Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 августа 2020
- 09:53 Поврежденные суда в порту Бейрута.
- 08:32 Страшный пожар на рынке в ОАЭ: огонь поглотил огромное здание (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 МЧС России начинает спасательную операцию в Бейруте.
- 05:34 Бунт в Сирии: племена восстали против оккупантов и с боями отбили населённые пункты (ФОТО).
- 00:39 СРОЧНО: По американской базе в Сирии нанесен удар (ВИДЕО).
Поврежденные суда в порту Бейрута
Поврежденные суда в порту Бейрута.
Плюс спутниковые фото бейрутского порта – до и после.
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Страшный пожар на рынке в ОАЭ: огонь поглотил огромное здание (ФОТО, ВИДЕО)
Страшный пожар произошёл вечером 5 августа на крупном рынке в эмирате Аджман (ОАЭ).
Очевидцы публикуют в Сети кадры, которые свидетельствуют о том, что всё здание рынка было охвачено огнём, небо в районе ЧП заволокли чёрные клубы дыма. Спасатели службы гражданской обороны эмирата безуспешно пытались локализовать возгорание.
Власти эмирата пока не озвучили информации о причинах происшествия, также неизвестно, есть ли в пожаре погибшие и пострадавшие.
Известно, впрочем, что на фоне эпидемии коронавируса рынок был закрыт для посетителей, поэтому большого числа пострадавших быть не должно.
СМИ напоминают, что в летний период, когда дневные температуры в Объединённых Арабских Эмиратах превышают 50-градусную отметку, любая техническая неисправность или неосторожное обращение с огнём зачастую оборачиваются страшными пожарами, в том числе с человеческими жертвами. В начале мая в одном из крупнейших городов ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб Abbco Tower.
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МЧС России начинает спасательную операцию в Бейруте
МЧС РФ приступает к спасательной операции в Ливане, российские спасатели будут оказывать помощь пострадавшим при взрыве и искать возможных выживших.
«Есть информация, что под завалами люди. Будем делать расчет на кинологов и беспилотные средства. Обязательно будем проводить минуты тишины, чтобы постараться услышать из-под завалов людей», — рассказал «Интерфаксу» замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Сергей Воронцов.
Российские спасатели намерены к утру четверга развернуть на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте мобильный госпиталь с несколькими операционными.
«Сегодня (5 августа — прим. ред.) в Бейрут прибыла группировка спасателей Центроспаса более 100 человек и мобильный госпиталь. 6 августа начинаем работать с оперштабом по ликвидации ЧС в связи со взрывом. Будут определены направления для работы спасательной группировки МЧС РФ, выработаны определенные условия, составлен план работ на дальнейшую спасательную операцию», — сказал Воронцов.
По его словам, в Бейрут прибыла группировка спасателей, неоднократно участвовавших в ликвидации последствий землетрясений в разных точках планеты. «У них имеется большой опыт разбора завалов, и на сегодняшний день, я уверен, что помощь будет актуальна», — сказал он.
При этом МЧС РФ готово при необходимости нарастить группировку в Ливане.
«Если будет необходимость, будет наращиваться группировка. Будем обсуждать развертывание дополнительных мобильных госпиталей», — сказал он.
Как сообщалось, пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва. Два самолета уже прибыли.
Взрывы в Бейруте
Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.
Взрывной удар ощутили даже на Кипре.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.
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Бунт в Сирии: племена восстали против оккупантов и с боями отбили населённые пункты (ФОТО)
Из-за ужаснейшего взрыва в ливанской столице вчера практически без внимания осталось одно важное событие в соседней Сирии — бунт арабских племен в Заевфратье.
Все началось с протестов мирного населения, крайне неудовлетворенного властью Сирийских демократических сил и их американских хозяев в Заевфратье. Демонстрации проходили в городах Шухейл, Дибан и аль-Хавадж. Впоследствии боевики СДС открыли огонь по протестующим, один человек погиб, трое получили ранения.
«По ситуации в Заевфратье… Юго-Восток провинции Дейр-эз-Зор. Сборная племён сегодня отбила у СДС и взяла под контроль два населённых пункта — Зейбан и Хуаиеж.
Наваф Рагхеб Аль-Башир, шейх племени Бакара, призывает арабские племена в восточном регионе Сирии объединиться с племенем Аккидат для освобождения Восточного Евфрата. Наблюдаем за продолжением», — сообщил военкор Олег Блохин.
Поводом к протестам, переросшим в боестолкновения с курдскими экстремистами, послужило убийство шейха Муштира, старейшины племени племени аль-Аккидат. Муштир пользовался большой популярностью в данном районе, и его смерть буквально взорвала местную общественность.
Как сообщает турецкая газета «Анадолу», погибший шейх отказался принимать участие во встрече старейшин местных племен с лидером YPG/PKK Мазлумом Абди. Вероятно, данный шаг стал не единственным в поведении шейха, не удовлетворившим руководство СДС.
В последнее время в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасека активизировалась «антитеррористическая» деятельность курдских боевиков. При этом под видом борьбы со спящими ячейками ИГИЛ устраняются проправительственные лидеры общественного мнения. Судя по всему, такая же участь постигла и шейха Муштира, с той лишь разницей, что в данной ситуации его убили, не заявляя о его причастности ИГИЛ*.
Потеря лидера стала последней каплей для арабских племен, доведенных до отчаяния самоуправством СДС, поддерживаемых Соединенными Штатами.
На арабских территориях фактическими хозяевами являются американцы, подстраивающие закон под свои цели и зарабатывающие на продаже сирийской нефти. Если за грабеж сирийских ресурсов СДС и получают от США какую-то выгоду в виде американского оружия и денег, то арабское население Заевфратья просто становится свидетелем откровенного присвоения сирийских ресурсов оккупантами.
К другим причинам роста недовольства американцами и поддерживаемыми ими курдами относятся нарушения закона в отношении мирного населения, в том числе присвоение собственности, самосуд и даже сексуальные домогательства, уже всплывающие в СМИ в Заевфратье.
Перед арабскими племенами сейчас стоит выбор: продолжать борьбу против американских оккупантов и их боевиков в одиночку или при помощи правительства. Второй вариант закономерно выглядит более логичным и реализуемым. В случае, если арабские племена скооперируют свои действия с Сирийской арабской армией и продвинутся в своей борьбе против давления СДС, это будет достаточно существенным шагом в борьбе за освобождение северо-восточной Сирии и возвращения национальных богатств под контроль правительства.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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СРОЧНО: По американской базе в Сирии нанесен удар (ВИДЕО)
Военная база США в сирийском городе аш-Шаддади провинции Хасеке на северо-востоке страны подверглась ракетному обстрелу.
По предварительной информации, во время атаки были убиты и ранены американские военнослужащие.
В результате обстрела на базе начался пожар.
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