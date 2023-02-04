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1956. Братск начинается. Часть 3

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1956. Братск начинается. Часть 1
1956. Братск начинается. Часть 2

Фотограф Эдгар Дмитриевич Брюханенко

41. Первоэшелонцы - романтики Московского комсомола
41. Первоэшелонцы – романтики Московского комсомола

42. Первые строители ГЭС - москвичи.jpg
42. Первые строители ГЭС – москвичи

43. Первые строители ГЭС - москвичи.jpg

44. Первые строители ГЭС - москвичи.jpg

45. Московские комсомольцы готовят площадки для строительства домов.jpg
45. Московские комсомольцы готовят площадки для строительства домов

46. Московские комсомольцы готовят площадки для строительства домов.jpg

43. Первые земляные работы на месте плотины Братской ГЭС.jpg
47. Первые земляные работы на месте плотины Братской ГЭС

44. Первые земляные работы на месте плотины Братской ГЭС.jpg

47. Отвоеванная площадка в русле Ангары для ГЭС.jpg
49. Отвоеванная площадка в русле Ангары для ГЭС

48. Отвоеванная площадка в русле Ангары для ГЭС.jpg

49. Отвоеванная площадка в русле Ангары для ГЭС.jpg

50. Отвоеванная площадка в русле Ангары для ГЭС.jpg

51. Котлован на Ангаре будущей Братской ГЭС..jpg
53. Котлован на Ангаре будущей Братской ГЭС

52. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС.jpg
54. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС

53. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС.jpg

54. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС.jpg

55. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС.jpg

56. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС.jpg

57. Первый домик у Падуна, где поселились Московские инженеры инст. Им. Баумана.jpg
59. Первый домик у Падуна, где поселились Московские инженеры инст. Им. Баумана

58. Спортивный день на Братской ГЭС.jpg
60. Спортивный день на Братской ГЭС

59. Спортивный день на Братской ГЭС.jpg

60. Пос. Постоянный. Закладка комсомольского парка в тайге.jpg
62. Пос. Постоянный. Закладка комсомольского парка в тайге

61. Через тайгу к месту стройки города Братска.jpg
63. Через тайгу к месту стройки города Братска

62. Центр будущего города на точке геодезистов.jpg
64. Центр будущего города на точке геодезистов
Источник: https://humus.livejournal.com/8818651.html
Метки: братск, история, Россия, строительство, фото
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