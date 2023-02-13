Басни И. А. Крылова и шуточные песни (1983)
Басни И.А.Крылова и шуточные песни
Известный русский поэт и баснописец Иван Андреевич #Крылов является автором более двухсот басен. Через образы животных автор высмеивал человеческие пороки, и его меткие выражения со временем превратились в крылатые выражения и прочно вошли в разговорную русскую речь.
Предлагаем вашему вниманию фильм-концерт, где актер Алексей Покровский читает басни Ивана Крылова и исполняет шуточные русские народные песни. В фильме принимают участие В.Минеев, С.Воронцов (гитара), Р.Мансуров (баян), инструментальный ансамбль п/у А.Цадиковского, а также использованы иллюстрации к басням художника В.Овечкина.
- Сергей Воронцов на гитаре и Валерий Минеев на балалайке играют русскую народную песню «Уж ты, поле мое»
- Басня «Пруд и река»
- Валерий Минеев на балалайке и Р.Мансуров на баяне исполняют русскую народную песню «У ворот, ворот»
- Басня «Откупщик и Сапожник»
- Алексей Покровский поет русскую народную шуточную песенку «Песня Бобыля»;
- Басня «Скупой»
В. Минеев (балалайка) и Р.Мансуров (баян) исполняют русскую народную песню «Заиграй, моя волынка»
- Басня «Филин и Осел»
- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Как приехали два брата»
- Басня «Пустынник и медведь»
- Валерий Минеев (балалайка) и Сергей Воронцов (гитара) играют русскую народную песню «Камаринская»
- Басня «Стрекоза и муравей»
- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Ах вы, сени, мои сени»
- Басня «Разборчивая невеста»
- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Во кузнице» под фонограмму инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского
- Басня «Троеженец»
- актер Алексей Покровский поет русскую народную песню «Вдоль да по речке»
- Басня «Кот и Повар»
- В. Минеев (балалайка) и Р.Мансуров (баян) исполняют русскую народную песню «Ах ты, береза»
- Басня «Свинья под дубом»
- Валерий Минеев (балалайка) и Сергей Воронцов (гитара) исполняют инструментальную композицию на русские народные песни
- Басня «Муравей»
- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Было у тещи семеро зятьев» под фонограмму инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского
- Басня «Демьянова уха»
- В. Минеев (балалайка) и Р.Мансуров (баян) исполняют пьесу «Уральская плясовая»
- Басня «Крестьянин и собака»
- Алексей Покровский поет русскую народную песню «У меня квашня»
- Басня «Цветы»
- Сергей Воронцов на гитаре и Валерий Минеев на балалайке играют русскую народную песню «Уж ты, поле мое»
Гл. ред. литературно-драматических программ 1983
Автор сценария – Алексей Покровский
Режиссер – Алина Казьмина
Оператор – Андрей Тюпкин