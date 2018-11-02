«РУССКОЕ ЧУДО» МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ”.

Набор символов – герб, флаг, гимн, военная форма и т.п. считались маркерами суверенной власти. Из-за этого упускалась из виду СУЩНОСТНАЯ природа власти, колониализма или независимости. Важно ведь не то, какой национальности солдат (части «Иностранного Легиона» Франции, Испании включают в себя до 40 самых разных национальностей и рас), а то, кому он служит, чьи приказы выполняет. И власовец по имени Ваня – точно такой же немецкий оккупант, как и немец по имени Фриц.

Флаг себе сделать может любой, кто обладает квартирой: купил тряпочки, сшил их в какой-то узор, вот у тебя и получился собственный флаг, домашний! Демократия, кстати, такие игрища одобряет, что лишь показывает более высокую степень её цинизма, чем у предыдущих форм власти, чтивших честь.

И любой может назвать себя президентом. Как? Да создайте свою «корпорацию» и сделайте в ней должность президента для себя! Какие проблемы? То, что на счетах вашей «корпорации» ни рубля – никак не сказывается на наименовании её руководящих органов…

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Короче, подвожу я к том, что дело совсем не в символах. Символы что-то отражают, конечно, но самостоятельной силы не имеют. Власть, по сути, это распределение (материальных благ) и распоряжение (людьми).

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В какой бы форме не осуществлялась раздача пряников и отдача приказов подчинённым – по сути это есть власть. И наоборот: какие бы экзотически-громкие названия не принимала на себя организация, без функций распределения и распоряжения – она не является властью.

И чтобы понять – чья территория, кто её хозяин, кто её оккупировал – нужно смотреть не на цвет карты в школьном атласе и не на расцветку флагов над головой. Власть – это те, кто распределяют и распоряжаются. Те, кто могут нанять (за предоставляемые блага) или напугать (оружием в руках). Ну, а чаще всего, это и то, и другое. Жратвы без оружия не сохранишь, а оружия без жратвы – не удержишь.

Особенностью гибридной оккупации является охотное сохранение оккупантом всего символьного тряхому*ия суверенной государственности. Подобно тому, как циничный папа Римский охотно разрешил униатам все православные обряды (лишь бы его верховную власть над церковью признали) – гибридный оккупант согласен не закрашивать покорённую страну в свой цвет на карте, и не вешать свои флаги на её высотках.

Что нужно гибридному оккупанту? Распределять и распоряжаться. Распределять все блага на территории можно с помощью доллара или евро: если они имеют свободное хождение, то на них можно купить что угодно, но процессов их печатания местная власть не контролирует.

Власть ли я над вами, если подписал бумагу, по которой вы должны мне килограмм золота, и вы мне по этой бумаге принесли килограмм золота? Что стоила мне моя подпись на бумажке? Ничего. Что стоит килограмм золота? Известно, чего…

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Таким образом заокеанская власть берёт в свои руки вопросы распределения благ на вашей территории. Она подписывает бумаги на ваши ценности, которые, в силу этого – уже не ваши.

Допустим, лежит у вас в квартире золотой слиток; а я имею право одним росчерком пера забрать его у вас. Так ведь, получается, вы не владелец, а всего лишь кладовщик! Вы приняли слиток на хранение – и выдаёте его по первому требованию владельца.

То же самое касается и территории, и нефти, газа, алмазов, лесов, чего угодно – если они продаются за бесконтрольно печатаемые доллары. Национальная «власть» на такой территории – никакая не власть, а всего лишь обслуга. Что ей скажут отдать – то и отдаёт.

Ещё раз: кто отдаёт – подданный. А кто велит отдать – власть. Теперь другой вопрос: а если обслуга власти перестала нравиться? Кажется власти и вороватой, и нагловатой? Что делает хозяин, когда ему не нравится слуга? Выгоняет.

Все эти ельцины, кравчуки, порошенки, тимошенки – обслуга США. И когда им скажут – «пошли вон» - то они уйдут, со слезами или без оных. А что им ещё делать, если НЕ ОНИ занимаются распределением, НЕ ОНИ решают – кому быть богатым, а кому бедным на территории?

Будь они мастерами кунг-фу, они могли бы, как знать, подраться напоследок. Но ведь они же не мастера кунг-фу, они – бледная немочь, абсолютно дутые фигуры. Им трубочку из долларов вставили в задний проход и раздули. Как только трубочку вынут – они обратно сдуются, быстрее воздушного шарика.

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Обслуга порой хитрит, пользуется служебным положением, ворует – но она не имеет ни собственной воли, ни собственного значения. Власть хозяина – вот единственное значение обслуги, пока она в фаворе. Взяв в свои руки вопросы распределения материальных благ (через господство своего доллара на чужой территории) – США берут в свои руки и вопросы распоряжения людьми. Кому куда идти, кому что делать – тоже в их власти.

