Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Литература, Творчество

Нам дороги эти позабыть нельзя. П.Шубин (1985)

48 0

Нам дороги эти позабыть нельзя. П.Шубин
 

Год производства: 1985

В годы Великой Отечественной войны Павел #Шубин работал во фронтовой печати на Волховском и Карельском фронтах, затем на Первом Дальневосточном, с выходом в Китай, преодолел «просторы, пропахшие гарью, у стен Ленинграда, в снегах Заполярья, на дымных маньчжурских полях».
Стихотворения поэта читают Юрий #Каюров, Константин #Захаров, Александр #Коршунов.

Гл. ред литературно-драматических программ 1985
Автор сценария – Л. Левашов
Режиссер – Л. Левашов
Оператор – Олег Шорох

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3ITMirVHWmM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новороссию не слили и не просрали! Происходит нечто другое...
Тайны Ведической цивилизации
«Вождь народов» будет опасен для либералов всегда
Сталинские репрессии - были ли они!?
Почему в России не прекращается Гражданская война?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru