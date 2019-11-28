Джоре – новая редакция. Хиневич Александр Юрьевич. Часть 1
Фантастика с иным восприятием.
Автор-сказитель – Хиневич Александр Юрьевич
Часть 2 – https://youtu.be/OogprVJjb0w
В передаче речь пойдет о переиздании и выходе 1-го тома книги “Джоре” – исправленной и отредактированной, а также готовности к выходу 5-го тома в двух книгах.
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