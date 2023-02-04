Оценка СВО с марксистских позиций
Об оценках Специальной Военной Операции с марксистских позиций.
Оценка СВО с марксистских позиций
Первым важным нюансом в оценке ситуации является то, что базису империализма соответствует надстройка империализма, идеологией которой является фашизм.
Совокупная сила империализма той или иной группировки олигархов и подконтрольных ей государств пропорциональна степени его реакционности. В отличие от эпохи первой мировой войны противоречия современного империализма не являются борьбой двух равных по потенциалу блоков. Мировой рынок уже находится под контролем американского империализма, а олигархии других наций пытаются освободиться от диктата из Вашингтона. То есть мы уже живём в мире победившего американского фашизма, пусть его терминологический флёр и вращается вокруг доктрин о неолиберализме и глобализации. Ситуация с политическими режимами на Украине, в Прибалтике, Польше, на Тайване, в Японии, Косово и подобными показывает, как легко американская демократия на местах превращается в национализм и поддержку откровенно фашистских банд, когда это выгодно вашингтонским патронам.
Далее, американский империализм (США, Англия, Канада, Австралия, Израиль, Япония, Польша, Прибалтика и другие откровенно проамериканские режимы) не равен империализму ЕС (Франция, Германия), империализму Турции, империализму Индии или России. Они относятся друг к другу как сильный к слабому, блокируются, соперничают, вступают в открытое противоборство на региональном уровне.
Следовательно, фашизм как идеология и практика стремления финансового капитала одной нации к мировому господству присущ всем буржуазным странам, но в разной степени, в зависимости от силы и соотношения потенциалов господствующих в них буржуазных классов. Страны, в которых национальный капитал в силу их размера и тотальной подчинённости мировому рынку не способен достигнуть уровня финансовой монополизации, становятся ареной борьбы иностранного финансового капитала и попадают в политическую зависимость.
Таким образом, украинский фашизм — бандеровщина — со всеми его бандами, национализмом, террором есть элемент надстройки не украинского капитализма, а американского империализма. Украинские олигархи не способны претендовать на мировое господство, а являются простым охвостьем американских корпораций, типичными компрадорами, которым до поры до времени позволяют существовать и обогащаться.
Вторым важным нюансом в оценке ситуации является вытекающее из сказанного выше понимание объективного характера межимпериалистической классовой борьбы. Из того, что американский империализм = фашизм, не вытекает безусловное одобрительное отношение к борьбе с ним, потому что её осуществляет тоже империалистическая сила, пусть и более слабая и менее реакционная в этой связи.
Коммунисты относятся к войне на Украине как к объективной реальности капитализма. Как уже говорилось, капитализм — это вообще война всех против всех, а конкретные боевые действия есть лишь неприкрытая, откровенная форма этой войны. То есть в условиях капитализма война — это нечто вроде стихийного бедствия, она неизбежна, потому что таков сам базис капитализма, который перманентно порождает военные конфликты то там, то тут.
Фашизм США и Запада в целом — это надстройка, обслуживающая империалистический базис. Борьба буржуазной РФ за сферы влияния с Западом — это грызня двух империалистов, которая, строго говоря, пролетариат не волнует, так как ослабление одного ведёт к усилению другого со всеми вытекающими следствиями в надстройке.
Основная масса людей с мелкобуржуазным сознанием зациклена на Путине, на его личной роли в войне или в лучшем случае на том, что с РФ воюет не Украина, а страны НАТО. Предприниматели РФ прекрасно осваивают Крым и не «поперхнутся» территориями ЛДНР и Украины, если война закончится их победой. Да и польские капиталисты с радостью введут свои войска в Галичину, чтобы с энтузиазмом осваивать львовщину.
