Зачем США ВЗОРВАЛИ NORD STREAM? Расследование Хёрша | Геоэнергетика Инфо
Как и Зачем США ВЗОРВАЛИ Северный Поток и почему расследование Херша ничего не изменит? Геоэнергетика Инфо
Взрывчатку под NORD STREAM заложили американские водолазы, утверждает журналист-расследователь Сеймур Хёрш в статье на Substack. Источник, знакомый с ходом планирования операции, сообщил, что диверсию готовили в Белом доме более девяти месяцев. Решение провести диверсию на трубопроводах Байден принял после длившихся девять с лишним месяцев совершенно секретных дебатов в кулуарах американских ведомств национальной безопасности. Их участники обсуждали, как наилучшим образом добиться поставленной цели. Вопрос заключался не в том, проводить операцию или нет. Стороны думали, как выполнить задачу, не оставив при этом никаких следов, позволяющих догадаться, кто несет ответственность за диверсию.
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