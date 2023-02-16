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Глобализация – Русский проект: объективные возможности и субъективная обусловленность их реализации

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Выступление Михаила Викторовича Величко, учёного экономиста, социолога, г. Санкт–Петербург в 1 секции “Общество и экономика будущего. Честь, право, здоровье” на Северном Деловом Форуме «Ливадия», г. Минск 17 декабря 2022 г. с докладом “Глобализация – Русский проект: объективные возможности и субъективная обусловленность их реализации”.

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#МихаилВикторовичВеличко #Глобализация #Русский проект #Ливадия #Минск #2022 #17декабря
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=165IZ1uoItI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10615 8059
    chu 49 мин. назад

      Ой как я люблю этого хохла. Так неторопливо и грамотно что то мямлит в своих усах.
      Я тоже купил нитки белого мериноса. Буду заказывать такой же свитер.
      Уважаемый Брахман, дайте в эфир завсегдатого попа Андрея по родительской субботе. Может еще салют будет.

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