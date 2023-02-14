О том, что некоторые известные исторические события происходили не тогда и не там, нежели принято считать, известно уже многим. Например, Куликовская битва: многие историки согласны с тем, что сражение между войсками владимирского князя Дмитрия и крымского беклярбека Мамая произошло вовсе не на территории нынешней Тульской области, а практически в центре современной Москвы. Тем не менее туристов продолжают возить на поле, которое уже задним числом было названо Куликовым. Там построен целый диснейленд, на который потрачены немалые средства.

Но произошла эта ошибка только потому, что некоторые исторические названия имеют свойства менять своё расположение на карте. А бывает так, что путаница происходит из-за множественности сходных топонимов, существовавших в различные времена и эпохи в различных местах.

Возьмём, к примеру, Новгород. Это один из самых распространённых топонимов в мире. Ничего удивительного в этом нет. Возник город на новом месте, и какое-то время он, разумеется, для современников считается Новым. По всему миру сохранилось множество древних новых городов, среди которых такие известные, как Новгород Великий, Нижний Новгород, Нойбург в Баварии или Неаполь в Италии. Все эти города для тех, кто был свидетелем их появления, были когда-то новыми.

Теперь представьте, что внезапно в какой-либо рукописи исследователь встречает упоминание какого-либо из Новгородов… Поди разберись. о котором идёт речь. Многие это уже осмыслили, и им стало понятно, почему в Новгороде Великом, который ни на одной средневековой карте не называется великим, археологи не могут найти ничего старше пятнадцатого века. За исключением берестяных грамот, разумеется, которые датируют столь вольно, что удивительно, почему, по примеру своих западных коллег с их «античностью», не отнесли «берёзовые эсэмэски» к четвёртом веку до нашей эры, например.

В общем, большинству уже ясно, что летописный Новгород и нынешний Новгород на Волхове — это вовсе не обязательно один и тот же город. Но где же был тогда тот Новгород, который упоминается в связи с самыми удалёнными от нас в истории событиями? Не тот, который был присоединён к Московии в шестнадцатом веке, а тот, который существовал ещё до появления на свет Рюрика?

Кто-то убеждён в том, что на месте античного Новгорода стоит теперь Ярославль, а кто-то доказывает, что Новгородом называли раньше Петербург. Есть и другие версии. Ну, а я предлагаю собственную версию: большая часть летописных событий средневековой, читай: античной Руси — имеет отношение именно к Русскому Северу, а не к Новгороду на Волхове и тем более не к Киеву на Днепре.

По нескольким параметрам Архангельск более других городов подходит на роль Великого Новгорода. И если это так, то устраняется множество несоответствий. В первую очередь главное из которых — это совмещение титулов Новгородских князей и Киевских. Вы видели на карте, где Новгород, а где Киев? Как можно одновременно править двумя столь отдалёнными друг от друга территориями? Очевидно ведь, что летописные Новгород и Киев должны были находиться друг от друга, самое дальнее, в нескольких днях пути и иметь общую границу.

Если я прав, то столица Поморья должна быть построена на месте античного белокаменного города. Потому что все античные города строились из известняка и его разновидностей, каковым является и мрамор. А значит, остатки белокаменных сооружений, которые на территории России принято называть «домонгольскими», просто не могут не сохраниться хотя бы в виде бута и фрагментов фундаментов более поздних зданий из красного кирпича, пришедшего на замену архаичному известняку.

Я понимаю, что данная версия в первый момент вызовет волну критики и обвинений в невежестве и стремлению отыскать «дутую» сенсацию, но прошу не делать поспешных выводов, а дочитать до конца. На самом-то деле никто и не скрывает того, что Архангельск когда-то носил имя «Новый город». Вот цитата из «Википедии», без которой современный человек не сможет вспомнить даже, что такое престидижитатор.

«В первые десятилетия существования город называли Новый город, Новые Холмогоры, Новый Холмогорский город. Эти названия были связаны с тем, что к создаваемому городу перешла от села Холмогоры роль главного порта на Северной Двине. Сами жители создаваемого города называли его по монастырю — «Архангельский город», a с 1613 года это название было принято и в качестве официального».

И у меня есть версия, почему именно так случилось. Когда-то, когда морской прибой бился о границу Балтийско-Ладожского глинта, город Холмогоры был главным морским портом. Потом уровень Балтийского и Белого морей снизился всего на на 7—10 метров, и Холмогоры оказались слишком далеко от моря. Тогда-то и построили Новый город на месте нынешнего Архангельска. И вот этот Новгород, в силу своего географического положения, действительно мог быть Господином Великим Новгородом, который находился на пути из Варяг в Греки, где путём в Центральную Россию была Северная Двина.

И ничего «притягивать за уши» не нужно. Согласитесь? И Нижний Новгород в таком случае действительно нижний по отношению к Господину Великому Новгороду!

