В ходе зимне-весенней кампании 1942 года на советско-германском фронте сложилась неблагоприятная для Красной Армии обстановка. Был проведен ряд неудачных наступательных операций, которые в отдельных случаях имели определенный местечковый успех, но в целом окончились неудачей. Советские войска не сумели в полной мере воспользоваться зимним наступлением 1941 года, вследствие чего потеряли очень выгодные плацдармы и районы. Кроме того, была задействована значительная часть стратегического резерва, предназначавшегося для крупных наступательных операций.

Вспомним, как война дошла до Сталинграда (ныне Волгоград), кто руководил фронтами с обеих сторон, численности армий и то, как была выиграна Сталинградская битва.

2 февраля в России отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как известно, Сталинградская битва сыграла важнейшую роль в истории Великой Отечественной войны. Именно с поражения гитлеровских войск под Сталинградом начался перелом в войне, завершившийся полным разгромом гитлеровской Германии.



Ставка неверно определила направления главных ударов, предполагая, что основные события летом 1942 года развернутся на северо-западе и центре России.



Южному и юго-восточному направлениям отводилось второстепенное значение. Осенью 1941 года были отданы распоряжения по устройству оборонительных рубежей на Дону, Северном Кавказе и Сталинградском направлении, но закончить их оборудование к лету 1942 года не успели.

Противник, в отличие от наших войск, полностью владел стратегической инициативой. Главной его задачей на лето – осень 1942 года был захват основных сырьевых, промышленных и сельскохозяйственных районов Советского Союза.



Ведущая роль в этом отводилась группе армий «Юг», которая понесла наименьшие потери с начала войны против СССР и обладала наибольшим боевым потенциалом.

Положение и группировки войск на советско-германском фронте к лету 1942 года



Адольф Гитлер планировал получить контроль над Сталинградом и, тем самым, перерезать главные артерии, соединявшие центральную часть РСФСР с Кавказом. Фюрер рассчитывал, что захват Сталинграда позволит активизировать наступление на Кавказ и существенно ослабит обороняющие его части Красной Армии.



Не следует забывать и о символической составляющей Сталинградской операции. Город на Волге носил имя Сталина и его захват с последующим переименованием, по мнению Гитлера, должен был стать и сильнейшим ударом по самолюбию советского вождя.



Для наступления на Сталинград были сосредоточены колоссальные силы вермахта и войск СС, плюс армии союзных Гитлеру Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Хорватии.

«Мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику… Цель заключается в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся ещё в распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности важнейших военно экономических центров» – из директивы А. Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 года.

Замыслы германского главнокомандования на лето 1942 года



К весне 1942 года группа армий «Юг» была разделена на две части — «А» и «Б». Группа армий «А» предназначалась для наступления на Кавказ, это было главным направлением, группа армий «Б» — для нанесения второстепенного удара на Сталинград. Последующий ход событий изменит приоритетность этих задач.

К концу весны стало понятно, что противник рвется к Волге. Как показала хроника событий, основные сражения развернутся на подступах к Сталинграду, а впоследствии и в самом городе.

К середине июля 1942 года противник овладел Донбассом, оттеснил наши войска к Воронежу, захватил Ростов и сумел форсировать Дон. Гитлеровцы вышли на оперативный простор и создали реальную угрозу Северному Кавказу и Сталинграду.

«Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину… Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования…» – из приказа Наркома обороны СССР № 227 «Ни шагу назад» от 28 июля 1942 года.

Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) и проходила на огромной территории – свыше 100 000 кв.км.

В оборонительный период битвы (17 июля – 18 ноября 1942 г.) советские войска в ходе кровопролитных боев сорвали план противника сходу, одним ударом захватить Сталинград.



Были брошены более 430 тысяч гитлеровских военнослужащих и солдат союзных армий, причем численность группировки фюрер наращивал по мере того, как бои становились все более ожесточенными.