Нынешнюю войну на Украине инициировали президенты, но прежде всего американские, как и во Вьетнаме, в Югославии, Судане, Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии…, по воле наиболее агрессивного отряда класса предпринимателей. До 2014 года не имелось ни одного признака, не озвучивался ни один тезис о том, что лично Путин или тем более РФ имеют территориальные претензии к Грузии, Казахстану, Прибалтике или Украине. Наоборот, систематически звучали призывы: ребята, давайте жить дружно в СНГ и ОДКБ. А вот территориальные претензии к рыночной РФ со стороны перечисленных государств ради получения кредитов из США и ЕС не прекращались с 1991 года, хотя РФ покупала, например, на Украине технику, платила за транзит нефти и газа, за аренду севастопольской бухты по мировым ценам, а фабрика Порошенко спокойно работала в Липецке. У населения Украины не было объективных причин для раздувания национализма и фашистской истерии. Значит, она была раздута в интересах США на те миллиарды долларов, которые за несколько лет они вложили в политику украинских президентов и умопомрачение масс.
Хотя сейчас в сравнении с Украиной и Западом режим РФ более мягкий и лояльный, но тем не менее империалистический базис гарантирует то, что по мере роста могущества российской олигархии всё отчётливее будет проявляться мурло того же фашизма. Навоевавшиеся и испившие чашу военных страданий российские и украинские пролетарии должны понять, что силой, загнавшей их в окопы, является капитал. Группы финансового капитала, играющие в «настольную монополию» жизнями рядовых пролетариев разных наций.
Однако в борьбе любых сил против господствующего американского империализма (даже во флюгерстве олигархии Франции, Германии, Турции, Индии, противостоянии режимом аятолл Ирана и вооружённой борьбе Талибана, Хезболлы, ХАМАС, хуситов) имеется прогрессивный момент. Ослабление гегемонии США и НАТО играет на руку социалистическим государствам, странам социалистической ориентации и всем антиимпериалистическим силам в разных регионах. Утрата олигархами США гегемонии создаёт более благоприятную конфигурацию в мире. В этой и только в этой связи можно говорить о сочувственном отношении к «антиамериканизму», как и к тем внутриполитическим процессам в западных странах, которые подрывают потенциал американского и в некоторых случаях европейского империализма.
Третьим важным нюансом в оценке ситуации является воплощение на практике тезиса марксизма о поддержке всякой справедливой борьбы народа, потому что борющийся народ охотнее и лучше учится в ходе такой борьбы, в том числе коммунизму. Борьба народа Донбасса за то, чтобы быть независимым или даже в составе буржуазной РФ, а не бандеровской Украины, справедлива и освободительна. Она требует нашего безусловного сочувствия.
Насчёт позиции херсонцев или запорожцев сказать в данный момент что-то определённое сложно, поэтому ко включению Запорожья и Херсона в состав РФ следует относиться просто как к политическому факту. В любом случае, во-первых, нет признаков того, что население Украины воспринимает войну как отечественную, во-вторых, сколько-нибудь лояльно относится как к проамериканскому режиму в Киеве, так и к российской буржуазной власти. Марксизм учит, что все страны на рыночной основе и при рыночной идеологии тяготеют к развалу и переделу границ.
Четвёртым важным нюансом в оценке ситуации является безусловно положительное отношение коммунистов к физическому истреблению армиями РФ и ЛДНР рядовых фашистов. Это неисправимые субъекты, которые первыми поднимутся на вооружённую борьбу против коммунизма и первыми развяжут террор против рабочего класса. Праведный гнев народа в отношении преступлений фашистских банд на Украине достоин всяческой поддержки.
Вместе с тем, когда в рядах «союзников» гибнут русские националисты и шовинисты, которые взялись за оружие, чтобы построить «русский мир», это тоже сложно воспринимать не как очищение нашего народа от гнили.
Пятый важный нюанс в оценке ситуации — это наличие ностальгически-эмоциональных отсылок российских и лднровских бойцов к СССР и запрос на социальную справедливость как на мотив ведения боевых действий. Это создаёт благоприятные условия для пропаганды коммунизма и привнесения марксистского сознания в массы как на фронте, так и в тылу. Тактической задачей нашей пропаганды является перевод внимания с внешней формы, с эмоционального отношения на сущность политических процессов.
Подводя итог, следует отметить следующее.
Во-первых, к причинам возникновения данной конкретной войны, которая напоминает скорее разновидность национально-освободительного движения от профашистского и проамериканского режима, необходимо отнести все сто лет ближайшей истории классовой борьбы после окончания гражданской войны в Советской России.