И наличие следов белокаменного «домонгольского» зодчества на территории нынешнего Поморья является тем фактом, который можно смело записывать в актив доказательств, что не только Петеребург стоял на своём месте задолго до даты его официального основания, но и Архангельск точно так же является древним городом с богатой историей, о которой мы сегодня ничего не знаем. Прежние названия Петербурга: Орешек, Корелебург и Ксикрик, а Архангельск назывался Новгородом и Новыми Холмогорами.

И… Главное! Оба города в разные временя носили название Новгорода. Один, когда Орешек «переехал» с Ладоги в устье Невы, а второй — когда Холмогоры были перенесены в устье Северной Двины. Ну и какие из князей звались Новгородскими по имени какого из Новгородов? Представляете, какое пространство появляется для вольной трактовки исторических событий, не прибегая к откровенной фальсификации?

Об истории Крайнего Севера, или, как его называли эллины — Гипербореи, написано относительно немного. Потому что это скучно и неинтересно. Куда как больший интерес вызывают фантазии о подвигах Александра Македонского, Конана-Варвара или того же Спартака.

И для нас нынешних это обстоятельство является настоящим подарком. Мы достаточно поездили по южным сторонам и вовремя поняли, что ехать нужно на Север. В ту сторону, где были Господин Великий Новгород и Киев.

Говорите, что Киев находится на юге? На Днепре? Ну да, никто и не спорит с тем, что на Днепре есть Киев! Но кто даст руку на отсечение, что в ранних русских летописях идёт речь о нынешней столице Украины? Если таковые найдутся, то они очень сильно рискуют. Потому что способы искусственного завышения возраста Киева и мотивы такого преувеличения теперь уже хорошо изучены. Мало кто из учёных решится опровергнуть тот факт, что до момента возникновения Украинской Советской Социалистической республики никто никогда всерьёз и не думал считать Киев древним городом.

Да и как это могло случиться, коли на географических картах Киев на Днепре появляется только в середине шестнадцатого века. Москва есть, Смоленск есть, даже Вышгород на картах есть, а никакого Киева нет. А на карте Сигизмунда Герберштейна от 1549 г. Киев уже появился и позднее присутствует почти на всех европейских картах. Нет, я не говорю о том, что Киева в древности совсем не существовало. Наверняка было поселение, которое так называлось. Какой-то из Киевов разорила же дружина Мамая в 1240 году.

Вы спросите, мол, а как же «Мать городов Русских»? Отвечаю: во-первых, эта цитата взята из весьма сомнительного источника: из распространившейся в девятнадцатом веке редакции «Повести временных лет», где сказано: «И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет то мать городам русским». И были у него славяне и варяги, и прочие, прозвавшиеся Русью».

Во-вторых: читаем внимательно ещё раз: «Буди мати городом русских». И тут же летописец даёт расшифровку самому понятию «Русь». Русь — это славяне, варяги и прочие…

Ну, а теперь… Если мы не до конца разучились воспринимать без искажений ту информацию, которую получаем извне с помощью своих собственных органов чувств, то как мы обязаны понимать прочитанное? Если не опираться на толкования посторонних людей, которые пытаются навязать какой-то иной смысл написанного?

По-моему, всё предельно просто и ясно сказано: Киев будет городом-матерью для русских. Русские — это славяне, варяги и прочие. А прочие — это кто? Те, которые сосуществовали компактно на одной территории, т. е. племена, жившие преимущественно там, где на картах писали ранее «RVSSIA». Общее название их было — Русь, а по отдельности их называли: Кариоты (карелы), Русь, Чудь, Водь, Весь, Вепсы, Меря, Ижоры, Венды, Кривичи, Мурманы и даже Печенеги, которых позднее прозвали Саамами Всем этим племенам Олег завещал материнский Киев-город.

Но где русские и где нынешний Киев! Разве варяги жили на Днепре? Разумный человек не стал бы многомилионный этнос «перетаскивать» с севера на юг ради того, чтоб объяснить слова Олега. Честный учёный стал бы искать Киев там, где жили племена, составлявшие Русь как этнос. Значит, где место Киеву? Правильно. Там, где русские жили всегда. Там же, где и Господин Великий Новгород. Если верна моя версия о том, что во времена Рюрика и его преемника Олега Киев находился по соседству с Новгородом Великим, то на роль Киева-города может подойти Кийский (Киевский?) монастырь.

Это сегодня, в соответствии с нормами современного русского языка, мы должны говорить «Кийский монастырь». Но разве эти нормы распространялись на летописцев двенадцатого века, от которых мы знаем о том, античном Киеве? Они-то запросто могли говорить о городе, расположенном на острове Кий, который теперь находится в Белом море, «киев град», а о князе, правившем тем городом — «княжа въ киеве». Ведь согласились же мы с тем, что летописные «кияне», в соответствии с нормами современного русского языка, теперь называются киевлянами

Вот так невежество и тенденциозность историков, усердно искавших подтверждения справедливости норманской теории, сыграли злую шутку, которая перевернула с ног на голову всю историю нашей страны. Простое непонимание реалий прошлого внесло в головы потомков немыслимую сумятицу. Ах, если бы мы бережнее относились к тому языку, на котором говорили наши предки!