К ноябрю 1942 года в районе Сталинграда было сосредоточено более 987 300 военнослужащих вермахта и союзных армий, в том числе свыше 400 тысяч солдат и офицеров гитлеровской Германии, 220 тысяч солдат и офицеров армии Италии, 200 тысяч военнослужащих Венгрии, 143 тысячи военнослужащих Румынии, 20 тысяч военнослужащих Финляндии (это к вопросу о личности маршала Маннергейма и участия Финляндии в войне на стороне Гитлера – не только блокадой Ленинграда отметилась в те страшные годы финская армия) и 4 тысячи военнослужащих армии Хорватии.

Численность сил РККА, участвовавших в Сталинградском сражении, была значительно меньше.



Ко времени начала гитлеровского наступления командование РККА сосредоточило 386 000 человек, к ноябрю 1942 года численность советских войск в районе Сталинграда насчитывала 780 тысяч человек.



12 июля 1942 года на базе полевого управления войск Юго-Западного фронта был образован Сталинградский фронт, включивший в свой состав 21-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Командующим фронтом был назначен Маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, ранее командовавший Юго-Западным фронтом.



Однако уже через 20 дней, 23 июля 1942 года Тимошенко на посту командующего фронтом сменил генерал-лейтенант Василий Николаевич Гордов, командовавший до этого 21-й армией.



Но и Гордов продержался на ответственной должности два месяца, допустив, по мнению вышестоящего командования, ряд ошибок.

Передовые отряды наших войск 17 июля вступили в схватку с авангардом противника. Эта дата стала началом битвы.



За первые шесть дней удалось сбить темп наступления, но все равно он оставался очень высоким. С 23 июля противник мощными ударами с флангов предпринял попытку окружения одной из наших армий. Командованию советских войск в короткие сроки пришлось подготовить два контрудара, которые осуществили с 25 по 27 июля. Эти удары предотвратили окружение.



К 30 июля немецкое командование бросило в бой все резервы. Наступательный потенциал гитлеровцев был исчерпан. Противник перешел к вынужденной обороне, ожидая подхода подкреплений. Уже 1 августа танковая армия, переданная в состав группы армий «А», была возвращена обратно на Сталинградское направление.

За первые 10 дней августа противник смог выйти на внешний оборонительный обвод, а в отдельных местах и прорвать его.



Полоса обороны наших войск из-за активных действий противника выросла с 500 до 800 километров, что вынудило наше командование разделить Сталинградский фронт на два самостоятельных – Сталинградский и вновь образованный Юго-Восточный, в состав которого включили 62-ю армию.



До конца битвы командующим 62-й армией был В. И. Чуйков.

13 августа 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал-полковник Андрей Иванович Еременко – бывший унтер-офицер царской армии, участник Гражданской войны, прошедший в Красной армии путь от рядового красноармейца до генерала.



Перед назначением на Сталинградский фронт Еременко командовал Юго-Восточным фронтом. Под командованием Еременко три с лишним месяца советские войска сдерживали гитлеровское наступление под Сталинградом.

Летом 1942 года немецкие войска наступали по двум расходящимся направлениям: на Кавказ и Сталинград. 6-я армия Ф. Паулюса должна была перерезать Волгу как важнейшую транспортную артерию страны и захватить Сталинград «как центр военной промышленности и узел коммуникаций».

Оборонительные сражения советских войск на дальних подступах к Сталинграду (23 июля – 10 августа 1942 года)



До 22 августа боевые действия продолжались на внешнем оборонительном обводе. Упорная оборона сочеталась с наступательными действиями, но удержать врага на этом рубеже не удалось.



Средний обвод противник преодолел практически с ходу, и с 23 августа бои начались на внутреннем оборонительном рубеже. На ближних подступах к городу гитлеровцев встретили войска НКВД сталинградского гарнизона.



В этот же день противник прорвался к Волге севернее города, отрезав нашу общевойсковую армию от главных сил Сталинградского фронта.



