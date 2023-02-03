Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

Российский глава возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы, а затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. После этого президент подошел к могиле Маршала Василия Чуйкова, который в годы войны командовал 62-й армией, и также возложил цветы.

Также глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, а также выступил на торжественном концерте и встретился с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Глава государства отметил, что Сталинградская битва стала сражением не просто за город, а за существование истерзанной, но непокоренной страны. По его словам, тогда определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

Выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве глава государства напомнил, что нацизм уже в своем современном обличии «вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны». России, продолжил он, вновь угрожают немецкими танками Leopard (на борту которых кресты), опять собираются воевать с РФ на земле Украины руками бандеровцев. И теперь в России вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада, – продолжил Путин.

«Но у нас есть, чем ответить, – предупредил президент, – и применением бронетехники дело не закончится».

По оценке Путина, «те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой».

По его словам, Россия сохранила большое количество дружественных ей стран во всем мире, несмотря на усилия западных элит. Президент подчеркнул, что речь идет в том числе о союзниках на Американском континенте и в Европе.

Путин добавил, что тем, кто угрожает России, непонятна простая истина. По его словам, «весь народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство».

Тем временем, Минобороны России к 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве запускает новый мультимедийный историко-познавательный раздел «Сталинград: великая победа великой войны», в котором опубликованы архивные документы, посвященные ключевым этапам битвы за город. В разделе представлены фотокопии решения ставки Верховного главнокомандования (СВГК), боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев, трофейные немецкие оперативные карты и оценки немецкого командования хода битвы за город.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) вошла в историю как одно из крупнейших по длительности и количеству участников сухопутных сражений во Второй мировой войне, ознаменовавшее коренной перелом в ней и ставшее символом нравственной победы над фашизмом.

2 февраля памятные мероприятия, посвящённые годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, проходят по всей стране. Ежегодно Волгоградская область выступает центром проведения всероссийских торжеств, а Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» с 2011 года отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.