Очень часто простые и, казалось бы, очевидные события, предметы, и явления толкуются очевидцами неоднозначно. Иногда — с диаметрально противоположных точек зрения. И тот, кто впоследствии изучает описания одних и тех же событий, данных разными людьми, часто приходит в недоумение. Так рождается большинство исторических мифов.

Простой пример из нашей сегодняшней действительности: газета «Известия» публикует статью под заголовком «Росздравнадзор передал в прокуратуру данные о 37 противниках вакцинации». Даже многие из нас, не удосужившись прочесть текст самой статьи, могут прийти в ужас: «Как так? Неужели иметь собственное мнение, отличное от мнения руководителей какого-то ведомства теперь считается преступлением?!»

Конечно, нет. В данном случае мы сталкиваемся с таким явлением, как манипуляция сознанием граждан при помощи средств массовой информации. Только тот, кто не поленится прояснить для себя, что же на самом деле происходит, узнает, что речь идёт только о сайтах в сети интернет, на которых имеется информация о продаже поддельных медицинских документов.

Теперь, я думаю, каждый без труда может понять, что будут думать о нас наши далёкие потомки, которые прочитают этот заголовок. Скорее всего, они будут рассказывать своим детях о страшных временах эпидемии, когда инквизиция, простите, Росздравнадзор, преследовал тех, кто отказывался признавать безопасность вакцин.

А разве в прошлом было как-то иначе? Нет… Человек и тысячи лет назад был таким же, как сегодня. Точно таким он останется и тысячи лет спустя.

Науке известен принцип Поппера, согласно которому «сначала создается теория, а затем проверяется возможность ее опровержения с помощью фактов». Опровергнет или подтвердит наука догадки автора, покажет время. Ибо существует один забавный парадокс: со временем мы узнаем о прошлом больше, чем знали раньше.

И происходит это именно потому, что со временем старинные версии и гипотезы начинают восприниматься как истина.

Так, летописец Нестор или кто там на самом деле летопись сочинял, совершенно очевидно, сам не понимал, почему Киев называется Киевом, и озвучивает своё предположение в «Повести Временных лет».

Он опирался на народное предание, достоверность которого пытался обосновать логическим путем:

«Яко же бысть древле цесарь Рим и прозвася в имя его град Рим. И пакы Антиох – и бысть Анти-охия… пакы Александр – и бысть в имя его Александрия. И многа места тако прозвани быша грады в имена цесарь тех и князь тех. Тако же и в нашей стране прозван бысть град великий Киев в имя Кия».

То есть, в соответствии с логикой Нестора, Ижевск должен был основать князь Иж, Пензу — князь Пенз, а Томск, наверное, основала царица Тамара, которую Юлий Цезарь по-дружески звал просто Тома.

Тем не менее со временем эта безумная версия Нестора обросла немыслимым количеством подробностей. Кроме Кия, появились ещё и Лыбедь с Хоривом, Дир, Аскольд и даже стали известны мелкие подробности их жизни, вплоть до интимных.

Сегодня в это трудно поверить, но, вероятнее всего, описанная ситуация является аналогичной той, благодаря которой мы воспринимаем как данность версию, что киевские князья правили тем Киевом, который нам известен сегодня. А что было думать летописцу, не ведающему никакого другого Киева, кроме города на Днепре?

Он встречает в тексте старинной рукописи (древние летописцы писали летописи с летописей, которые даже для них были глубокой стариной) словосочетание «князь киевский» или «кийский» и делает предположение о том, что речь идёт об известном на тот момент уже Киеве. Но он просто не знал о том, что населённых пунктов с корнем «кий» пруд пруди по всей терриории, населённой славянами и финно-уграми. В том числе и в Восточной Европе, преимущественно в Польше и на Балканах.

Но автор уже не понимает значения, древнего даже для него, слова «кий»! Так же, как и мы сейчас. Между тем, вне всяких сомнений, изначально это понятие неразрывно связано с древесиной. Вспомните, что означают такие слова, как кий и киянка.

Вероятнее всего, настоящий Киев, главный город варягов и русов, о котором Нестор уже ничего не знал, мог находиться только там, где была Русь. На Днепре жили родственные Руси племена, в том числе древляне, которых в старину, скорее всего, и называли киянами. Поэтому, говоря «киевские древляне», мы уподобляемся тем, кто говорит «масло масляное», а считая киян киевлянами, глубоко заблуждаемся. Зато не вызывает вопросов происхождение днепровского Киева. Он тоже был изначально деревянным, потому и киевом.

Киев или Кий — слово, которое вовсе не факт что являлось именем собственным. Таким словом могли называть любой деревянный город. Поэтому и каждый из известных ныне князей киевских мог княжить в каком-то одном из множества деревянных городов Руси. А Русь, напомню, изначально была только в одном месте: на севере — северо-западе европейской части современной России, которую в различных регионах называли по-разному: Поморье, Заволочье, Белая Русь, Пермия, Биармия, Гиперборея и т. д.

