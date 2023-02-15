1960-е. Из истории Братска
01. Вчера тайга – сегодня дом
02. Будет еще одна квартира
03. Готовятся дома к сдаче
04. Вселение в дом строителей Братской ГЭС
06. Московские комсомольцы обживают своё жилье
07. Строители-молодожены в новой квартире
10. Семья экскаваторщика Федора Саппы
11. Семья строителя ГЭС Федорова занимает целый автобус
12. Первые строители (И. Перетолчин слева)
13. Вчерашние воины получают строительные профессии
14. Гость из тайги косолапый медведь
16. Дети строителей Братской ГЭС с лосенком
17. Звероферма в старом Братске
18. Первый асфальт в городе