Джоре – новая редакция. Хиневич Александр Юрьевич. Часть 2

Фантастика с иным восприятием.



Автор-сказитель – Хиневич Александр Юрьевич

Часть 1 – https://youtu.be/CcCeZvdJAkw



В передаче речь пойдет о переиздании и выходе 1-го тома книги “Джоре” – исправленной и отредактированной, а также готовности к выходу 5-го тома в двух книгах.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OogprVJjb0w