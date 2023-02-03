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Как Европа Россию унижала, или Дикий Запад по-европейски

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=beTCrBY1r8g
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 10453 7921
    chu три часа назад

      Одичал дикий Запад. Надо чтобы Путин отдал США 20% негров и 10% мазута.

    • 28322 23960
      марина 24 мин. назад

        Оказывается, модная нынче солнечная генерация находится в колоссальной зависимости от поставок из Китая. Так, Поднебесная контролирует порядка 80% рынка слитков кремния и кремниевых пластин – ключевых компонентов для солнечных электростанций.

        Отныне все экспортеры должны будут получать специальную лицензию от китайских властей.

        Данная контрмера совершенно оправдана и закономерна. К примеру, не так давно Вашингтон запретил Пекину закупать нефть из своего госрезерва. А также ввел ограничительные меры против китайской индустрии чипов.

        России тоже было бы неплохо ввести аналогичные меры против американской атомной промышленности. Ведь обладая самым большим парком АЭС в мире, США практически полностью утратили отрасль как добычи, так и обогащения урановой руды. И тут их импортная зависимость (угадайте по большей части от кого) вообще больше 90%…

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