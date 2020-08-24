Китай отказался от «Силы Сибири»
В декабре 2019 был помпезно открыт газопровод «Сила Сибири», а за два месяца до этого было поручено главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать проектировать второй газопровод «Силу Сибири-2» через Монголию в Китай. Вероятно, в Монголии будут рады поставкам российского газа, но китайским партнерам они не нужны – Пекин отказывается от трубопроводного газа, увеличивает собственную добычу и наращивает поставки СПГ.
Пекин оставил Москву с трубой
- Пандемия коронавируса не стала помехой для Китая – страна еще на несколько шагов приблизилась к энергетической независимости. За шесть месяцев 2020 года КНР увеличила добычу на 9,9%, до 94,96 млрд кубометров. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ.
- Это довольно существенный прирост – за весь 2019 год страна добыла 175 млрд кубометров, что, в свою очередь, было на 9% больше, чем в 2018 году. Соответственно, постепенно отпадает и необходимость в импорте: в июне 2020 года, несмотря на восстановление экономики, он упал на 6% по сравнению с прошлым годом – до 9,614 млрд кубометров. При этом в мае объемы импорта были на 12% больше.
- Поскольку трубопроводный газ для Китая оказывается самым дорогим, то Пекин режет прежде всего поставки по газопроводам, которые заменяет собственной добычей. В июне импорт СПГ составил 7 млрд кубометров, тогда как по трубам страна получила 2,614 млрд. Объемы СПГ увеличились за год на 12%. Сейчас на него приходится три четверти всех закупок Китая. Выигрывают от этого Австралия, США и Катар.
- Импорт трубопроводного газа в июне упал на 36%, сообщает Интерфакс на основе подсчетов McKinsey & Co. От этого страдают Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Россия.
- В частности, Китай отказался выбирать весь объем российского газа, установленный в контракте. Пекин должен был купить 5 млрд кубометров за полгода или заплатить за 4,25 млрд по принципу «бери-или-плати». Но он не сделал ни того, ни другого – закупил за январь-июнь 1,57 млрд кубометров по «Силе Сибири» и приостановил импорт. Причем, в мае было поставлено всего 281 млн кубометров, примерно столько же в июне – это меньше, чем в первые два месяца работы трубопровода, который обошелся России в 1,1 трлн руб.
- Не привлекает Китай и цена «Газпрома» – она самая низкая из всех трубопроводных поставщиков: 183-184 доллара за тыс. кубометров. Однако Пекину гораздо важнее геополитически поддержать страны Центральной Азии, на которые он распространяет свое влияние и постепенно вытесняет Россию.
- Россия же одержимо мечтает сделать из Китая вторую Европу – чтобы Пекин закупал до 150-180 млрд кубометров в год и уравновесил страну между Европой и Азией. Об этом еще в мае говорил глава «Газпрома».
- Путин отдал поручение Алексею Миллеру проектировать «Силу Сибири-2» от месторождений Иркутской области, Красноярского края и Ямала. Пекину предлагали этот маршрут еще в 2006 году, но даже тогда он не заинтересовал китайскую сторону. На что российская власть надеется сейчас, неизвестно. Правда заключается в том, что российский газ не нужен Китаю. Концепция «разворота на Восток», принятая в 2014 году из-за противостояния с Западом, терпит крах. Впрочем, России не привыкать к пересохшим трубопроводам – «Турецкий поток», открытый в январе 2020 года, тоже встал. Главное – его построили, а нужные люди получили деньги.
Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/kitai_otkazalsya_ot_sily_sibiri_svoego_gaza_dostatochno/
Вспомнилось у Высоцкого:
Тоже мне – хорош друг,-
Обошел меня на круг!
А вчера все вокруг
Говорили:”Сэм – друг!
Сэм – наш гвинейский друг!”
Источник: https://www.russhanson.org/text/visotskiy/marafon.html
Хороший урок для планировщиков в Кремле.
Ну и фиг с ними, давно пора уже на внутренний рынок запускать.
Так враньё ведь ))
Никогда такого не было и вот опять.
В современной России у аварий и просчётов,нет не имён не фамилий.
Безнаказанность порождает безответственность.Властям пох,как сказал Прохоров:гномики ещё накопают.(
За такие деньги можно было построить несколько АПЛ и
мост на Сахалин.
На АПЛ ещё людей попробуй набери,да их в принципе и достаточно.
А мост на Сахалин это последние,что нужно построить в России.
Деньги надо инвестировать в людей-развивать их мозги.Иначе амба.
Уже наинвестировали, всеобщая цифровизация. На смену придут
дети поколения “Альфа”.
Путин заявил, что сейчас главная проблема РФ- безработица.
Ну это кому как.Кому безработица,а кому и сверх прибыли на таджиках.
Зато у Хохла в Польше ни нефти ни газа ни труб ни денег.
Не ошибается
Китай планирует построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 мегаватт к 2035 году.
https://www.bbc.com/russian/news-47281704
Может 200 килотонн ?
Упс.
Ну Путин конечно сволочь. Но не до такой же степени.
А что вы хотите от сторожа. КГБ – это охрана промышленных объектов, а не их планирование.
Пора и совесть поиметь перед матушкой-Землей. До каких пор будем иждивенцами на шее родителей, потребляя бесплатные дары. Пришло время мобилизовать мозговые извилины и направить усилия на сохранение и преумножения ресурсов Планеты!
Лёнь , ну , тута , на ЯПе, уже есть рупор на столбе, тока он несколько иной , заумной направленности. А ты орёшь лозунги в мегафон кому ? А , да , а родители – это кто ?
Остается посочувствовать человеку-сироте, не знавшего родителей… примите соболезнования…
Не знаю , о ком ты , может не знают и другие ? Напомни, пжалста , о ком ( родителях с шеями ) это ты ?
Это хорошая новость, на внутренний рынок направят. Экономика у всех просела не токо у Китая. Потребности снижены ну и китайцы не мытьём так катаньем отжимать уступки будут. Шантажировать другими поставщиками. Это нормально. Газопровод на пропадёт да и не за деньги Серого построен.
А вы считаете газопроводы за деньги олигархата построили? )
Китай отказывается от газа из Силы Сибири? Для нашего края это хорошая новость. Рядом возле трубы живем. Не влаживались, а глядишь и подключимся.
В новостях пишут, что подключение к газу возможно
станет бесплатным.
Логика,конечно,потрясающая…Китайцы нах.. послали,то может быть нам что-нибудь перепадет…Ну ….нет это так не работает.И Китай будет покупать сколько ему захочется и в любых объемах,и трубопровод содержать нужно,и местным нет смысла газ проводить(абсолютно не те объемы)…Потому что не граждане России,а местные…Этакая смесь любви к царю и надежда на удачку-подачку.Так не будет.Нас любить газово не целесообразно…
Объёмов, ещё до “посыла нах”хватало чтоб запитать Заб-край. Более того, была инициатива от местных властей потдержаная Матвиенко, разработать план газофикации нашего края…,дальнеюшую судьбу этих планов не отслеживал, но, в связи с “посылом нах” от китайцев, шансов туда не пойти,на мой взгляд прибавилось.
И Хабаровск надо подключить к газопроводу “Сила Сибири”,
и другие города и села Сибири и Дальнего Востока.