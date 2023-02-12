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Самый БОЛЬШОЙ в мире вертолёт Ми-26 и его новый двигатель

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Недавно МЧС России получило первый модернизированный вертолёт Ми-26Т2, который по праву считается самым большим и грузоподъёмным в мире. Как был разработан этот гигант, для чего используется сегодня, когда получит совершенно новый ещё более мощный двигатель, а также как обычно о истории нового спасения, расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KN6WDkOcauY
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