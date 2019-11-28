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Джоре – новая редакция. Хиневич Александр Юрьевич. Часть 2

16:41. 28 ноября 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Фантастика с иным восприятием.

Автор-сказитель – Хиневич Александр Юрьевич
Часть 1 – https://youtu.be/CcCeZvdJAkw

В передаче речь пойдет о переиздании и выходе 1-го тома книги “Джоре” – исправленной и отредактированной, а также готовности к выходу 5-го тома в двух книгах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OogprVJjb0w

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