Хиневич Александр Юрьевич. Путь к Истокам. Книга седьмая. Прикосновение к Истокам
Хиневич Александр Юрьевич.
Ссылка на записи передач с Хиневичем А.Ю https://disk.yandex.ru/d/I725ZHTqJgvRww
Продолжение фантастического цикла с иным мировосприятием «Путь к Истокам», начатого в книгах «Джоре», «Возвращение на Реулу», «За гранью восприятия», «Иная суть», «Неизведанные гати судьбы» и «В поисках забытого источника».
«Прикосновение к Истокам» — это седьмая книга, в которой рассказывается о необычном путешествии поисковой группы Станислава Ивановича в неизвестном мире иной Вселенной. Их цель — найти забытый источник Древних знаний, после чего вернуться домой к родным и близким.
Происходящее в этом необычном путешествии, наполнено разными фантастическими и весьма познавательными событиями, с которыми вы можете ознакомиться, прочитав эту книгу…
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