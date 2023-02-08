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Своими руками, 197х (Алексей Смирнов)

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Фильм рассказывает о том что может произойти, если употреблять спиртное на рабочем месте.

ЛенФильм, 197х г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1OygbyHVI_4
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