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Китайский аэростат над США

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Китайский аэростат (предположительно, с средствами наблюдения) пролетел над позиционным районом американских межконтинентальных баллистических ракет на территории США.



Аэростат до сих пор летает над территорией США. Пентагон заявил, что отслеживает его передвижение, но считает, что с его помощью китайцы не могли увидеть чего-то такого, чего не могли увидеть со спутника. Сами США регулярно снимают позиционные районы китайских МБР (как старые, так и новые) с военных спутников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8146286.html
Метки: Китай, кнр, МБР, США, юмор, ядерное оружие
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