную “инновацию”-https://www.youtube.com/watch?v=5-G-Y0DY32I интересно Ваше мнение,только посмотрите,пожалуйста весь ролик.
Ну и чего я не знал из того чего этот дядька сказал? Да ценник конечно для этого чуда великоват, но когда я на нем еду, все хваленые иномарки сдохли в грязи а их хозяева идут пешком, при этом я ещё не включал блокировки, цена и вправду не кажется завышенной. А дядька просто привык к шушлайкам, да и не нужен ему такой автомобиль одну то жопу по городу возить. Уазику конечно есть соперники на бездорожье, но стоят они как минимум раз в пять дороже, соответственно не каждый поедет туда куда поедет УАЗ. Если брать по цене китайца так он раза в два дороже, но не факт что не сядет в первой же луже. Но по автомобилям грех судить, если со времён СССР все что сделано руками русских превращается в таз. Но это все фигня, чтобы делать нормальные авто нужно снести завод в Ульяновске и построить новый, как это сейчас делают в других отраслях.
Из Вашего комментария,я понял что Вы не смотрели полностью.
Смотрел то же самое, когда УАЗ стоил от 600 до 1200 тыс. Один в один притензии те же самые. Но видно что чел никогда УАЗ не эксплуатировал, да и морда та же самая что и пять лет назад.
Понятно,для Вас время остановилось.
А Вы чего изволите…? гражданин “мира”!
Оставьте своего мерина полякам, да и катитесь в Москву на велосипеде.
Стопудов примут.
Тем более Колокольцев уволил пару своих замов за нерасторопность в предоставлении гражданста патриотам России.
А на мерине не примут?))) И почему его кому-то должен оставить,я его купил на честно заработанные.
Не, ну если на честно заработанные…!? тогда на нем и двигай.
Просто подумал что если нет патриотизма на словаж, то может “вкатывание” на велосипеде… – за патриотизм на деле проканает.
Что касается ресурсодобывающей отрасли,то что-то строилось,как и то что связано с доставкой этих ресурсов за рубеж. Все остальное либо подлог,либо раздуто до масштаба СССР. Вам же знакомо это “В России открылся новый завод по производству молока”…гуглишь-”компания Вимм-Биль-Данн” открыла новый цех по переработки молока. Пропагондонская передача.