Неожиданное подтверждение этой версии, хоть и косвенное, обнаружилось в Судроме. Здесь немало жителей, которые имеют древнюю русскую фамилию Киёв.

Только пишется эта фамилия часто по старинке без точек сверху (Киев), поэтому при прочтении её незнакомыми людьми возникают забавные казусы. Впервые мы с моей женой, драгоценной Еленой Игоревной, увидели фамилию Киёвых в краеведческом музее Судромы: «О! Оказывается, вон сколько здесь жило Киевов!»

— Они не Киевы, а Киёвы, поправила нас хранитель музея.

Позже один из жителей Судромы рассказал нам об ещё одной забавной истории, когда один из Киёвых поехал на Украину, и при пересечении границы украинский пограничник удивился:

— Ого! Киев едет в Киев!

Смех смехом, но я полагаю, что большинство противоречий и нестыковок в средневековой русской истории устраняются сами собой, если понимать, что прилагательное «киевский» могло относиться чему-то тому, что было рядом с русскими и варягами, на севере, а не к Киеву, который и городом-то стал много позже событий, упоминаемых в связи с киевскими князьями. Киевская Русь — она там, где Русь, а не там, где нынешний Киев.

Почему наша страна названа Россией

Повезло тем, чья страна молода и получила своё название мотивированно и обоснованно. Вот бразильянцы, например, знают, что когда формировалось их государство, отцы-основатели дали ей имя, производное от слова brass, что значит бронза (медь). Аналогичная история произошла и с соседней Аргентиной, которую тоже назвали в честь металла argentum, что значит серебро, как известно.

Повезло узбекам, потому что их страна называется в честь основателя, отца всех узбеков, Узбек-Хана. И меньше повезло французам, немцам, финнам и некоторым другим, в число которых входят и русские. На вопрос о том, почему так называются их страны, у них есть ответ:

Наша страна названа по имени самого многочисленного коренного народа.

Но вот на вопрос о том, откуда своё имя получили сами народы, имя которых перенесли на название государства, ответить могут далеко не все. Каких только исторических баек не насочиняли люди за столетия! Однако самая распространённая звучит чаще всего примерно так:

Был такой князь, по имени Рус (Чех, Лех, Скиф, Словен и т. п.), и вот всё его многочисленное потомство, расплодившееся в веках до численности народа, и назвали именем праотца. Ну, по аналогии с узбеками, у которых в начале родословной значится один из потомков Чингиз-Хана — Узбек-Хан.

Версия как версия, не лучше и не хуже других. Скорее, даже лучше, потому как оснований считать её верной куда больше, чем оснований для сомнений. Скорее всего, так и было, потому что такая традиция: называть народы по имени первого в истории известного человека с таким именем — действительно существовала повсеместно. Казалось бы, а какие причины могут заставить сомневаться в справедливости этой версии? Да и какой смысл искать другие объяснения, если они всё равно ни на что не могут оказать влияния!

Конечно же, это сугубо личное дело каждого: принимать или не принимать общепринятую версию возникновения названия нашей страны. Но я считаю, что докопаться до истоков нам необходимо хотя бы потому, что, разгадав загадку происхождения слова «Россия», мы поймём так много, что сможем реконструировать огромное количество неизвестных страниц нашей истории.

При этом необходимо отдавать себе отчёт, что готового ответа на вопрос «Как всё было на самом деле?» в природе не существует. Скорее всего, напрасно многие тратят свою жизнь на поиски мифической библиотеки Ивана Грозного и добиваются пропуска в подземные хранилища библиотеки Ватикана.

Каждый раз, спрашивая о том, что именно происходило в тот или иной отрезок времени, необходимо уточнять вопрос пояснениями о том,

для кого.

Ведь одно и то же событие имеет собственное значение для различных слоёв общества и даже для отдельных людей. Например, в украинских учебниках истории мы наверняка в будущем сможем прочитать о долгой и кровопролитной войне между Украиной и Россией и о многовековой самоотверженной борьбе украинского народа против московского ига. А в российских учебниках мы не встретим никакого упоминания об этих «эпохальных» событиях, потому что они существовали только в воспалённом мозгу определённой обиженной части украинского общества.

Тем не менее материальные следы самих событий останутся в любом случае. И одни будут их использовать для доказательства версии «москальской оккупации», а другим даже в голову не придёт интерпретировать известные события иначе, чем это им известно с детства.

Вот именно потому я и рассматриваю известные, никем не скрываемые следы прошлого, рассматривая их под иным углом зрения, стараясь исключить какой-либо фактор, способный повлиять на объективность выстраиваемой версии.

Взгляните на карту Стефано Бонсеньори 1553 года.

Без пояснений не обойтись, потому что даже тот, кто хорошо знаком с географией Поморья, не сразу поймёт, в чём тут нестыковка, а ежели и поймёт, то отмахнётся, мол, чего вы хотите от тёмно-средневекового итальянца, который свою карту не смог даже верно сориентировать по сторонам света.