Во-вторых, ответ на вопрос, носит ли текущая война чисто империалистический характер, необходимо искать не посредством исторических аналогий, а диаматически.
Коммунисты в своей работе на научно-теоретический авторитет в среде пролетариев умственного и физического труда должны уметь продемонстрировать диаматический подход к исследованию событий и с позиций сущности «препарировать» их во всех «цветах и красках», оттенках и полутонах, а не демонстрировать схематическую р-р-р-революционность, как это делают сегодня многие левые Кисы Воробьяниновы. Мы всемерно одобряем лишь борьбу народа Донбасса против американского фашизма и местной бандеровщины и не собираемся каким-либо образом мешать руководству РФ оказывать ему всестороннюю помощь.
Классические империалистические войны так, как их фиксировали классики, практически не имели подтекстов — империалисты открыто боролись за передел колониальных владений: война США с Испанией, первая мировая война, вторая мировая война до 1941 года. Но уже вторую мировую войну невозможно называть однозначно империалистической, если иметь в виду её трансформацию в 1941 году. В тех войнах до 1941 года тупое западное пушечное мясо делало то, что им приказывали олигархи.
Если говорить о том, что по факту в вооружённый конфликт на Украине вступили две однотипные рыночные системы, главную роль в которых играет национальный крупный капитал, олигархи, то да, война эта имеет массу империалистических черт. С точки зрения официальных заявлений, руководство РФ попыталось осуществить минские договорённости, согласно которым Украина сохраняла суверенитет и территорию ЛДНР (то есть теряла только Крым). Но это не входило в планы США. Со стороны миллиардеров и демократов США эта война, действительно, однозначно империалистическая, и если в ходе неё в результате санкций или взрыва Запорожской АЭС рухнет украинская и вся европейская экономика, то для олигархов США это будет приемлемым исходом.
То, какую политику проводит нынешнее руководство РФ по отношению, например, к Южной Осетии, Абхазии или Сирии, доказывает, что пока правительство Путина не намерено осуществлять политику, сколько-нибудь похожую на кровавую грабительскую тиранию Англии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии в своих колониях или политику США по отношению к КНДР, Вьетнаму, Югославии, Афганистану, Ираку, Ливии, Сирии.
А если исходить из факта обилия случаев демонстраций красных знамён воюющим контингентом ЛДНР, умонастроения масс, то ясно, что люди воспринимают боевые действия несколько иначе, чем это было в начале XX века. Хотя и в первой мировой войне российский солдат вроде бы с пониманием отправлялся на войну с германцами, чтобы защитить братушек сербов, тем не менее до 1917 года ни о каком красном знамени или о превращении войны империалистической в войну гражданскую речь в окопах не заходила. А в нашем случае восемь лет народ Донбасса вёл борьбу преимущественно народно-освободительного характера при минимальной материальной и моральной поддержке со стороны буржуазной РФ, правда, с загадочными потерями среди руководителей ЛДНР левого и леваческого толка — что также полностью вписывается в законы классовой борьбы.
Так что:
1) война есть порождение капитализма, есть естественная и органическая политика класса предпринимателей — объективная реальность капитализма и контрреволюционного разрушения СССР;
2) украинский конфликт со стороны Запада носит чисто империалистический характер;
3) империализм РФ также присутствует, но пока ограничен спецификой бонапартистского режима;
4) борьба народа Донбасса справедлива, а крах киевского режима и ослабление империализма США в регионе прогрессивны.
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Стоит отметить, что в статье не раскрыта позиция леваков солидаризировавшихся с нацистским режимом в Киеве и фактически играющих на стороне американского империализма, стремящегося к поражению РФ и уничтожению республик Донбасса. Такая позиция существовала в 2014 году в виде "левачков за евромайдан", есть она и сейчас. Впрочем, большая часть левых скорее солидаризируется с тезисами о необходимости поддержки Донбасса и борьбы с бандеровщиной, нежели с призывами добиваться победы бандеровщины и США.
По сравнению с мировой революцией электрификация Украины победит.