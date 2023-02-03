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Сталинградская битва. Личные истории участников событий/Артём Драбкин и Егор Яковлев

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К 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом публикуем беседу Артёма Драбкина и Егора Яковлева, где идёт речь о воспоминаниях и личных историях участников событий июля 1942-го – февраля 1943-го.
#цифроваяистория #егоряковлев #АртёмДрабкинЦИ #сталинград #великаяотечественная

На сайте «Я помню» https://iremember.ru/ проходит сбор средств на новые проекты одноименного фонда, которые будут реализованы в этом году “Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России” и “Освобождение Ржева. От “Марса” до “Буйвола”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vci2L6vb1SI
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