Но…. Во-первых, это не совсем карта, а рисунок, предназначенный для формирования общего представления о том, где располагаются в пространстве, с привязкой к местности, и на каком расстоянии друг от друга находятся крупные или влиятельные замки и монастыри. Во-вторых, эта карта не предназначалась для капитанов кораблей и военачальников. К тому же она историческая. То есть она отображает не современное для автора положение, а является экскурсом в прошлое, на карте часть Скифии, которой в шестнадцатом веке уже давно не существовало.

Это всё равно что пытаться изучать географию Российской Федерации по карте Российской империи.

И в-третьих! Мы с вами не собираемся использовать эту карту в поездке по Архангельской области. Для нас имеет главнейшее значение сам факт существования в определённых местах конкретных поселений, которые позволяют их локализовать на местности и запланировать реальные места поисков.

Учитывать придётся и то, что картограф допустил чудовищные ошибки при расчётах долготы, и то, что северный полюс у него смещён на девять градусов к западу. При этом разумные объяснения имеющимся обстоятельствам существуют, и они довольно просты и логичны. Долготу не умели вычислять с высокой степенью точности вплоть до второй половины восемнадцатого века, поэтому карты, созданные ранее 1749 года, грешат по этому параметру абсолютно все. Одни больше, другие меньше, но в общем — все. Если вы встретите более раннюю карту, на которой географические координаты соответствуют сегодняшним, то знайте, что это фальшивка.

А смещение направления на северный полюс толкуется неоднозначно. Официальная наука всё валит на невежество картографов, а альтернативщики убеждены в том, что мировой заговор проявляется в умышленном сокрытии всемирной катастрофы, в результате которой произошло смещение полюсов Земли.

На вопрос о том, могло ли такое быть, я скорее отвечу «Да». И вполне может быть, что умопомрачительные неточности старинных карт не всегда связаны с их низким качеством.

Существует целый ряд косвенных свидетельств, подтверждающих версию о том, что не только северный географический полюс изменил своё положение совсем недавно, но и очертания береговых линий при этом на самом деле существенно изменились. Причём это случилось не 12 с половиной тысяч лет назад, а совсем недавно, в Средние века.

Где-то уровень моря существенно повысился, а где-то он понизился. Судя по всему, и данная карта свидетельствует о том, что во времена существования Скифии Онежской губы ещё не существовало. А остров Кий был обычной горой вдалеке от Белого моря. Вот тогда-то, может быть, и был тот период истории, когда существовали князья Киевские. Этот период наши историки называют «Киевская Русь».

Термин «Киевская Русь» был введён в научный оборот исключительно в качестве обозначения эпохи, временного отрезка, на протяжении которого столицей государства считался город Киев на Днепре. Это не название страны или территории, как полагает обыватель и даже некоторая часть профессиональных историков и краеведов. Условно говоря, можно подразделять этапы развития государственности России как «Новгородская Русь», позднее — «Киевская Русь», затем — «Владимирская Русь», «Московская Русь» и наконец — «Всея Руси».

Всея Ру́си — это значит: все регионы, имеющие в своём названии слово «Русь». Как то: Белая Русь (Вологда, Карелия, Поморье), Великая (большая) Русь, со столицей в Москве, и Малая Русь (Малороссия), со столицей в Киеве. Ранее на европейских картах, кроме Белой Руссии, мы можем зафиксировать существование ещё и Червоной Руссии, а также Чёрной и даже Синей Руссии. Позднее к Белой, Великой и Малой Руси присоединили ещё и Новую Русь — Новороссию.

Однако стоит заметить, что понятие «Киевская Русь» теоретически могло бы быть правомерным и означать именно территорию, а не эпоху. На сегодняшний день исследования данного вопроса находятся ещё только в самом начале, но уже можно с уверенностью говорить о том, что само прилагательное «киевский» в летописях, составленных ранее шестнадцатого века, вероятно, истолковано историками неверно.

Большинство людей, столкнувшись со словосочетанием «Князь киевский», логично предполагает, что речь идёт о монархе, чья столица находится в том Киеве, который ему известен в качестве нынешней столицы Украины. Но в том-то всё и дело, что упоминания о киевских князьях появляются в документах задолго до того момента, как нынешний Киев стали обозначать на географических картах. А это, согласитесь, нонсенс, неразрешимое противоречие, объяснить которое не в силах никто.

Из этого следует, что в далёком прошлом в старорусском языке понятие «князь киевский» имело иное значение: либо Киевом назывался совсем другой город, который был гораздо ближе к Новгороду, Владимиру и Москве, либо прилагательное «киевский» семантически не относится к Киеву как к городу с именем собственным.

Вполне может быть, что мы имеем дело с эпитетным титулом (подобным таким, например, как «светлейший» или «благоверный»), происходящим от слова, которое вышло из употребления и было забыто уже сотни лет назад. Частично оно сохранилось и дошло до наших дней в таких словах, как «кий» и «киянка». Это нечто, неразрывно связанное с древесиной или с деревом.