Немецкая авиация нанесла в этот день огромный ущерб массированным налетом на город.



Были разрушены центральные районы, наши войска понесли серьезные потери, в том числе увеличилось количество погибших среди населения. Погибших и умерших от ран было более 40 тысяч – стариков, женщин, детей.

На южных подступах обстановка была не менее напряженной: противник прорвал внешний и средний оборонительные обводы. Наша армия наносила контрудары, пытаясь восстановить положение, но войска вермахта методично продвигались к городу.

13 сентября двумя мощными ударами противник начал наступление на центральную часть города. В состав этих двух группировок входило до 350 танков. Противнику удалось продвинуться до заводских районов и вплотную подойти к Мамаеву кургану (высота 102,0).



Действия врага активно поддерживала авиация. Надо отметить, владея господством в воздухе, самолеты немцев наносили огромный урон защитникам города.



Авиация гитлеровцев за весь период Сталинградской битвы совершила немыслимое количество, даже по меркам Второй мировой войны, самолето-вылетов, превратив город в руины.

Оборону Сталинграда держали 62-я армия В.И. Чуйкова и 64-я армия М.С. Шумилова. В распоряжение Чуйкова была передана 13-я гвардейская дивизия А.И. Родимцева. В ночь с 14 на 15 сентября ее передовые части переправились через Волгу и с ходу овладели плацдармом в центре города и Мамаевым курганом.

Опыт ведения уличных боев и ночного боя, новая тактика ближнего боя штурмовыми группами приобретались нашими солдатами и офицерами осенью 1942 года в Сталинградских руинах.



В городе успешно действовали советские снайперы. Легендарный снайпер Василий Зайцев, впоследствии удостоенный звания Героя Советского Союза, за период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. В историю вошли его слова, ставшие девизом для всех защитников Сталинграда:

«Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли, и будем стоять насмерть!».

Итоги оборонительного этапа битвы

Главная задача оборонительного этапа была выполнена – советские войска сумели отстоять город, обескровили ударные группировки врага и подготовили условия для начала контрнаступления.



Противник понес невиданные до этого потери. По разным оценкам они составили около 700 тысяч убитыми, до 1000 танков, около 1400 орудий и минометов, 1400 самолетов.

Оборона Сталинграда дала неоценимый опыт командирам всех степеней в управлении войсками.



Методы и способы ведения боевых действий в условиях города, опробованные в Сталинграде, в последующем не раз оказывались востребованными.



Оборонительная операция внесла свой вклад в развитие советского военного искусства, выявила полководческие качества многих военачальников, стала школой боевого мастерства для каждого без исключения бойца Красной Армии.

Советские потери были тоже очень велики – около 640 тысяч личного состава, 1400 танков, 2000 самолетов и 12000 орудий и минометов.

Наступательный этап Сталинградской битвы

Ещё в сентябре 1942 года Г.К. Жуков, возвратившийся в Москву из под Сталинграда, вместе с начальником Генштаба РККА А.М. Василевским доложили И.В. Сталину предварительный замысел окружения прорвавшихся к Волге немецких войск.



Детально разработанный советский план контрнаступления получил название «Уран» и 13 ноября 1942 года был утверждён Верховным Главнокомандующим. Предусматривалось быстрыми разящими ударами войск Юго Западного (Н.Ф. Ватутин), Донского (К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (А.И. Ерёменко) фронтов рассечь и окружить вражескую группировку в Сталинграде, а затем уничтожить её.

Соотношение сил Красной Армии и сил противника перед началом советского контрнаступления под Сталинградом:



СССР – более 1,1 млн. человек, 1560 танков, около 15 тыс. орудий и миномётов, более 1,9 тыс. самолётов.



Силы Вермахта и их союзников – около 1 млн. человек, 675 танков, более 10 тыс. орудий и миномётов, более 1,2 тыс. самолётов.



