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Всё было зря: поставки Дешевого Газа в ЕС под угрозой | Геоэнергетика Инфо

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Всё было зря: поставки Дешевого Газа в ЕС под угрозой. Геоэнергетика Инфо
В Европе начались “газовые раздоры”. Аналитики авторитетного брюссельского агентства раскритиковали политику ЕС в сфере обеспечения газом в условиях резкого сокращения импорта из России. Критика в целом справедливая. Но есть свои нюансы. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич. Приятного просмотра!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UyBvlip7fy0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28440 24066
    марина 44 мин. назад

      А Новак сегодня заявил ,что Россия добровольно с 01,03, сокращает добычу нефти на 500тыс бр в день..Они там потолки ценовые установили на то,чего не имеют ?7

      • 0 0
        gdfjhмарина 16 мин. назад

          Никуда они не денуться. После полной победы над украиной и воссозданием на ее территории исторической Малороссии, посчитают до конца года убытки без российского газа. И в качестве акта задобрения и не продвижения России дальше в Европу в качестве меры примирения создадут союз Европа +, вернут все что заморозили и попросят газ назад, отремонтировав вместе с нами взорванные ветки северных потоков.

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