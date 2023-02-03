Китайский аэростат над США
Китайский аэростат (предположительно, с средствами наблюдения) пролетел над позиционным районом американских межконтинентальных баллистических ракет на территории США.
Аэростат до сих пор летает над территорией США. Пентагон заявил, что отслеживает его передвижение, но считает, что с его помощью китайцы не могли увидеть чего-то такого, чего не могли увидеть со спутника. Сами США регулярно снимают позиционные районы китайских МБР (как старые, так и новые) с военных спутников.