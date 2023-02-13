Заместитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии может удвоится по сравнению с текущим показателем.

По словам Гриффитса, трудно точно оценить текущую ситуацию, поскольку необходимо полностью исследовать обломки зданий и подсчитать число погибших.

«Но я уверен, что это (число погибших. – прим. ред.) удвоится или вырастет еще значительнее. Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом. Это глубоко шокирует… мысль о том, что эти горы щебня все еще удерживают людей, некоторые из них все еще живы», – рассказал Гриффитс.

На момент заявления сообщалось о более чем 28 тыс. погибших. В настоящее время число погибших в Турции составляет 29 605 человек, в Сирии, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, – около 8,5 тыс.

Жертвами катаклизма, по предварительным данным, стала семья из Москвы – муж с женой и двое детей в возрасте 2,5 года и 4 лет. 10 февраля спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Затем было найдено тело мужчины, предположительно мужа и отца ранее найденных россиян. Позднее было обнаружено тело второго ребенка. Также 11 февраля стало известно, что в Турции погибли лечившийся там семиклассник из Рязани и его мать. Об этом сообщили в его школе. До этого сообщалось о гибели еще одного гражданина России.

Власти в пострадавшей от землетрясений турецкой провинции Малатья приняли решение задержать 31 человека в рамках расследования дела об обрушении зданий в результате катаклизма. Главная прокуратура Малатьи начала устанавливать наличие строительных дефектов объектов, рухнувших из-за землетрясения. «Проводятся следственные действия по задержанию подозреваемых», — сказано в публикации.

Ранее стало известно об аресте десятков подрядчиков в рамках принятия мер против ответственных за недобросовестное строительство зданий, которые обрушились во время землетрясения в Турции. Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что более 130 человек сочли ответственными за разрушения в 10 пострадавших от землетрясения провинциях.

Кроме того, по меньшей мере 57 человек арестованы в Турции по обвинению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясений, сообщил в воскресенье министр юстиции республики Бекир Боздаг в эфире местных телеканалов.

Роскосмос опубликовал снимки района землетрясения в Турции. Один сделан 12 июля 2021 года, второй – 9 февраля, после землетрясения. На фото – окрестности села Тепехан. На новом снимке в центре кадра виден тектонический разлом. Снимок сделан аппаратом «Канопус-В», уточнили в госкорпорации.

Так выглядит из космоса провал в южной турецкой провинции Хатай, изображение которого, снятое с дронов, накануне показало местное агентство IHA. Гигантская трещина шириной около 200 м и глубиной 30 м образовалась после землетрясения. Жители близлежащей деревни сообщили, что ночью слышали сильный грохот, похожий на взрыв, а днем обнаружили, что по полю оливковых деревьев проходит глубокий разлом, разделившей его пополам.

Тем временем российские военные организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи нуждающимся после землетрясения в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Уточняется, что российские военнослужащие продолжают участвовать в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что зарубежные организации уклоняются от оказания помощи населению Сирии.

Отмечается, что в соответствии с мандатом ООН гуманитарная помощь завозится в Сирию через трансграничный коридор в районе пункта пропуска «Баб Эль-Хава» провинции Идлиб на неподконтрольную властям республики территорию.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в ходе поездки в город Алеппо, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует.

По материалам РБК, Газеты.ру, газеты «Известия», Lenta.ru, ТАСС, РИА Новости