А больше им ничего и не нужно! Чего ещё? Издёвки ради над Кремлём американский флаг вывесить? Зачем дразнить гусей без прибыли?

Можно и с другой стороны подойти: а достоин ли любой данник, любой Камерун – чтобы над ним гордый американский флаг реял? Платить он и без флага платит, а гордый символ – извините, только для метрополии, не для вас, чумазых…

Те, кто ждали и ждут американской оккупации, как вывешивание американского флага из окна дома правительства – не дождались и не дождутся. Им такой радости (или печали) гибридный оккупант не предоставит.

Он ведь не ребёнок, чтобы хвастаться, а серьёзный деловой человек. Ему нужны ресурсы и власть посылать людей, куда захочется. А карнавал тщеславия ему ни к чему…

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Зачем оккупанту вводить на территорию СССР американские танки, если на складах полно ржавеющих советских танков (выше качеством), в которые можно посадить туземных наёмников?

Ну это же даже с прагматической точки зрения очевидно: введёшь «Абрамс» - а его, не ровён час, сожгут, убытки… Тут же бесплатный танк более высоких боевых характеристик, и стреляет, куда прикажешь!

Или американский солдат – вдруг убьют? Жалко! А туземную уголовную мразь не жалко, убьют, туда ей и дорога, новую наймём! Чать нехватки в подонках, жаждущих долларов, не наблюдается!

При таком раскладе, сами подумайте, зачем тратить американские танки с американскими экипажами для оккупации России?! Выкупить несколько ключевых фигур в руководстве, и всю организацию оккупации они возьмут на себя в рамках «аутсорсинга», как «фрилансеры»…

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Потому, господа патриоты, ждать американской оккупации нечего – она давно уж состоялась. Но в новой, гибридной, более умной форме, чем Гитлер делал. То есть итоги, в общем и целом, как у Гитлера – а вот форма принципиально иная. Можно убить топором по голове, а можно подушкой задушить. Второе эстетичнее выглядит, и крови ни капли не видно – вся внутри трупа свернулась…

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Суть и очевидность американской власти над миром в том, что США делают повсюду что хотят, и с кем хотят (распределение и распоряжение).

А под какими флагами и чьими руками они делают что хотят с кем хотят – вопрос интересный, но уже второй.

Они настолько привыкли быть «единственным избирателем» для всех президентов мира, что были искренне удивлены провалом болотно-снежной некролюции в РФ и непопулярностью А.Навального.

Им непонятно – как это обладатель ярлыка орды, многократно по всем каналам подтверждённого, не поставляется на княжение?!

Это как если бы вы написали записку домработнице, чтобы она выдала курьеру от вас мешок яблок, а она обматерила курьера и выгнала без мешка. Вы недоумеваете: может, она вашу подпись сочла поддельной? Вы звоните к себе домой, домработнице, и подтверждаете, что действительно вы, а никто иной, посылали к ней курьера за яблоками. Она всё выслушала, и… снова послала на три буквы курьера!

Вы вообще понять ничего не можете! Вы уже не по телефону, а по скайпу связываетесь со своим домом, чтобы домработница, прислуга, не только ваш голос слышала, но и морду лица видела. «Дай ты ему яблок, это я его послал!»

А что в ответ? «Не дам, хоть сам приходи – мои яблоки, и квартира моя»…

История с Навальным – это история американского недоумения, постепенно перерастающего в гнев: ярлык раз за разом хозяин подтверждает, а князем хозяйского человека не сажают, ни без баскаков, ни даже с баскаками!

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Путин несколько лет был аналогом князя Ивана Калиты. Собирал дань для Орды силами Москвы, к рукам немало и прилипало. Свозить дань в Москву все данники привыкли, и в определённый момент московский князёк (уже внук Калиты) подумал:

-А нафиг в Орду возить? Что, если всё себе оставить?

Путин в сложнейших условиях, не имея почти никаких шансов – переиграл задремавшую американскую надзорную администрацию, всех этих сатрапов и раввинов. Он сумел из картонного «царика» стать настоящим самодержцем. Напомню, что «самодержавие» - это русская калька слова «суверенитет». И происходит от словосочетания «сам (не по ханской воле) держу».

А как можно на картонную корону в стиле «Бургер-кинга» настоящую власть переписать? Распоряжение людьми – всё в руках амеров. И кормление людей (кого сытно, кого впроголодь) – тоже в руках амеров. И ещё, для гарантии, СМИ все тоже в их руках. И ключевые фигуры администрации – ими расставлены.

