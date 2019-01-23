Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2019

22 января, в соответствии с Планом работы МЧС ДНР провело командно-штабные учения по действиям органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений развернуты основные рабочие группы Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решением Министра МЧС ДНР генерал-лейтенанта службы гражданской защиты Кострубицкого А.А. личный состав подчиненных подразделений Министерства переведен в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

В ходе учений отработаны практические действия органов управления и сил территориальной подсистемы города Донецка при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Развернут пункт временного размещения для пострадавшего населения и организованно его всестороннее жизнеобеспечение. Подразделениями МЧС ДНР организовано выполнение задач в соответствии с полученными вводными.

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