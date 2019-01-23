Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2019
- 14:57 Украинские ДРГ начали действовать вдоль линии разграничения с ЛНР – Марочко.
- 14:53 Раненых «всушников» вертолётом доставили в Харьков (ФОТО).
- 11:25 Карта обстрелов 23 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 02:00 МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО).
Украинские ДРГ начали действовать вдоль линии разграничения с ЛНР – Марочко
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Раненых «всушников» вертолётом доставили в Харьков (ФОТО)
22 января в Харьков доставили четверых раненых «всушников».
После посадки вертолёта на аэродроме Харьковского авиационного завода бригады скорой помощи транспортировали «захисников» в гарнизонный госпиталь.
Напомним, что вчера борт с ранеными карателями прибыл также в Киев — об этом сообщала «Русская Весна».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов 23 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО)
22 января, в соответствии с Планом работы МЧС ДНР провело командно-штабные учения по действиям органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе учений развернуты основные рабочие группы Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решением Министра МЧС ДНР генерал-лейтенанта службы гражданской защиты Кострубицкого А.А. личный состав подчиненных подразделений Министерства переведен в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».
В ходе учений отработаны практические действия органов управления и сил территориальной подсистемы города Донецка при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Развернут пункт временного размещения для пострадавшего населения и организованно его всестороннее жизнеобеспечение. Подразделениями МЧС ДНР организовано выполнение задач в соответствии с полученными вводными.
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