1956. Братск начинается. Часть 3
1956. Братск начинается. Часть 1
1956. Братск начинается. Часть 2
Фотограф Эдгар Дмитриевич Брюханенко
41. Первоэшелонцы – романтики Московского комсомола
42. Первые строители ГЭС – москвичи
45. Московские комсомольцы готовят площадки для строительства домов
47. Первые земляные работы на месте плотины Братской ГЭС
49. Отвоеванная площадка в русле Ангары для ГЭС
53. Котлован на Ангаре будущей Братской ГЭС
54. Первый ковш бетона в котлован будущей Братской ГЭС
59. Первый домик у Падуна, где поселились Московские инженеры инст. Им. Баумана
60. Спортивный день на Братской ГЭС
62. Пос. Постоянный. Закладка комсомольского парка в тайге
63. Через тайгу к месту стройки города Братска
64. Центр будущего города на точке геодезистов