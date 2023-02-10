О съемках фильма “У края бездны”
О съемках фильма "У края бездны"
Работа над фильмом «У края бездны» (https://t.me/RealdocProductions/186) движется полным ходом: основной режиссерский монтаж серий завершен на 90% (на фото — таймлайн часового блока, всего у нас более 5 часов). Впереди шлифовка, цвет, музыка, звук, графика. Чтобы сделать картину шире, а героев глубже — показать их боевой пути и мотивацию — решили включить флешбеки из эпохи «Минских». Поэтому много работаем с архивами — перелопачиваем десяток терабайт съемок 2016-2020 годов.
А пока поделимся парой отзывов от тех, кто уже видел первые версии сериала. Первый — от Владимира Кривова, режиссера и монтажера, участника фестиваля документального кино «Россия» в Екатеринбурге (где ещё в конце прошлого года мы показывали двухчасовой отрывок):
«Материал, отснятый Максимом Фадеевым в ходе операции по освобождению Мариуполя, просто не имеет цены. Это бескомпромиссный документ тех скорбных и героических событий, который, я уверен, и через многие десятилетия будет поражать людей своей неумолимой правдой. Правдой, от которой уже невозможно будет спрятаться, потому что есть ТАКОЕ кино.
Но это кино не только до боли правдивое – оно пронзительно человеческое! В огненной гекатомбе страшной войны многое уходит на второй план, притупляются многие чувства, но несмотря ни на что люди остаются людьми и, на самом деле, хотят лишь двух вещей: мира и любви…»
Более полную многочасовую режиссерскую сборку уже посмотрели бойцы батальона «Сомали» — герои сериала. Комментарий от командира штурмовой роты:
«Посмотрел, Макс, и хочу сказать тебе огромное спасибо, что увековечил многих парней на плёнке, чтобы их родные, друзья и товарищи знали — через какой мучительный ад прошли эти парни… Если останемся живы, самое главное будет показать миру, что такое война, никогда не дать забыть про подвиги обычных парнишек со двора и не допустить таких же жертв в других городах. Ещё раз огромное тебе спасибо и низкий поклон, что был в те жуткие дни с нами, плечом к плечу».
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С большим интересом жду этот фильм. Те материалы которые видел, очень мощные.