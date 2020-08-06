Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 августа 2020

МЧС РФ приступает к спасательной операции в Ливане, российские спасатели будут оказывать помощь пострадавшим при взрыве и искать возможных выживших.

«Есть информация, что под завалами люди. Будем делать расчет на кинологов и беспилотные средства. Обязательно будем проводить минуты тишины, чтобы постараться услышать из-под завалов людей», — рассказал «Интерфаксу» замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Сергей Воронцов.

Российские спасатели намерены к утру четверга развернуть на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте мобильный госпиталь с несколькими операционными.

«Сегодня (5 августа — прим. ред.) в Бейрут прибыла группировка спасателей Центроспаса более 100 человек и мобильный госпиталь. 6 августа начинаем работать с оперштабом по ликвидации ЧС в связи со взрывом. Будут определены направления для работы спасательной группировки МЧС РФ, выработаны определенные условия, составлен план работ на дальнейшую спасательную операцию», — сказал Воронцов.

По его словам, в Бейрут прибыла группировка спасателей, неоднократно участвовавших в ликвидации последствий землетрясений в разных точках планеты. «У них имеется большой опыт разбора завалов, и на сегодняшний день, я уверен, что помощь будет актуальна», — сказал он.

При этом МЧС РФ готово при необходимости нарастить группировку в Ливане.

«Если будет необходимость, будет наращиваться группировка. Будем обсуждать развертывание дополнительных мобильных госпиталей», — сказал он.

Как сообщалось, пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва. Два самолета уже прибыли.

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

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