«Здесь сущий ад! Невообразимый ураганный огонь обрушился на наши позиции, земля буквально перепахана!» – эти слова генерал-полковника Штрекера относятся к 19 ноября 1942 г., к самому началу советской контрнаступательной операции «Уран».

План контрнаступательной операции "Уран"



В 7:30 утра 19 ноября 1942 года залпами «катюш» началась 80 минутная артподготовка. Это был старт советского контрнаступления под Сталинградом. Оборону гитлеровских войск громили 3 500 орудий.



Враг был подавлен сокрушительным огнём, а в 8:50 в атаку перешли пехота и танки. В память об этом 19 ноября стало в СССР Днём артиллерии (ныне – День ракетных войск и артиллерии).

20 ноября началось наступление Сталинградского фронта, которое стало полнейшей неожиданностью для руководства вермахта, прорвали оборону противника и продвинулись на глубину 40 километров, а во вторые еще на 15.



К 22 ноября расстояние между передовыми частями Сталинградского и Юго-Западного фронтов сократилось до 12 километров.



Уже 23 ноября кольцо советских войск вокруг 6 й армии Ф. Паулюса и других соединений противника в районе Сталинграда сомкнулось. В котле оказались 22 вражеские дивизии, более 300 тыс. человек.



В этот же день румынские корпуса численностью почти в 27 тысяч человек были взяты в плен. Это было в несколько раз больше, чем намеревалось окружить наше командование!

А. Гитлер был в бешенстве. Он приказал ни в коем случае не покидать Сталинград. Командующий немецкой авиацией Г. Геринг пообещал фюреру, что наладит надёжный «воздушный мост» с окружённой группировкой.



Однако сотни германских самолётов были сбиты советскими зенитчиками и истребителями. Вскоре в окружённых вражеских войсках начался голод. Паулюс обратился к фюреру с просьбой о самостоятельности в принятии решений.



Гитлер лишил его этого права, приказал оставаться в окружении и ждать помощи. Окружением группировки контрнаступление не закончилось, советские войска завладели инициативой. Вскоре предстояло завершить разгром вражеских войск.

Операция «Сатурн» и «Кольцо»

Ставка вермахта и командование группы армий «Б» начали формирование в первых числах декабря группы армий «Дон», призванной деблокировать группировку, попавшую в окружение под Сталинградом.



В состав этой группы вошли соединения, переброшенные из-под Воронежа, Орла, Северного Кавказа, из Франции, а также части 4-й танковой армии, избежавшей окружения.



При этом соотношение сил в пользу противника было подавляющим. На участке прорыва он превосходил советские войска в людях и артиллерии в 2 раза, а в танках в 6 раз.

Советским войскам в декабре предстояло приступить к решению сразу нескольких задач:



Развивая наступление, разгромить врага на Среднем Дону – для ее решения была разработана операция «Сатурн».



Воспретить прорыв группы армий «Дон» к 6-й армии.



Ликвидировать окруженную вражескую группировку – для этого разработали операцию «Кольцо».



12 декабря противник начал наступление. Вначале, используя большое превосходство в танках, немцы прорвали оборону и продвинулись за первые сутки на 25 километров.



За 7 суток наступательной операции вражеские силы подошли к окруженной группировке на расстояние 40 километров. Советское командование срочно задействовало резервы.

В сложившейся обстановке Ставка внесла коррективы в план операции «Сатурн». Войскам Юго-Западной части сил Воронежского фронта вместо удара на Ростов предписывалось перенести его на юго-восток, взять противника в клещи и зайти в тыл группе армий «Дон». Операция получила название «Малый Сатурн».



Она началась 16 декабря, и за первые трое суток удалось прорвать оборону и вклиниться на глубину до 40 километров. Используя преимущество в маневренности, обходя очаги сопротивления, наши войска устремились в тыл противника.



В течение двух недель они сковали действия группы армий «Дон» и вынудили фашистов перейти к обороне, тем самым лишив последней надежды войска Паулюса.

