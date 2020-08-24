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Китай отказался от «Силы Сибири»

16:38. 24 августа 2020 574 просмотра 26 коммент. Опубликовал:

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В декабре 2019 был  помпезно открыт газопровод «Сила Сибири», а за два месяца до этого было поручено главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать проектировать второй газопровод «Силу Сибири-2» через Монголию в Китай. Вероятно, в Монголии будут рады поставкам российского газа, но китайским партнерам они не нужны – Пекин отказывается от трубопроводного газа, увеличивает собственную добычу и наращивает поставки СПГ.

Пекин оставил Москву с трубой

  • Пандемия коронавируса не стала помехой для Китая – страна еще на несколько шагов приблизилась к энергетической независимости. За шесть месяцев 2020 года КНР увеличила добычу на 9,9%, до 94,96 млрд кубометров. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ.
  • Это довольно существенный прирост – за весь 2019 год страна добыла 175 млрд кубометров, что, в свою очередь, было на 9% больше, чем в 2018 году. Соответственно, постепенно отпадает и необходимость в импорте: в июне 2020 года, несмотря на восстановление экономики, он упал на 6% по сравнению с прошлым годом – до 9,614 млрд кубометров. При этом в мае объемы импорта были на 12% больше.
  • Поскольку трубопроводный газ для Китая оказывается самым дорогим, то Пекин режет прежде всего поставки по газопроводам, которые заменяет собственной добычей. В июне импорт СПГ составил 7 млрд кубометров, тогда как по трубам страна получила 2,614 млрд. Объемы СПГ увеличились за год на 12%. Сейчас на него приходится три четверти всех закупок Китая. Выигрывают от этого Австралия, США и Катар.
  • Импорт трубопроводного газа в июне упал на 36%, сообщает Интерфакс на основе подсчетов McKinsey & Co. От этого страдают Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Россия.
  • В частности, Китай отказался выбирать весь объем российского газа, установленный в контракте. Пекин должен был купить 5 млрд кубометров за полгода или заплатить за 4,25 млрд по принципу «бери-или-плати». Но он не сделал ни того, ни другого – закупил за январь-июнь 1,57 млрд кубометров по «Силе Сибири» и приостановил импорт. Причем, в мае было поставлено всего 281 млн кубометров, примерно столько же в июне – это меньше, чем в первые два месяца работы трубопровода, который обошелся России в 1,1 трлн руб.
  • Не привлекает Китай и цена «Газпрома» – она самая низкая из всех трубопроводных поставщиков: 183-184 доллара за тыс. кубометров. Однако Пекину гораздо важнее геополитически поддержать страны Центральной Азии, на которые он распространяет свое влияние и постепенно вытесняет Россию.
  • Россия же одержимо мечтает сделать из Китая вторую Европу – чтобы Пекин закупал до 150-180 млрд кубометров в год и уравновесил страну между Европой и Азией. Об этом еще в мае говорил глава «Газпрома».
  • Путин отдал поручение Алексею Миллеру проектировать «Силу Сибири-2» от месторождений Иркутской области, Красноярского края и Ямала. Пекину предлагали этот маршрут еще в 2006 году, но даже тогда он не заинтересовал китайскую сторону. На что российская власть надеется сейчас, неизвестно. Правда заключается в том, что российский газ не нужен Китаю. Концепция «разворота на Восток», принятая в 2014 году из-за противостояния с Западом, терпит крах. Впрочем, России не привыкать к пересохшим трубопроводам – «Турецкий поток», открытый в январе 2020 года, тоже встал. Главное – его построили, а нужные люди получили деньги.

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/kitai_otkazalsya_ot_sily_sibiri_svoego_gaza_dostatochno/

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