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1960-е. Из истории Братска

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01. Вчера тайга -сегодня дом
01. Вчера тайга – сегодня дом

02. Будет еще одна квартира.jpg
02. Будет еще одна квартира

03. Готовятся дома к сдаче.jpg
03. Готовятся дома к сдаче

04. Вселение в дом строителей Братской ГЭС.jpg
04. Вселение в дом строителей Братской ГЭС

05. Вселение в дом строителей Братской ГЭС.jpg

06. Московские комсомольцы обживают своё жилье.jpg
06. Московские комсомольцы обживают своё жилье

07. Строители-молодожены в новой квартире.jpg
07. Строители-молодожены в новой квартире

08. Строители-молодожены в новой квартире.jpg

09. Строители-молодожены в новой квартире.jpg

10. Семья экскаваторщика Федора Саппы.jpg
10. Семья экскаваторщика Федора Саппы

11. Семья строителя ГЭС Федорова занимает целый автобус.jpg
11. Семья строителя ГЭС Федорова занимает целый автобус

12. Первые строители (И. Перетолчин слева).jpg
12. Первые строители (И. Перетолчин слева)

13. Вчерашние воины получают строительные профессии.jpg
13. Вчерашние воины получают строительные профессии

14. Гость из тайги косолапый медведь.jpg
14. Гость из тайги косолапый медведь

15. Гость из тайги косолапый медведь.jpg

16. Дети строителей Братской ГЭС с лосенком.jpg
16. Дети строителей Братской ГЭС с лосенком

17. Звероферма в старом Братске.jpg
17. Звероферма в старом Братске

18. Первый асфальт в городе.jpg
18. Первый асфальт в городе
19. Первый асфальт в городе.jpg

20. Первый асфальт на улицах Братска.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8839130.html
Метки: братск, история, Россия, фото
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