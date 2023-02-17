Газопровод Сила Сибири 3: весь газ продадим в Китай? | Геоэнергетика Инфо
Газопровод Сила Сибири 3: весь газ продадим в Китай? Геоэнергетика Инфо
Газпром и китайская компания CNPC подписали техническое соглашение по магистральному газопроводу Сила Сибири 3. Это будет второй маршрут поставок российского газа в Китай. Ресурсной базой МГП станет морское Южно-Киринское месторождение, запасы которого оцениваются в 814,5 млрд кубометров газа.
Проектная мощность добычи — 21 млрд кубометров газа в год. Договор о поставках газа с Дальнего Востока по МГП Сила Сибири 3 предусматривает экспорт в Китай до 10 млрд кубометров газа в год. В совокупности с Силой Сибири дальневосточный маршрут позволит поставлять в Китай 48 млрд кубометров газа в год.
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