Для примера можно рассмотреть несколько версий вероятного значения титула «князь киевский»:

— Правитель, столица которого находится на острове Кий в Онежской губе Белого моря. Если критик заявит, что, мол, по правилам русского языка такого правителя положено называть «кийский», а не «киевский», то я отвечу так: «А что вам известно о правилах древнерусского языка, на котором говорили и писали новгородцы девятого века?»

— Правитель, стоящий на ногах крепко, аки древо. Иначе говоря, стойкий, непоколебимый, могучий, уверенный в себе.

— Правитель, происхождение которого связано с древним уважаемым родом, из которого вышло множество боярских или княжеских ветвей.

Можно сделать ещё хоть десяток предположений о вероятном значении в прошлом словосочетаний «князь киевский» или «княгиня киевская», и пусть ни одно из них не окажется истинным, но суть не в этом. Главное для нас заключается в том, что ни о каком княжении в Киеве на Днепре речи, скорее всего, быть не может в принципе. Почему?

Да потому, что Киевская Русь — это, как ни крути, там, где Русь, а не там, где Киев. А Русь у нас, точнее, RVSSIA, — там, где Новгород, Владимир и Москва. Даже при нынешнем уровне развития коммуникаций и транспорта трудно представить себе ситуацию, в которой правитель одной страны взял бы и перенёс свою столицу вместе со всем госаппаратом в столицу другой страны. Есть хотя бы один прецедент? Я полагаю, ответ очевиден. Это нелогично, неразумно и вредно для всего государства в целом, даже если столица «переезжает» недалеко, в соседний город. Но между Новгородом и Киевом около 1200 километров! Авиации нет, речного пути из Волхова в Днепр нет, железных и автомобильных дорог нет — ничего нет! Как? Как можно было в таких условиях даже подумать о том, чтобы переместить политический, военный и экономический центр неведомо куда. И главное: зачем?

Это бессмысленно с любой точки зрения. А если быть честным: безумная затея, чреватая крахом государства.

И вот ещё что. Для того чтобы картина прояснилась для всех, предлагаю взять сводную таблицу всех правителей Руси от Рюрика до Путина и посмотреть внимательно на то, кто из них чем правил. Всё, что вам необходимо знать — это то, что новгородских князей, которые правили Русью, было всего два: Рюрик и Олег. Начиная с Олега, далее был всего 41 князь киевский, потом было 23 владимирских князя. Их сменили московские князья, которых было всего 10, а потом было 16 правителей Всея Руси.

Теперь, помолившись, если кому требуется, или взявшись за ум, предлагаю найти лишнее звено в цепочке правителей Руси. Взгляните на географическую карту Европейской части России. Вот Новгород, вот Владимир, вот Москва… Всё рядом. Это один регион. Это и есть Русь. Так? Ну… И где здесь место Киеву? Никого не смущает, что с конца девятого по середину двенадцатого века Русь была не на Руси, а, по сути, у чёрта на куличках? Где-то там, куда самолёты не летают и не ходят поезда. Как они там из Киева на Днепре могли управлять подданными на Ладоге, на Онеге, в замках Святого Андрея, Святого Николы Карельского и Святого Михаила? Как киевский князь, сидя в среднем течении Днепра, мог собирал дань с жителей Станевского, Толстика, Каменки и Становища, которые находились на мысу Канин Нос?

Кстати, там же, на Канином Носу, существует речка Кия и одноимённая деревня в её устье. На карте Бонсиньори именно в этом месте указан монастырь или острог Станевское. Канин Нос, судя по всему, не всегда был безжизненной арктической пустыней. Когда-то тут кипела жизнь, а теперь замороженная песчаная пустыня. Точно, как в Северной Африке, где под таким же песком, только горячим, похоронена страна Варвария.

И тут встаёт вопрос о происхождении многочисленных топонимов, в основе которых забытое слово Кий. Это ли не подтверждение версии о значении понятия Киевской Руси! Да и Руси вообще. Кроме речки Кия, в Архангельской области существует ещё и речка Сия.

Осталось узнать, что значило само слово «сия», и тогда мы, может быть, поймём, что означает слово Руссия. Русь — это со старорусского означает «свет». Русый — значит светлый. Тогда предположение о том, что «Руссия» означает «Светлая Сия», кажется вполне логичным. Да, для кого-то оно покажется нелепым. Но оно хотя бы что-то объясняет, в отличии от официально принятых научных трактовок, которые вообще ничего не объясняют.

По мнению учёных, такие слова, как русь, руссия, кий, кия и киев, ничего не значат. Наука считает, что это просто наборы букв, которыми записываются последовательные наборы звуков. С английского языка sea значит «море», с немецкого zee – тоже «море», и в других языках существуют похожие слова с аналогичным значением. Может быть, и сиа(я) со старорусского или одного из местных диалектов означало «море»? Тогда слово Руссия, до сих пор считавшееся иностранным, переводится на современный русский язык проще простого: Белое море!

