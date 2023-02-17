Госдума приняла закон о прекращении действия в России Устава Совета Европы (СЕ) и ещё 20 международных договоров с организацией.

Инициатива была внесена в Думу в январе президентом РФ Владимиром Путиным. Как указано в документе, наша страна выходит из договоров и отказывается от Устава СЕ в связи с прекращением членства в этой организации.

Среди документов, прекративших своё действие в отношении РФ, – европейские конвенции о защите прав человека и основных свобод, о пресечении терроризма, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и др.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, прекращение действия, в частности, ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в РФ.

«За 26 лет членства России в Совете Европы, все нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Конституцией России к тому же предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав человека, чем ЕКПЧ», – сказал он.

Кроме того, в связи с прекращением членства РФ в СЕ было принято решение о выплате взносов 5,7 млн евро в бюджеты СЕ — ровно за период с 1 января по 15 марта 2022 года. Годовой взнос РФ в бюджеты организации за весь 2022 год должен был составить около 33,7 млн евро.

3 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что наша страна не видит для себя смысла возвращаться в СЕ, поскольку эта организация перестала стремиться обеспечить единство европейских народов. По мнению дипломата, наша Конституция гарантирует людям больше прав и свобод, чем европейские договоры.

Сегодня депутаты ГД приняли во втором чтении законопроект, который призван защитить русский язык от чрезмерных иностранных заимствований. Как отмечается в пояснительной записке, документ «подчёркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным».

Вводятся такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в законопроекте.

Кроме того, документ вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.

По материалам сайта ГД РФ, ТАСС, «Известий»