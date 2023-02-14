Нам дороги эти позабыть нельзя. П.Шубин (1985)
Нам дороги эти позабыть нельзя. П.Шубин
Год производства: 1985
В годы Великой Отечественной войны Павел #Шубин работал во фронтовой печати на Волховском и Карельском фронтах, затем на Первом Дальневосточном, с выходом в Китай, преодолел «просторы, пропахшие гарью, у стен Ленинграда, в снегах Заполярья, на дымных маньчжурских полях».
Стихотворения поэта читают Юрий #Каюров, Константин #Захаров, Александр #Коршунов.
Гл. ред литературно-драматических программ 1985
Автор сценария – Л. Левашов
Режиссер – Л. Левашов
Оператор – Олег Шорох