Спасатели при разборе завалов после землетрясения в Турции обнаружили погибшими двух граждан России — женщину и ребенка, поиски остальных членов семьи продолжаются, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«С вечера среды спасатели МЧС России работают на разрушенном объекте в Хатае, где находится семья россиян», — добавили в министерстве. В этом доме жила семья россиян из Москвы с двумя детьми — двух и четырех с половиной лет.

К утру 10 февраля спасатели обнаружили более 18,3 тыс. погибших, ранения получили более 74,2 тыс. человек. В стране объявлен траур до конца недели, 12 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал стихийное бедствие самым мощным в стране за почти 100 лет — с 1939 года, пострадали десять провинций Турции.

Землетрясение также ощутили на севере Сирии, там погибли не менее 3,5 тыс. человек. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

Сокрушительная природная катастрофа сказалась на политической и экономической жизни страны. Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает газета Duvar со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной «İyi parti» («Хорошей партии») Мерал Акшенер. Газета также предполагает, что парламент страны может принять решение об отсрочке выборов на один год.

Данных о возможном переносе и новых датах международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу, запланированной на 14-15 февраля в Стамбуле, пока нет, сообщил РИА Новости источник в Минэнерго страны.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил указанные даты конференции в конце января. Он сообщал тогда, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.

«На сегодняшний день новой информации по датам встречи нет. Министр и большинство сотрудников министерства сейчас в зоне катастрофы, поэтому данный вопрос пока не решен», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Аккредитация журналистов на мероприятие пока не запущена.

Министр Донмез вместе с главами Минздрава и Минобороны сейчас руководит координацией усилий по устранению последствий землетрясений в провинции Хатай, одной из наиболее пострадавших.

Что касается более долгосрочных последствий катастрофы, то эксперты пока осторожны в своих оценках. Анатолийская плита, по предварительным оценкам, сдвинулась на три метра после сокрушительных землетрясений в Турции, но это не итоговая оценка, заявил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони.

Профессор отметил, что толчки были зафиксированы на стыке Анатолийской и Аравийской литосферных плит.

«Анатолийская плита движется в юго-западном направлении как по отношению к земной коре, так и по отношению к Евразийской и Аравийской плитам. В действительности, движется каждый день, на несколько микрон. Но, к концу года, получается уже несколько сантиметров», – приводит слова ученого агентство Anadolu.

Доглиони привлек внимание к точке, на которую пришелся эпицентр мощнейших землетрясений в Турции 6 февраля. «В этой точке имело место накопление энергии, которое продолжалось десятилетиями. Поскольку эта точка больше не в состоянии удерживать энергию, то на фоне движения Анатолийской плиты, энергия высвобождается», – пояснил ученый.

Профессор отметил, что пока сложно озвучить точные данные касательно того, насколько именно сдвинулась Анатолийская плита.

Когда будут получены спутниковые данные, появятся и более точные показатели, а прямо сейчас можно инвертировать сейсмические данные и рассчитать сдвиг по ним, отметил глава Института. «По нашим расчетам и первичным оценкам Геологической службы США, сдвиг по данному отрезку составил 3 метра, но затем трещина распространилась и сдвиг продолжился. Данные однозначно увеличатся», – считает он.

По материалам РБК, РЕН ТВ, РИА Новости