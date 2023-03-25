Труба в никуда: Китаю НЕ НУЖЕН Газ по Сила Сибири 2? | Геоэнергетика Инфо
Труба в никуда: Китаю НЕ НУЖЕН Газ по Сила Сибири 2? Геоэнергетика Инфо
Си Цзиньпин в ходе переговоров Путиным отказался поддержать проект Сила Сибири 2, в рамках которого Россия через Монголию планировала поставлять в Китай 50 млрд тонн газа ежегодно. Таким решением китайский лидер “разочаровал российскую сторону”. Отказ связан с тем, что Пекин стремится диверсифицировать поставки сырья и не хочет зависеть от одного поставщика, повторяя ошибку Евросоюза. Если Россия не сделает чрезвычайно приятного предложения, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, вызванного карантином
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