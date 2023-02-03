Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Одичал дикий Запад. Надо чтобы Путин отдал США 20% негров и 10% мазута.
Оказывается, модная нынче солнечная генерация находится в колоссальной зависимости от поставок из Китая. Так, Поднебесная контролирует порядка 80% рынка слитков кремния и кремниевых пластин – ключевых компонентов для солнечных электростанций.
Отныне все экспортеры должны будут получать специальную лицензию от китайских властей.
Данная контрмера совершенно оправдана и закономерна. К примеру, не так давно Вашингтон запретил Пекину закупать нефть из своего госрезерва. А также ввел ограничительные меры против китайской индустрии чипов.
России тоже было бы неплохо ввести аналогичные меры против американской атомной промышленности. Ведь обладая самым большим парком АЭС в мире, США практически полностью утратили отрасль как добычи, так и обогащения урановой руды. И тут их импортная зависимость (угадайте по большей части от кого) вообще больше 90%…