Сбейте шар!
Сбейте шар! (с) Дональд Трамп
История с аэростатом https://colonelcassad.livejournal.com/8146286.html над позиционным районом американских ядерных МБР в Монтане продолжает развиваться, выходя просто за пределы странного инцидента.
1. МИД КНР признал, что аэростат китайский, но заявил, что он используется для научных исследований.
2. В Госдепе США пригрозили пересмотреть график визита главы Госдепа Блинкена в Китай из-за полета китайского шара над американскими шахтными установками в Монтане. Чуть позже, визит был отложен.
3. Пентагон заявил, что аэростат не представляет военной угрозы ввиду того, что летает слишком высоко. Ранее Пентагон заявлял, что данный шар не видит ничего такого, чего не могут видеть китайские спутники.
4. Дональд Трамп просто написал "Сбейте шар!"