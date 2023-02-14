У вас нефть обвалилась: Дисконт на Нефть из России ПРОБИЛ ДНО | Геоэнергетика Инфо
У вас нефть обвалилась: Дисконт на Нефть из России ПРОБИЛ ДНО. Геоэнергетика Инфо
России нужно сократить добычу и экспорт нефти на 100 млн т, чтобы сократить валютный навес и избежать валютных шоков для российской экономики. Российское правительство согласилось урезать нефтедобычу. Правда, основным мотивом для этого решения стала не угроза валютных шоков, а проблемы с бюджетом: низкие поступления нефтегазовых доходов и слишком высокие выплаты нефтяникам по так называемому топливному демпферу. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточнит значение среднего уровня цены основной российской смеси нефти марки Urals на мировых рынках для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД). Согласно тексту документа, если цена российской нефти Urals окажется в апреле меньше североморской Brent на 34 долл. за баррель, то для целей налогообложения будет принята Brent минус 34 долл. Для мая такой ценой будет Brent минус 31 долл., для июня – минус 28 долл. и для июля – минус 25 долл.
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И на хрена торговать себе в убыток?????Или это новейший закон рынка создавать себе убыток.
Потому что нельзя просто так “законсервировать” скважины. Это более серьезный удар по “вписавшейся в рынок” экономике РФ,чем кажется на первый взгляд. И внутри РФ некуда использовать “неликвидную” нефть,потому что отсутствуют “не рентабельные советские предприятия,которые не выдержали конкуренции и не вписались в рынок”. Хотя…каждый день в РФ открывались сотни предприятий,заводов-гигантов,РФ цвела и с каждым днем становилась межпланетным промышленным гигантом.Это передача “сделано у нас” все нам поведала,а такие проправительственные передачи никогда не врут. Значит в РФ все хорошо и отсутствие нефтегазовых доходов ничего не значит,и вскоре мы будем жить еще лучше.Европа практически замерзла без нашего газа,пенсии повышаются,МРОТ повышается,цены на бензин скоро станут ниже чем в Америке…просто нужно маленько потерпеть.Еще чуточку.