Станет картонный царик какого-нибудь «Рахимова М.Г.» снимать – а Рахимов, не будь дурак, в ответ: «не ты меня ставил, не тебе и гнать!»…

К 2001 году власть Путина простиралась, хорошо, если в пределах Кремля, и очень сомнительно – что в пределах Садового Кольца г. Москва. Казанями, Уфами и даже Питерами владели матёрые уголовники, ставленные американцами напрямую. Путин в 2001 году – это человечек в картонной короне, у которого спереди соглядатаи, за спиной соглядатаи, и каждый по любому поводу сообщает в Вашингтон – чем царик сегодня покакал, и нет ли в какашках запрещённых веществ…

Я утрирую для юмора – но не сильно. От Путина-царика до Путина Сегодня – дистанция, как от гальки до Эльбруса. Путин категорически не смог бы сделать в 2001 году то, что делал в 2004, в 2004 то, что делал в 2006, в 2006 то, что делал в 2011, в 2011 – то, что сегодня себе позволяет. Он рос – в том числе и благодаря тому, что американские хозяева РФ были убеждены, что расти он в принципе не может: не в том горшке посажен, в котором растут.

Нельзя перехватить власть – если в твоих руках нет ни распределения (все деньги у олигархов), ни распоряжения (вся кадровая политика в руках региональных баронов), ни даже рупоров воззвания (все СМИ в руках тех же олигархов и региональных баронов). А Путин – перехватил. Не знаю, добр он или зол, но что гений – безусловно!

Вы поймите главное: президентская подпись на бумажке ничего не стоит без рычагов распределения благ и распоряжения людьми! Горбачёв формально до сих пор «президент СССР» (не отстраняли, не переизбирали) – ну, подпишет вам Горбачёв бумажку, формально действующую на всей территории СССР, и что? Куда вы, кроме туалета, эту бумажку с пользой занесёте?

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Сегодняшняя ненависть Запада к Путину – значительно выше уровня ненависти, который бывает к врагу. Враг – лицо уважаемое, принимаемое за равное. Ненависть Запада к Путину – это ненависть к ловкому обманщику, который самых матёрых мошенников в мире вокруг пальца обвёл, продал, купил, и снова продал, но уже дороже…

Путин несколько лет был аналогом князя Ивана Калиты. Собирал дань для Орды силами Москвы, к рукам немало и прилипало. Свозить дань в Москву все данники привыкли, и в определённый момент московский князёк (уже внук Калиты) подумал:

— А зачем в Орду возить? Что, если всё себе оставить?

Путин в сложнейших условиях, не имея почти никаких шансов – переиграл задремавшую американскую надзорную администрацию, всех этих сатрапов и раввинов. Он сумел из картонного «царька» стать настоящим самодержцем. Напомню, что «самодержавие» — это русская калька слова «суверенитет». И происходит от словосочетания «сам (не по ханской воле) держу».

А как можно на картонную корону из папье-маше настоящую власть переписать? Распоряжение людьми – всё в руках амеров. И кормление людей (кого сытно, кого впроголодь) – тоже в руках амеров. И ещё, для гарантии, СМИ все тоже в их руках. И ключевые фигуры администрации – ими расставлены.

К 2001 году власть Путина простиралась, хорошо, если в пределах Кремля, и очень сомнительно – что в пределах Садового Кольца Москвы. Казанями, Уфами и даже Питерами владели матёрые уголовники, ставленные американцами напрямую. Путин в 2001 году – это человечек в картонной короне, у которого спереди соглядатаи, за спиной соглядатаи, и каждый по любому поводу сообщает в Вашингтон – чем царёк сегодня покакал, и нет ли в какашках запрещённых веществ…

Я утрирую для юмора – но не сильно. От Путина-царька до Путина Сегодня – дистанция, как от гальки до Эльбруса. Путин категорически не смог бы сделать в 2001 году то, что делал в 2004, в 2004 то, что делал в 2006, в 2006 то, что делал в 2011, в 2011 – то, что сегодня себе позволяет. Он рос – в том числе и благодаря тому, что американские хозяева РФ были убеждены, что расти он в принципе не может: не в том горшке посажен, в котором растут.

Нельзя перехватить власть – если в твоих руках нет ни распределения (все деньги у олигархов), ни распоряжения (вся кадровая политика в руках региональных баронов), ни даже рупоров воззвания (все СМИ в руках тех же олигархов и региональных баронов). А Путин – перехватил. Не знаю, добр он или зол, но что гений – безусловно!

Николай ВЫХИН

Источник: https://economicsandwe.com/CEF7343D2E23AF95/

Источник: economicsandwe.com