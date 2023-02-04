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Хиневич Александр Юрьевич. Путь к Истокам. Книга седьмая. Прикосновение к Истокам

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Хиневич Александр Юрьевич.
Ссылка на записи передач с Хиневичем А.Ю https://disk.yandex.ru/d/I725ZHTqJgvRww
Продолжение фантастического цикла с иным мировосприятием «Путь к Истокам», начатого в книгах «Джоре», «Возвращение на Реулу», «За гранью восприятия», «Иная суть», «Неизведанные гати судьбы» и «В поисках забытого источника».

«Прикосновение к Истокам» — это седьмая книга, в которой рассказывается о необычном путешествии поисковой группы Станислава Ивановича в неизвестном мире иной Вселенной. Их цель — найти забытый источник Древних знаний, после чего вернуться домой к родным и близким.

Происходящее в этом необычном путешествии, наполнено разными фантастическими и весьма познавательными событиями, с которыми вы можете ознакомиться, прочитав эту книгу…

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#ХиневичАлександр #джоре #путькистоками #фантастика
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fRSVIHkffQw
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