С русским языком сложнее всего. Даже с татарским языком проще. К примеру, знаете, как на татарский, да и на другие языки тюркской языковой группы, переводится слово «вода»? Су! «Су» значит «вода». На мой взгляд, вполне может быть, что и в русском языке слово «Сия» — это отголосок аналогичного понятия, тесно связанного с водой и, соответственно, с морем. По крайней мере, на территории Архангельской области сохранилось множество названий с корнем «сия», неразрывно связанных с реками и озёрами.

И если моё предположение верно хоть на сотую долю процента, то у нас есть шанс разгадать наконец, что же означает таинственное «иностранное» слово «Руссия». Рус — это светлый, белый. А Сия — вода, т. е. реки, озёра, море… И правда! Там, где на европейских средневековых картах обозначена Руссия, находятся город Белозеро, собственно, озеро Белое и, наконец, море тут тоже Белое. Да и племена, исстари обитавшие в этих местах: карелы, или, по Птолемею, кариоты, руси, чуди белоглазые, вепси и води… — белокожие, светловолосые и светлоглазые! Тогда предположение о том, что «Руссия» в переводе со старорусского языка означает буквально «Беловодье», уже не кажется такой уж безумной!

Если вдруг кому-то показалось, что озвученная версия страдает нехваткой объективности, ну, например, потому, что автор слишком сильно любит Архангельск и Белое море, то предлагаю вспомнить о том, что такие названия, как Беловодье или Белое море, являются одними из самых распространённых в мире.

На каком бы языке ни говорили представители разных народов, такие понятия, как любовь, вера, дружба, Родина, известно им всем. Точно так же им известно и множество других вещей, которые одинаковы во всём мире. Как можно назвать море, скованное льдом и покрытое снегом? Ну не синхрофазотрон же, в конце-то концов.

Конечно, люди называют такое море Белым в любом уголке северного полушария. И на каком бы языке это ни произносилось, смысл названия будет един:

На языке могуллов, на котором говорил Великий Хан Тартарии Чингиз, предположительно Бел Дениз. По крайней мере, нам достоверно известно о том, что имя Чингис переводится на другие языки как «море». Да и самого великого правителя звали не Чингиз, а Денис. Почти так же на языке киргизов это слово звучит и сегодня. Марийцы говорят — Ош тэныз, а монголы — Цааган тэнгис

В переводе с большинства языков народов Дальнего Востока название жемчужины России — озера Байкал — тоже переводится как «Белое море».

И Балтийское море называется так не потому, что нужно было его как-то назвать и ему дали имя из случайного набора звуков. В переводе на русский язык с латышского и литовского языков «Балтика» так же означает «Белое море».

Неожиданно?

По крайней мере, эта версия позволяет хотя бы попытаться объяснить смысл слова Россия и имеет хоть какие-то подтверждения. А официальной версии не существует в принципе.

Теперь настало время поисков! И знаете, это прекрасно!

ОТЕЦ ГОРОДОВ РУССКИХ

В своей работе «О происхождении Руси» Погодин пишет:

«Какое морѣ Нѣсторъ называлъ Варяжскимъ? Балтiйское. – Вотъ мѣста, въ которыхъ сiе наиболѣя видно: … «таго озѣра (Ладожскаго) внiдѣть устье въ морѣ Варяжское,» (2) – «А Двина… внiдѣть въ морѣ Варяжское (3),» и разсматрiваемое мѣсто такжѣ называютъ ето: дѣйствитѣльно, Ляхи, Пруси и Чудь, какъ по многимъ мѣстамъ Нѣстора видно, жили около Балтiйскаго моря».

Татищев был не виноват в том, что в его времена не существовало исторической географии. И последователи его, Погодин и Карамзин, не ведали, что в разные времена некоторые топонимы и гидронимы могли существовать не только в привычных для них местах.

Исследователи восемнадцатого и девятнадцатого века, которые уже в двадцатом веке были признаны классиками, судя по всему, понятия не имели о том, что на севере когда-то нёс свои воды в Белое море другой Буг, на месте которого давным-давно уже нет ничего, кроме заросшей поймы и цепи изолированных друг от друга озёр.

Им было не ведомо и о существовании Северной Двины, которая впадает также в Белое море. Поэтому историки решили, что Нестор пишет об известной им Двине, текущей в Балтику, и ошибочно приняли слова летописца как указание на то, что описываемые им события происходили на западе.

В двадцать первом веке уже никто не в силах поверить в то, что подданные Российской империи очень плохо знали географию своей страны. Между тем, если вдуматься, ничего необычного в этом нет. Поморье и сейчас продолжает оставаться для большинства россиян неизвестным, загадочным регионом. Что уж тут говорить о временах, когда и карт-то географических никто, кроме офицеров армии и флота, практически не видел.

Поэтому немудрено, что образованнейшие люди своего времени даже помыслить не могли о том, что летописные кияне, древляне, печенеги и русь- варяги — это предки жителей современных Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей.

