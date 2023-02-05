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Сбили шар

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США с третьего раза наконец удосужились сбить китайский шар, который пролетел через всю территорию США, в том числе над объектами американской ядерной триады.



МИД КНР заявил, что Китай уведомил США ранее, что шар был гражданский и "залетел в США случайно", поэтому Китай оставляет за собой право на ответные действия за сбитый воздушный шар, который никому не угрожал.

Пентагон сделал морду кирпичом и заявил, что "все так и было задумано".

Истребитель F-22 выпустил одну ракету по воздушному шару
Пролет воздушного шара имел разведывательное значение для США.
США смогли «изучить и тщательно рассмотреть» воздушный шар и его оборудование.
F-22 летел на высоте 17,7 км, аэростат находился на высоте от 18,3 до 19,8 км
Выпущена ракета AIM-9X
Суда ВМС США и Береговой охраны в этом районе приступают к сбору обломков.
Обломки лежат на глубине 14 метров, ожидается, что достать будет «легко», но сейчас нет графика точного графика подъема


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8149297.html
Метки: Китай, кнр, пво, США
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