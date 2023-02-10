Чьими руками хотят снести власть в РФ. Игорь Шишкин
Майдан в Москве? Запад пытается взять Россию изнутри. Что делается, чтобы устроить в РФ цветную революцию, и как этому противостоять? Говорит политобозреватель Игорь Шишкин.
Все передачи передачи с Игорем Шишкиным https://www.youtube.com/playlist?list=PL2zbO1Ks2ovyIv7Z_I9DE5pHgQuUTC5L7
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