Воскресенье 30.08.1987В аэропорту мы просидели несколько часов, в 0:30 мы вылетели на крошечном самолете (наша туристическая группа почти полностью его заполнила), направляясь на восток. В какой-то момент подали закуску: жирное холодное куриное крылышко, половину ломтика цельнозернового хлеба и кусочек сливочного сыра. Если поставить хлеб вертикально, он точно на него поместится. Было еще и омерзительный сладкий лимонад.В какой-то момент мы приземлились в Омске, и на морозе нам всем пришлось в темноте покинуть самолет и попасть в здание аэропорта. Примерно час продолжалась эта остановка в пути, и мы прибыли в Братск в 13:00 по местному времени, разница во времени 7 часов.Братск: Город основан в 1955 году, когда началось строительство Братской ГЭС на Ангаре в районе Падунских порогов (600 км к северу от Иркутска).После обеда мы направились прямо к гидроэлектростанции, которую и посетили. Высота плотины 127 м, водохранилище простирается на 570 км вверх по Ангаре. Электростанция имеет 20 турбин мощностью 225 000 кВт каждая. Электростанция была большой и впечатляющей, но не слишком увлекательной для неспециалистов.Затем нас привезли обратно в отель, был ужин, и мы хотели прогуляться по городу, потому что было еще не поздно, но в непосредственной близости от нашего отеля были только безликие панельные дома, и мы прекратили прогулку.01. Ангара – вид с Братской ГЭС02. Ангара – вид с Братской ГЭС03. Братск. Энергетик. Улица Приморская04. Братск. Энергетик. Улица ПироговаПонедельник 31.08.1987Завтрак был в 9:00, в 10:30 поехали в аэропорт, в 12:30 выехали и в 13:15 прибыли в Иркутск. Долгое время ничего не происходило, двери самолёта не открывались, мы просто сидели в своём самолете. Выбраться было невозможно из-за отсутствия лестницы, стюардесс найти не удалось. Через 15 минут экипаж украдкой ускользнул через запасной выход в кабине, вопреки своей привычке с важным видом и под аплодисменты первым покидать самолет через пассажирский салон. было уже почти 14:00, когда подогнали лестницу, и мы, наконец, смогли выбраться. После короткого обеда в Иркутске мы сразу поехали в Листвянку на Байкале.Листвянка – небольшой поселок на Байкале. В селе работает Институт лимнологии. К нему пристроен небольшой музей.Мы переехали в наши номера в отеле, расположенном прямо на берегу озера, нам повезло, и у нас был номер с видом на озеро.На самом деле у нас был выходной, но наш гид предложил желающим прогулку в деревню Никола, старинную симпатичную сибирскую деревню, которая до сих пор состоит из темных деревянных домов с разрисованными ставнями. Приятная прогулка длилась полтора часа, после чего последовал очень хороший ужин. После небольшой прогулки по посёлку мы встретили в баре людей из нашей группы, которые на самом деле оказались не государственными служащими.05. Гостиница «Байкал» в Листвянке06. Вид на Байкал из гостиницы «Байкал» в Листвянке07. На Байкале в Листвянке08. Прогулка в НиколыВторник 01.09.1987В 9:00 мы позавтракали, в 10:00 мы сели на автобус до поселка Листвянка, наш отель был немного в стороне, поселок не слишком большой, поэтому вернулись в 11:45, 12 : 00 обед.В 14:00 мы отправились в морскую прогулку по Байкалу. К сожалению, погода была очень плохой, и мы практически ничего не видели. Поездка длилась до 16:00, остальные решили прогуляться, но в непогоду мне не хотелось. В 19:30 был ужин, а потом мы снова встретились в баре.14. В Листвянке19. Вид на Листвянку с прогулочного катераСреда 02.09.1987После завтрака мы снова пошли гулять, на этот раз через лес. В 11:00 мы поехали в Лимнологический музей. Музей был очень интересным, но, к сожалению, наш визит был слишком коротким.После обеда, в 14:00, мы поехали в музей под открытым небом. Музей расположен на полпути между Иркутском и Листвянкой на истоке Ангары из Байкала.Музей основан в 1966 году историком В. Свининым и московским архитектором Г. Оранской на холме над Иркутским водохранилищем для сбора исторических памятников 17-19 веков Иркутской области. Сюда перенесены 36 старинных построек: эвенкийский лагерь, бурятские юрты, крестьянские дома, церкви и часть деревянной крепости, названной русскими покорителями Сибири Острогом. Этот острог стоял в Илимске с 1630 года, примерно в 500 километрах к северу от сегодняшнего Иркутска. Со временем эта крепость с восемью башнями стала районным центром. Спасская надвратная башня Илимского острога стоит сегодня в Талцах, потому что Илимск был затоплен Усть-Илимским водохранилищем. Рядом с фрагментом крепости находится часовня 17 века, тоже из Илимска. Кроме того, музей посвящен быту, обычаям и традициям в культуре жителей Забайкалья – русских, бурят и эвенков – в XIX и XX веках.Затем мы поехали и прибыли в Иркутск в 18:00, мы смогли заселиться в свои комнаты в 18:30.20. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»