Летописцы Руси действительно писали о событиях, произошедших на той земле, где они живут сами. Но ведь Русь в Средние века находилась на локальной территории, ограниченной Северными Увалами. Прочие территории Российской империи, на которые позднее распространилось название «Россия», не имеют никакого отношения к истории подлинной Руси, где, кроме руси (русских), жили русь-варяги, чудь, водь, меря, весь, ижора (ингры), вепсы, кривичи, венеды, талабы, зыряне, самоеды, финны, эсты, кариоты (карелы), саамы и др.

В том числе и «загадочные» печенеги (согласно традиционной версии, южные степняки-кочевники тюркского происхождения). Их следы по сей день тщетно ищут в приднепровских и донских степях, поскольку уверовали, что летописный Киев — это тот самый Киев, который был известен историкам Золотого века. Но многое становится на свои места, если осознать и принять, что большая страна Россия позаимствовала у маленькой средневековой Руссии не только её название, но и её историю.

Летописцы Средневековья писали о событиях той Руси, которая была известна им. А о Киеве на Днепре они вообще ничего слышать не могли, потому что этот город появляется на картах только во второй половине шестнадцатого(!!!) века.

Большинство вопросов, на которые уже более двухсот лет не удаётся найти ответов, снимаются сами собой, если правильно читать русские летописи и понимать, что описываемые события имели место быть исключительно только на севере европейской части современной России. От современной Эстонии до Обдории (ЯНАО) по долготе и от Перми до Новой Земли по широте.

Земля эта не являлась государством в современном значении этого термина, но в разные времена имела у различных народов всевозможные названия: Гиперборея у греков, Новогардия у свеев, Великий Новгород у московитов, Пермь Великая у жителей некоторых восточных земель самой Руси (Руссии), Биармия у жителей Западной Европы, и она же — просто РУСЬ.

Что именно на территории Руси называли Киевом, ещё только предстоит выяснить. Возможно, это один из городов, который существует и поныне, например, Старая Ладога. Возможно, Киевом называли тот город, который теперь известен как Белозерск, а может быть, и нынешний Санкт-Петербург. Также одной из потенциальных локаций можно считать остров Кий в Онежской губе Белого моря. Когда-то, судя по старым картам, Онежской губы не существовало, и остров был просто горой, на которой сохранился монастырь.

Но может быть, в летописях шла речь и о городе Печоры в Псковской области, где существует Псково-Печерский монастырь, под которым находятся пещеры, аналогичные тем, что имеются в Киево-Печерской лавре современного Киева? Ведь это сегодня появились уточнения: киево-печерский и псково-печерский (монастыри). Ранее писали примерно так: «Погребён в печерском монастыре».

Прочитав это, любой просвещённый человек девятнадцатого века даже подумать не мог о том, что речь идёт не о Киеве на Днепре, а о каком-то ином месте. Но мы-то теперь понимаем, что если в те времена путали Белое море с Балтийским, а жителей бассейна северной реки Печенги «поселили» в южных степях, то такая ситуация уже вовсе не кажется абсурдной и «притянутой за уши».

Порогов на Днепре нет. Говорят, будто они существовали в прошлом, но это весьма маловероятно, поскольку Днепр мелеет всё больше и больше уже не первое столетие подряд. Следовательно, сам факт существования порогов у острова Хортица, скорее всего, «притянут за уши» именно благодаря «Повести временных лет».

Зато пороги есть до сих пор на реке Свирь, которая соединяет Онежское и Ладожское озёра, и там же рядом, около современного Череповца, есть речка Печенга, откуда могли прийти печенеги и убить князя Святослава в Подпорожье на Свири. Проверьте: в Ленинградской области и сейчас существует малоизвестный небольшой городок Подпорожье, административный центр Подпорожского района. Теперь понятно, почему историки никак не могут найти место гибели Святослава? Не там ищут.

И всё потому, что в «Повести временных лет» описываются события, произошедшие в одном, относительно небольшом регионе, ограниченном рамками следующей карты:

На вопрос в том, как же быть с болгарами, которых, согласно источникам, усмирял Святослав по договору с византийским царём Цимисхием, ответ прост. Никаких болгар поблизости с Византией до 14 века не было, поэтому, если Святослав и ходил с войском на них, то это были не болгары, а булгары, точнее, волгари, жившие за Волгой. А это значит, что после похода куда-то в район современного Рыбинска Святослав возвращался в Киев, и по пути, там, где на Свири были пороги, его догнали наёмники с реки Печенги и порубили всю небольшую дружину Святослава.

Следовательно, путь на Киев пролегал между Ладогой и Онегой. Тогда не сложно найти и сам Киев? Нет. Сложно. Далее за Свирью, далеко на север, до сих пор ничего нет, кроме болот и непроходимых лесов. Скорее всего, Киев необходимо искать к западу от современного Подпорожья. Точнее, к юго-западу, а там… Только Старая Ладога. Ну, разве ещё Волхов, может быть, но это вряд ли.

Остаётся ещё немало вопросов, однако их на порядок меньше, чем если по-прежнему верить в версию об украинском Киеве — «матери» городов русских.

Ну что вы, бояре! Где Русь и где современный Киев? Или вы карту не видели?

Автор: kadykchanskiy