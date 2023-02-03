Сталинградская битва. Личные истории участников событий/Артём Драбкин и Егор Яковлев
К 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом публикуем беседу Артёма Драбкина и Егора Яковлева, где идёт речь о воспоминаниях и личных историях участников событий июля 1942-го – февраля 1943-го.
#цифроваяистория #егоряковлев #АртёмДрабкинЦИ #сталинград #великаяотечественная
На сайте «Я помню» https://iremember.ru/ проходит сбор средств на новые проекты одноименного фонда, которые будут реализованы в этом году “Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России” и “Освобождение Ржева. От “Марса” до “Буйвола”
Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/