Разгром немецко-фашистских захватчиков на Среднем Дону (16 – 31 декабря 1942 года)



В середине декабря 1942 года смелый рейд по тылам врага совершили воины 24 го танкового корпуса генерала В. Баданова.



Пройдя несколько сотен километров, они заняли станицу Тацинскую, где располагался стратегический аэродром немцев. Наши танкисты уничтожили несколько десятков самолётов противника, сильно осложнив снабжение окружённой группировки Ф. Паулюса.

Советские воины заняли круговую оборону и несколько дней отбивали вражеские удары, уничтожив сотни гитлеровцев, а затем сумели прорваться к своим. Корпус В. Баданова был переименован во 2 й гвардейский, и ему было присвоено наименование «Тацинский».

«Советские танки, на ходу ведя огонь, внезапно ворвались в станицу Тацинскую и на аэродром.



Самолёты вспыхивали, как факелы. Всюду бушевало пламя пожаров, рвались снаряды, взлетали на воздух складированные боеприпасы.



По взлётному полю метались грузовики, а между ними носились отчаянно кричащие люди… Взлетать и уходить в направлении Новочеркасска — вот всё, что успел приказать генерал Фибиг. Начинается форменное безумие.



Со всех сторон на взлётную полосу выезжают и стартуют самолёты. Всё это происходит под огнём противника и в свете разгоревшихся пожаров… Вот один транспортный самолёт Ю-52, не успев подняться в воздух, врезается в советский танк и взрывается со страшным грохотом.



Вот уже в воздухе сталкиваются «Хейнкель» с «Юнкерсом» и разлетаются на мелкие обломки вместе со своими пассажирами. Рёв авиамоторов и танковых двигателей смешивается с рёвом взрывов, орудийным огнём и пулемётными очередями…» – К. Шрайт, немецкий лётчик.

24 декабря после короткой артиллерийской подготовки Сталинградский фронт начал наступление, нанося главный удар в направлении на Котельниковский район. 26 декабря город был освобожден.



В дальнейшем войскам фронта была поставлена задача по ликвидации тормосинской группировки, с которой они справились к 31 декабря. С этой даты началась перегруппировка для наступления на Ростов.

В результате успешных действий на Среднем Дону и в Котельниковском районе нашим войскам удалось сорвать планы вермахта по деблокированию окруженной группировки, разгромить крупные соединения и части немецких, итальянских и румынских войск, отодвинуть внешний фронт от Сталинградского «котла» на 200 километров.

К январю 1943 года советское командование разработало операцию «Кольцо» по уничтожению и пленению вражеской группировки в Сталинграде.



Операцию было поручено провести Донскому фронту. Командующий Донским фронтом в Сталинградской битве генерал Константин Константинович Рокоссовский решил мощными рассекающими ударами с запада на восток расчленить группировку противника и уничтожить его по частям.

Соотношение сил и средств не давало уверенности в успехе операции. Противник превосходил войска Донского фронта в личном составе и танках в 1,2 раза и уступал в артиллерии в 1,7 и авиации в 3 раза.



Правда, из-за недостатка топлива он не мог в полной мере использовать моторизованные и танковые соединения.

План операции "Кольцо"



Ультиматум о сдаче немцы отклонили. 10 января советские войска развернули наступление.



К концу января остатки немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда и потеряли все аэродромы.

«…Поражение неизбежно. Чтобы спасти ещё оставшихся в живых, армия просит немедленного разрешения капитулировать» – из доклада Ф. Паулюса А. Гитлеру от 24 января 1943 года.

А. Гитлер требовал сражаться до последнего солдата. Ф. Паулюсу даже было присвоено звание фельдмаршала, что в тех условиях могло быть расценено как ясный намёк на самоубийство, – ведь ещё ни один германский фельдмаршал не попадал в плен. Но Ф. Паулюс сдался вместе со всем своим штабом.



