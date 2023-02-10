Всё было зря: поставки Дешевого Газа в ЕС под угрозой | Геоэнергетика Инфо
Всё было зря: поставки Дешевого Газа в ЕС под угрозой. Геоэнергетика Инфо
В Европе начались “газовые раздоры”. Аналитики авторитетного брюссельского агентства раскритиковали политику ЕС в сфере обеспечения газом в условиях резкого сокращения импорта из России. Критика в целом справедливая. Но есть свои нюансы. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич. Приятного просмотра!
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А Новак сегодня заявил ,что Россия добровольно с 01,03, сокращает добычу нефти на 500тыс бр в день..Они там потолки ценовые установили на то,чего не имеют ?7
Никуда они не денуться. После полной победы над украиной и воссозданием на ее территории исторической Малороссии, посчитают до конца года убытки без российского газа. И в качестве акта задобрения и не продвижения России дальше в Европу в качестве меры примирения создадут союз Европа +, вернут все что заморозили и попросят газ назад, отремонтировав вместе с нами взорванные ветки северных потоков.