Борьба за стратегическую когнитивную территорию
Борьба за стратегическую когнитивную территорию
Издательство Национального университета обороны (National Defense University Press) опубликовало исследование на тему «Америка должна вступить в борьбу за стратегическую когнитивную территорию».
Это программная статья о векторе развития ИНФОПСИ в США на ближайшее время. Там много интересного и полезного, но наиболее ценное находится в разделе «Рекомендации и выводы», где кратко изложены направления развития в первую очередь Пентагона в области информационных операций.
Дезинформация противника.
Усиление защиты интеллектуальной собственности, ужесточение контроля выборов и обучение граждан тому, как определять «фейковые новости».
Изменение структуры управления в ИНФОПСИ.
Нужно побудить Объединенный штаб рассмотреть вопрос о консолидации кибернетических операций, радиоэлектронной борьбы, военных операций по информационному обеспечению, гражданских дел и всех других совместных информационных функций под эгидой единого управления – например Управление когнитивного доминирования.
Подготовка специалистов.
Вооруженные силы США также должны создать профессиональных специалистов, обученных рыскать в Интернете и социальных сетях пропаганду противника. Эти «Кибер-разведчики» будут наблюдать за социальными пространствами серой зоны, где прячутся тролли. Целью их разведки будет выявление асимметричных нарративов, требующих немедленного опровержения.
Автоматизация выявления.
ИИ Cyber Scouts должны управлять виртуальными агентами в соцсетях, действующими на виртуальном поле боя. Затем данные ИИ можно было бы использовать для совместных операций по выявлению и уничтожению ферм троллей и других эксплуататоров в рамках демонтажа сетей, распространяющих серую пропаганду.
Скорость выявления.
Сотрудники, борющиеся за информационное пространство, не должны тратить время на реагирование на каждую дезинформацию. Вместо этого они должны немедленно предоставлять командирам четкие данные, когда возникают возможности подорвать доверие к противнику.
Точная подстройка под аудиторию.
В состав совместных команд должны входить профессионалы, понимающие культуру целевой аудитории. Эксперты в области лингвистики, антропологии и тп повысят способность сотрудников, занимающихся планированием, определять, что может находить отклик у конкретных групп населения. Совместные команды должны включать психологов и социологов, чтобы превратить профили коллективного бессознательного в убедительное содержание.
Использование взлома для инфопси.
Совместные команды должны расширять свои возможности подключения к основным каналам связи, чтобы максимально охватить целевую аудиторию.
Постоянный поиск новых технологий и методов
В настоящее время вооруженным силам США не хватает знаний, полномочий, возможностей, технологий необходимых для защиты общества от серой пропаганды.
(с) @budni_manipulyatora
PS. Ряд тезисов совпадает выводами из статей советника Шойгу А.Ильницкого по поводу ментальных войны. У США это направление как правило называют "когнитивной войной" и курируется на уровне структур Пентагона, а также командных структур НАТО.