В плен попали 24 генерала, 2,5 тыс. офицеров и около 90 тыс. солдат. Ещё 140 тыс. солдат и офицеров противника были впоследствии захоронены в сталинградских развалинах. Бои в Сталинграде закончились 2 февраля 1943 года.

Значение Сталинградской битвы – общий перелом в ходе всей Второй мировой войны.

В цифрах и фактах Сталинградскую битву можно представить так: Советская армия полностью разгромила 32 дивизии, 3 бригады, 16 дивизиям нанесено тяжелое поражение, для восстановления боеспособности которых потребовалось долгое время.



Наши войска отодвинули на сотни километров линию фронта от Волги и Дона.

Крупное поражение пошатнуло единство союзников рейха. Уничтожение румынских и итальянских армий заставило руководство этих стран задуматься о выходе из войны.



Победа в Сталинградской битве, а затем успешные наступательные операции на Кавказе убедили Турцию не присоединяться к войне против Советского Союза.

В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года под влиянием поражения в Сталинградской битве немцы очистили территорию Ржевско Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы.



Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну нацистской Германии, а будет и дальше наступать до полного поражения гитлеровского блока.

Слово «Сталинград» стало синонимом победы. Битва на Волге вдохновляла миллионы людей в оккупированных странах на мощное сопротивление.



В то же время союзники СССР стали всё больше задумываться о необходимости открытия второго фронта в Европе, поскольку Красная Армия доказала, что она и одна может разбить гитлеровскую Германию.

В 1965 году Сталинград стал городом героем. Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены более 700 тыс. участников этой грандиозной битвы.

И если в современности имеет место изменённое название таких городов как Волгоград или Санкт-Петербург, которые являлись в нашей не далёкой истории примером мужества, стойкости, непоколебимости человеческого духа и веры в Победу, было бы правильно им вернуть их старые названия, которые несут в себе не только историческую ценность, но и образы того, на что способен человек во имя Родины и Победы.

Использованная литература:



Е.Ю. Спицын «Россия – Советский период 1917 – 1945 гг.», Полный курс истории России для учителей, преподавателей и студентов, Книга III, Москва, Изд-во: Концептуал. 2022.

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Сталинградская битва [Электронный ресурс]. – Источник: https://histrf-ru.turbopages.org/turbo/histrf.ru/s/read/articles/stalingradskaia-bitva-1

80 лет победы в Сталинградской битве: как город на Волге стал символом воинской доблести [Электронный ресурс]. – Источник: https://iz-ru.turbopages.org/turbo/iz.ru/s/970732/arsenii-zamostianov/dvesti-dnei-kak-stalingrad-stal-simvolom-voinskoi-doblesti

Сталинград – последний рубеж [Электронный ресурс]. – Источник: https://topwar-ru.turbopages.org/turbo/topwar.ru/s/135102-stalingrad-posledniy-rubezh.html

Ад Сталинграда. Немцы превратили город в жуткое пекло, но сгинули сами [Электронный ресурс]. – Источник: https://aif-ru.turbopages.org/turbo/aif.ru/s/society/history/dva_ada_stalingrada_nemcy_za_den_sbrosili_na_nego_1000_t_bomb

Сталинградская битва: ход боевых действий, герои, значение, карта [Электронный ресурс]. – Источник: https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/period-korennogo-pereloma/stalingradskaya-bitva

Битва под Сталинградом. Оборона советских войск [Электронный ресурс]. – Источник: https://pamyat-naroda.ru/ops/bitva-pod-stalingradom-oborona-sovetskikh-voysk/

Карты. Сталинградская битва [Электронный ресурс]. – Источник: http://battle.volgadmin.ru/maps/

Карты расположения немецких войск в Сталинграде [Электронный ресурс]. – Источник: http://tehvov.ru/stalingrad/1334-karty-raspolozheniya-nemeckih-voysk-v-stalingrade.html



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