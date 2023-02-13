Басни И.А.Крылова и шуточные песни



Известный русский поэт и баснописец Иван Андреевич #Крылов является автором более двухсот басен. Через образы животных автор высмеивал человеческие пороки, и его меткие выражения со временем превратились в крылатые выражения и прочно вошли в разговорную русскую речь.

Предлагаем вашему вниманию фильм-концерт, где актер Алексей Покровский читает басни Ивана Крылова и исполняет шуточные русские народные песни. В фильме принимают участие В.Минеев, С.Воронцов (гитара), Р.Мансуров (баян), инструментальный ансамбль п/у А.Цадиковского, а также использованы иллюстрации к басням художника В.Овечкина.

- Сергей Воронцов на гитаре и Валерий Минеев на балалайке играют русскую народную песню «Уж ты, поле мое»

- Басня «Пруд и река»

- Валерий Минеев на балалайке и Р.Мансуров на баяне исполняют русскую народную песню «У ворот, ворот»

- Басня «Откупщик и Сапожник»

- Алексей Покровский поет русскую народную шуточную песенку «Песня Бобыля»;

- Басня «Скупой»

В. Минеев (балалайка) и Р.Мансуров (баян) исполняют русскую народную песню «Заиграй, моя волынка»

- Басня «Филин и Осел»

- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Как приехали два брата»

- Басня «Пустынник и медведь»

- Валерий Минеев (балалайка) и Сергей Воронцов (гитара) играют русскую народную песню «Камаринская»

- Басня «Стрекоза и муравей»

- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Ах вы, сени, мои сени»

- Басня «Разборчивая невеста»

- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Во кузнице» под фонограмму инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского

- Басня «Троеженец»

- актер Алексей Покровский поет русскую народную песню «Вдоль да по речке»

- Басня «Кот и Повар»

- В. Минеев (балалайка) и Р.Мансуров (баян) исполняют русскую народную песню «Ах ты, береза»

- Басня «Свинья под дубом»

- Валерий Минеев (балалайка) и Сергей Воронцов (гитара) исполняют инструментальную композицию на русские народные песни

- Басня «Муравей»

- Алексей Покровский поет русскую народную песню «Было у тещи семеро зятьев» под фонограмму инструментального ансамбля п/у Анатолия Цадиковского

- Басня «Демьянова уха»

- В. Минеев (балалайка) и Р.Мансуров (баян) исполняют пьесу «Уральская плясовая»

- Басня «Крестьянин и собака»

- Алексей Покровский поет русскую народную песню «У меня квашня»

- Басня «Цветы»

- Сергей Воронцов на гитаре и Валерий Минеев на балалайке играют русскую народную песню «Уж ты, поле мое»

Гл. ред. литературно-драматических программ 1983

Автор сценария – Алексей Покровский

Режиссер – Алина Казьмина

Оператор – Андрей Тюпкин