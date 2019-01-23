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Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2019

15:49. 23 января 2019 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские ДРГ начали действовать вдоль линии разграничения с ЛНР – Марочко

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Раненых «всушников» вертолётом доставили в Харьков (ФОТО)

Раненых «всушников» вертолётом доставили в Харьков (ФОТО) | Русская весна

22 января в Харьков доставили четверых раненых «всушников».

После посадки вертолёта на аэродроме Харьковского авиационного завода бригады скорой помощи транспортировали «захисников» в гарнизонный госпиталь.

Напомним, что вчера борт с ранеными карателями прибыл также в Киев — об этом сообщала «Русская Весна». 

Раненых «всушников» вертолётом доставили в Харьков (ФОТО) | Русская весна
Раненых «всушников» вертолётом доставили в Харьков (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Карта обстрелов 23 января 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО)

МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна

22 января, в соответствии с Планом работы МЧС ДНР провело командно-штабные учения по действиям органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений развернуты основные рабочие группы Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решением Министра МЧС ДНР генерал-лейтенанта службы гражданской защиты Кострубицкого А.А. личный состав подчиненных подразделений Министерства переведен в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

В ходе учений отработаны практические действия органов управления и сил территориальной подсистемы города Донецка при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Развернут пункт временного размещения для пострадавшего населения и организованно его всестороннее жизнеобеспечение. Подразделениями МЧС ДНР организовано выполнение задач в соответствии с полученными вводными.

Читайте также: «Много раненых, есть тяжёлые!» — В Киев прибыл борт с карателями (ФОТО)

МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна
МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна
МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна
МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна
МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна
МЧС ДНР провело командно-штабные учения (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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